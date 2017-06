Sánchez se da hoy un baño de masas como broche final del 39 Congreso del PSOE. 8.000 militantes en el IFEMA.

En su discurso de clausura en el 39 Congreso, Sánchez ha asegurado que frente a la amnistía fiscal su partido dirá “alto y claro” que hace falta “un sistema de primera”, “quienes cobren más, paguen más y quienes defrauden empiecen a pagar lo que deben”.

Por su parte, el Comité Federal ha recibido un apoyo del 70 % y la Comisión Federal de Ética y Garantías, del 73,4 %.

La novedad es que, a partir de ahora, los militantes decidirán con su voto directo un tercio de los miembros del máximo órgano entre congresos que hasta ahora también decidían las federaciones.

Como miembros natos, en el Comité Federal tienen silla garantizada los componentes de la Ejecutiva Federal, los barones del partido, los portavoces parlamentarios, el presidente de la FEMP y algunos cargos de Juventudes Socialistas.

Quien sí ha confirmado su asistencia es el valenciano Ximo Puig, el extremeño Guillermo Fernández Vara, y el aragonés Javier Lambán.

En aquella lista, además de Madina, Valenciano, Hernando, Blanco, Barreda y Ciscar, estaban otros nombres de calado como Trinidad Jiménez, Carmela Silva, Marcelino Iglesias, Joan Lerma, Leire Pajín, Francesc Antich, Maru Menéndez e Inmaculada Rodríguez Piñero, que también han quedado fuera.

Otros nombres que han quedado fuera son los de Eduardo Madina, Elena Valenciano y Antonio Hernando y a figuras de la vieja guardia como José Blanco, José María Barreda y Cipriá Ciscar.

No obstante, algunos delegados andaluces han reconocido, con su habitual vocación a sembrar la discordia en su propio partido, que, puesto que el voto es secreto y en urna, no seguirán las instrucciones y votarán que no a una ejecutiva que ni es “integradora” ni les representa. Otros destacados ‘susanistas’ directamente optarán por no acudir hoy a la votación, alegando compromisos inexcusables en sus lugares de origen.

No habrá en la Ejecutiva que se vota hoy domingo dirigentes regionales, barones que en su inmensa mayoría apoyaron a la gran rival de Sánchez en las primarias, la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Casi todos han preferido guardar silencio en la primera jornada del Congreso para evitar interferir en el debate del partido, en tensión constante en los últimos meses.

