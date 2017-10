DECLARA LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA Y A CONTINUACIÓN PROPONE SU SUSPENSIÓN PARA INICIAR EL DIÁLOGO

El Gobierno considera “inadmisible” la declaración de la independencia suspendida.

Puigdemont acaba de consumar la DUI, pero a continuación pide diálogo para poner en marcha la independencia. Sigue con su esquizofrenia galopante, y propone que el Parlament suspenda los efectos de la independencia para emprender un diálogo con el Estado. Propone aplazar unas semanas la independencia para emprender un diálogo con el Estado. Golpista acobardado.

Encima se atreve a decir que es un “gesto de generosidad y responsabilidad”.

Inés Arrimada: “Esto ha sido la crónica de un golpe anunciado, porque por fin están ustedes donde siempre han querido, ustedes querían declarar la independencia a toda costa. El 1 de octubre les ha servido la coartada. NO sé si usted engañará a alguien, pero para mí una declaración de independencia en diferido, a plazos, sigue siendo un golpe de Estado. Nadie ha comprado su referendum. Todo el mundo ha visto que esto no iba de democracia, sino de independencia. Esto va de fronteras. Ustedes son del peor nacionalismo que ha existido en Europa, por eso no le apoya nadie en Europa, porque el nacionalismo es la antítesis del proyecto europeo. Porque el nacionalismo es poner fronteras y la UE es poner puentes. En Europa se buscan socios en vez de enemigos, como ustedes hacen. Ustedes representan supremacismo, insolidaridad y libertad excluyente”.

(Enseña un cartel de Convergencia y Unión) “La España subsidiada vive a costa de Cataluña. ¿Esto es querer y respetar a los españoles?”. “Esto es nacionalismo rancio, se han equivocado de siglo y de lugar, en el siglo XXI todos los líderes europeos saben que si siguen su juego, esto es abrir la caja de Pandora a todos los movimientos secesionistas antieuropeos”.

“ESTÁ USTED SOLO, SEÑOR PUIGDEMONT”. “No es que ustedes solo quieran romper Europa, romper España, es que ustedes han fracturado la convivencia en Cataluña: lo que ustedes han hecho es enfrentarnos. Los cargos públicos que no quisieran colaborar con sus ilegalidades puedan ser perseguidos y señalados. Ustedes han hecho que las empresas se marchen de Cataluña, empobreciendo Cataluña. Y por cierto revise las cuentas, que está desplazado con el déficit fiscal”.

“Sobre todo ha puesto usted en peligro la autonomía de Cataluña, han pulverizado el Estatuto votado por los catalanes, han pulverizado el Parlament. ¿Es esta la Cataluña que quiere, una Cataluña donde las empresas huyan, en el colegio se pregunta por la profesión de los padres para increpar?”

“HAN CONSEGUIDO DESPERTAR A ESA MAYORÍA SILENCIADA”. “Ustedes han conseguido despertar a esa mayoría, y además ha conseguido que muchos españoles recuerden que viven en un gran país. La mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles y europeos. En nuestro corazón caben estas tres identidades, no nos sobra ninguna bandera y no vamos a permitir que usted nos rompa el corazón a pedazos”.

“Nosotros no consideramos que el resto de españoles sean responsables de nuestros problemas. Y los que nos roban no son los españoles ni los catalanes, LOS QUE NOS ROBAN SON LOS POLÍTICOS CORRUPTOS. Mis padres, mis hermanos y mis sobrinos viven en Andalucía, no pienso permitir que les pidan el pasaporte para venir a verme”.

“Les quiero decir a los catalanes que se consideran también españoles y europeos que NO ESTÁIS SOLOS: vamos a salir a ganar cuando convoquen elecciones DE VERDAD. Tarde o temprano en Cataluña habrá elecciones, en las que ustedes no pueden decir el resultado que les venga en gana, y en ese momento vamos a recuperar una CATALUÑA NUEVA QUE SUPERE ESTOS 30 AÑOS DE INDEPENDENTISMO, DIVISIÓN Y MIEDO”. “Una Cataluña sin corrupción, sin 3%”.

“PERO PRIMERO HAY QUE DEVOLVER LA DEMOCRACIA A CATALUÑA. A NOSOTROS LAS URNAS NO NOS DAN MIEDO. Y LA MAYORÍA DE CATALANES CREEN QUE CATALUÑA ES SU TIERRA, ESPAÑA ES SU PAÍS, Y EUROPA SU FUTURO”.

ICETA:

“Propone suspender una declaración que no ha hecho”.

“Se vulneró el Estatut y la Constitución”.

“El 1 de octubre no se celebró ningún referendum vinculante”.

“Pero hoy le digo presidente que no se puede desprender ningún mandato democrático del acto de votación celebrado el día 1 de octubre”.

“Fue una votación sin garantías”.

“Señor Puigdemont, el 38,47% no es el pueblo de Cataluña”.

“Usted no puede acabar su mandato permitiendo que una minoría se imponga a la mayoría. DOS MILLONES NO PUEDEN IMPONERSE A TRES MILLONES DE CATALANES”

“Al intentar romper con España nos separa de la Unión Europea. Ha generado inestabilidad”.

“USTEDES NOS DIJERON QUE EL REFERENDUM UNIRÍA A LOS CATALANES, Y HA SIDO AL CONTRARIO”.

“Muchas de las empresas que huyeron en Quebec no volvieron”.

“Estamos generando una inseguridad y una incertidumbre. El aplazamiento sine die no hace sino aumentar la incertidumbre”.

“El problema no es España, no es Europa, el problema lo tenemos entre nosotros”. “PRESIDENT, EL CAMINO DE LA DIVISIÓN ES UN CAMINO DE DERROTA”. “Queremos más autogobierno, mejor financiación, no queremos volver atrás 300 años, pero tampoco 38, ni 40. Me temo que la única salida que tenemos es unas elecciones al Parlament en las que todos puedan votar con garantías”.

“Yo solo puedo pedirle responsabilidades a ustedes, le pido que diga que este Parliament no ha declarado la independencia”.

“Todos hemos formado parte del problema, y todos, si queremos, formar parte de la solución”.

PODEMOS

“El camino de la unilateralidad es impracticable. Nadie en Europa va a reconocerla. Están generando alarma social”.

“Sería un error menospreciar la manifestación del pasado domingo. Hay una parte importante de nuestra sociedad que no quiere cortar su vínculos con el resto de España. Tenemos que dejar de utilizar el término ‘unionista’ para todo aquello que no nos gusta”.

“NO es posible salir de esta situación con una DUI, pero tampoco queremos la aplicación del artículo 155”.

TWITTER:

PP-Xavier García Albol

“Hablamos de derrocar al Estado de derecho por un proceso revolucionario, la voladura de la Constitución y el Estatuto de autonomía. Se ha insistido que el independentismo no generaba conflicto ni afectaba a la convivencia del pueblo catalán. Y es posible que fuera cierto durante un tiempo, pero lo era porque en las calles de Cataluña solo se escuchaba el pensamiento único. Hoy el pensamiento único se ha acabado en Cataluña, el exceso, la saturación. Han conseguido despertar a esa mayoría de catalanes que durante muchos años hemos aguantado desprecios y humillaciones. Han invertido tiempo y esfuerzo en borrar esa parte de Cataluña: la Cataluña olvidada por el nacionalismo ya no se calla y ya no tiene miedo. Puigdemont, ha conseguido despertar un sentimiento de simpatía hacia España. Sí a la democracia y a la libertad. Una manifestación que era una rebelión cívica, la del pasado domingo, alzamos la voz para defender la pertenencia a España. España es la nación más antigua de Europa y ni usted ni el señor Junqueras lo van a cambiar, al contrario, nos están fortaleciendo. Y ese apoyo de nuestros compatriotas se llama NACIÓN“.

“Las empresas buscan en España la estabilidad que hoy no existe en Cataluña”. “Instituciones catalanes en rebeldía, medios de comunicación convertidos en instrumentos de agitación de una parte de la población contra la otra, mi reconocimiento a los jueces y fiscales y a los Mossos que se encuentran del lado de la ley y que sienten vergüenza como profesionales”. PACTAMOS A FAVOR DEL DIÁLOGO. AHORA VAMOS A CONCRETAR: ¿De qué quiere que dialoguemos, de cómo volamos la soberanía nacional, de si lo hacemos en dos, tres, cuatro meses, quiere dialogar de cuándo los catalanes dejamos de ser españoles? Seamos serios: dialoguemos desde la legalidad, desde la Constitución. El Estado de Derecho no va a permitir ninguna república independiente de Cataluña. ¿Me he expresado con claridad? Ya que están jugando al despiste y la confusión, ¿será hoy, mañana? En base a un referendum que nadie ha reconocido. Miles de catalanes sacando sus ahorros de Cataluña. Y sus socios de la CUP anunciando un corralito. Renuncie a consumar el golpe al Estado democrático. No nos arrastre irremediablemente a poner en serio riesgo las instituciones catalanes. NO PODEMOS SEGUIR INSTALADOS, CATALUÑA Y ESPAÑA, EN LA INESTABILIDAD EN TODOS LOS ÓRDENES. ¡Visca Catalunya y viva España!

CUP:

Anna Gabriel: