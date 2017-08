En septiembre, previsiblemente, la Ejecutiva Provincial del PSOE convocará Congreso ordinario, para rendir cuentas de su gestión, aprobar el proyecto para la siguiente etapa y elegir la nueva Ejecutiva y demás órganos y puestos elegibles en congreso.

No creo que sea muy descabellado aventurar por adelantado, lo que va a pasar; a eso me voy a dedicar en este artículo, y me temo que, lamentablemente, me desviaré muy poco del resultado final…

Para entender lo que sigue, hay que tener en cuenta un dato fundamental: como ya se ha anunciado, la actual Secretaria general se va a presentar a la reelección. Por tanto y dado que las normas se interpretan y aplican por la Ejecutiva Provincial, nos encontramos de nuevo ante un caso en el que la ejecutiva actual es juez y parte, por lo que es fácil deducir que la objetividad será poco menos que imposible y que las normas se aplicarán e interpretarán de la forma que mejor convenga a la candidatura de la propia Secretaría General provincial.

En primer lugar veremos que el Congreso se convoca a la carrera, en los primeros días de septiembre (para lo que ya está convocado el Comité provincial). El calendario será asimismo lo más ajustado y breve posible, todo ello con el indudable propósito de dificultar la presentación de candidaturas alternativas, como también lo será el hecho de que no se permita la doble vuelta, se exija un nivel de avales del 20%, etc.

Insisto en que todo ello está dentro de las posibilidades normativas, como también lo están otras posibilidades más limpias y neutrales que difícilmente se llevarán a cabo.

Junto con la convocatoria y el calendario ajustado, se presentará posiblemente una Ponencia marco, hecha la carrera, con pocos ribetes de originalidad o de análisis crítico del último periodo, (a fin de mejorar y de ponernos en posición de victoria política para las elecciones que sin duda habrá en el nuevo periodo) y que será casi un calco de las ponencias que ya vimos hechas a nivel federal y a nivel regional.

En cuanto a las memorias de gestión, serán igualmente memorias triunfalistas, sin reconocer los múltiples errores cometidos y que la ciudadanía y los militantes no van a olvidar, por lo que no serán memorias útiles para la autocrítica y para la mejora sobre los errores cometidos. ¿Se reconocerá y explicará la caída del voto en las Elecciones autonómicas? ¿Se dará cuenta del comportamiento de algunos Delegados en el reciente Congreso Federal, abandonando las sesiones de trabajo político? ¿Se reconocerá, por ejemplo, el tremendo ridículo de aquel esperpento “…soy la única autoridad, aunque a algunos no les guste…”?; eso ya ha marcado, no solamente a quien lo dijo, sino a la Agrupación sevillana que representaba. Y si no se reconoce ese error, que ha significado todo un hito en la historia del Partido Socialista, el resto de la memoria no tendrá absolutamente ningún valor…

Así como en los procesos electorales están garantizadas la neutralidad, la transparencia y la equidad para todas las candidaturas, aquí evidentemente no lo está todavía…

Lo siguiente será el plan de recogida de avales que, como todo el calendario, dispondrá de las mínimas fechas posibles, y de cuantas dificultades puedan tener aquellos que osen disputar la Secretaría a la actual titular.

Veremos como hay todo un despliegue de cargos orgánicos e institucionales, por supuesto que no solo a nivel provincial sino regional y no descartemos de otras provincias y regiones, apoyando a la, llamemos, “candidata oficial”…; no se facilitará la votación por medios alternativos, no se facilitará la recogida de avales, se podrá llegar al mismo ridículo que ya vimos de que hasta el color de la tinta del bolígrafo tendría que ser una determinada, veremos de nuevo el esperpento de las anteriores primarias y si, finalmente, hubiera una candidata o candidato que alcanzara el número de avales tremendamente alto previsto, el periodo electoral será igualmente un calvario, como ya tuvimos ocasión de ver en la disputa de Pedro Sánchez con sus otros dos adversarios.

En estas condiciones esperar una victoria alternativa a la de la candidata oficial, como esperamos y deseamos muchos, será un sueño que ojalá consigamos pero que no será, desde luego, en condiciones de igualdad ni de neutralidad, como habría que exigir a quien organice este periodo electoral.

En conclusión, nos queda mucho que aprender de la propia sociedad civil a la que decimos querer representar y querer parecernos; así como en los procesos electorales están garantizadas la neutralidad, la transparencia y la equidad para todas las candidaturas, aquí evidentemente no lo está todavía…

*Rafael Martín de Agar Valverde es militante socialista.

Ex alto cargo del gobierno de la Junta.

@martinagar_raf