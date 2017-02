“Susana es cobarde para presentarse a primarias” José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun – DS Política #SomosSocialistas #RecuperaPSOE

“¡Cuidado Susana, cuidado, que la militancia está despertando y no precisamente para alabarte!”

José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun (Granada), el alcalde con mayor número de seguidores de Twitter tras Manuela Carmena y Ada Colau, habla sobre la situación del PSOE en una entrevista en PUBLICO

“Ayer participe por videoconferencia con agrupaciones de Canarias y Oviedo, la tierra del presidente de la Gestora” declara Rodríguez sobre su campaña del artículo 34.2 de los estatutos del PSOE para celebrar un congreso a petición de la mayoría de los militantes.”

Sobre las firmas:

“La mayoría están Alcorcón, un sitio estratégico, céntrico, con una agrupación en la que se han ofrecido muchos compañeros a colaborar en este trabajo de chinos. Es muy importante hacer un mapa de España en el que se vea dónde está cada apoyo recibido y saber dónde hemos de incidir. Hay miles de firmas y algún problema como que han llegado muchas de simpatizantes. Estamos separando el trigo de la paja. El objetivo es presentar en Ferraz el mayor número posible, un número importante.”

Sobre la convocatoria y la postura de la gestora:

“Primero porque la “urgencia” del Congreso para ellos será julio. También porque querrán tener el control exacto de los compañeros que han firmado: si son simpatizantes, si son militantes y están al corriente de cuotas… De ahí el trabajo de chinos. Estamos llamando uno a uno a todos los compañeros que han firmado. No queremos que la Gestora tenga un solo argumento para tumbar este proceso.”

Sobre las represalias de la Gestora a los diputados rebeldes:

“Son contrarias a la Constitución, que recoge el derecho de los diputados a tomar decisiones. Además, la Gestora no tiene competencias. Hace cinco jueves presenté un escrito en Ferraz, al que ni siquiera han respondido, argumentando con sentencias y jurisprudencia que ni en un gobierno ni en una asociación de vecinos se puede eternizar una gestora como la que tenemos en el PSOE. Por eso no tienen atribuciones para tomar las decisiones que están tomando ¡y sin reunirse entre ellos, de forma unilateral!.

Sobre el “golpe de estado” a Pedro Sánchez:

En septiembre estuve con Victoria Prego y Campo Vidal en un debate en el que me pidieron que hiciera un análisis en red de lo que iba a pasar. Yo dije que iban a cargarse a Pedro Sánchez y así se lo hice saber tras una reunión que mantuvimos en secreto unas cuantas personas en Sevilla. Andalucía será una plaza muy potente porque Andalucía ha despertado del letargo. El uno de octubre los militantes se dieron cuenta de que había que reaccionar. Y la primera región de España que lo hizo –la primera que se movilizó en plataformas que ya están en todas las capitales- fue Andalucía. ¡Cuidado Susana, cuidado, que la militancia está despertando y no precisamente para alabarte!”

Sobre la situación de Susana Díaz

“A Susana le ha pasado lo que al rey desnudo del cuento. Todo el mundo le ha dicho que iba vestida y Susana estaba desnuda. El otro día hicimos un análisis de sus intervenciones en televisión; un informe que tiene Pedro Sánchez. Siete de cada diez mensajes en la red eran para machacar a Susana Díaz; uno de cada diez, a favor; dos de cada diez eran fakes de su entorno. Así que… allá ella. Susana no fue capaz de presentarse contra mi en unas primarias. Imagínate contra Pedro Sánchez, que se ha convertido en el líder de las bases. Susana es cobarde para presentarse a primarias.”

Sobre Patxi López

“Cuando Patxi López sale a la palestra lo que nos llega del PSE es que las firmas no son para él. López se abstuvo en la votación de Rajoy. Y eso no lo entienden los militantes. Pedro Sánchez sigue siendo su primera opción.”

Sobre si habrá primarias

“Las primarias se aprobaron en la conferencia política previa al Congreso de Sánchez. Ellos están buscando un resquicio legal para evitarlas, como decir que no se aprobaron en un Congreso Federal. Y su estrategia es convocar una nueva conferencia política en la que ‘los González’, ‘los Fernández-Vara’, ‘los Lambán’, etc… salgan a decir que no somos un partido asambleario y que hay que volver al voto delegado. En caso de que vayamos a elecciones antes del Congreso, tratarán de colocar a Díaz por aclamación.”

Sobre su futuro:

“Yo estoy muy a gusto en mi pueblo. Me encanta la política. La llevo en la sangre desde mi abuelo, que ya participó en política. Y el mejor cargo del mundo no es el de presidente del gobierno o de comunidad autónoma. El mejor cargo del mundo es el de alcalde de tu pueblo. Si lanzas un cohete en las fiestas del pueblo, la varilla lo mismo cae en Jun que en Granada. Soy alcalde desde 2005. Y siempre he sido alcalde con mayoría absoluta. Soy el único del área metropolitana que no la perdió. Eso es porque eres capaz de llegar a la gente. Mi filosofía es la que estamos aplicando ahora con los militantes del PSOE: estar con ellos desde el primer momento; estar siempre con la gente, no sólo cuando la necesitas.”

Sobre el futuro del PSOE

“El PSOE tiene que empezar a darse cuenta de que no es producto de barones –o baronesas- iluminados, sino producto de la suma de sus militantes. Alcanzada la prerrogativa de que los militantes decidan, no se les puede quitar ese caramelo, que para mí es uno de los grandes logros del PSOE en sus 138 años de historia. No se lo pueden cargar cuatro personajes como González, Corcuera, etc…”

