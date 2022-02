EL TRASFONDO que no te cuentan DE LA GUERRA DE UCRANIA

El hombre del KGB Poco o nada se puede entender de lo que está sucediendo en Ucrania sin profundizar en la personalidad de Vladímir Putin, que lleva gobernando Rusia como un monarca absoluto desde hace más de dos décadas tras el final de la era Yeltsin. Gracias a su alianza con los oligarcas y al control del Ejército, los servicios secretos y los medios de comunicación, Putin […] (abc)

Entre killer y rastacuero La respuesta, tan seca, desarmó a esos cerebritos del FBI que visten como los probos empleados de una funeraria. «Porque podía», contestó aquel asesino en serie cuando le preguntaron por el motivo de sus sádicas andanzas de sangre y fuego. Frente a las explicaciones alambicadas, tan del gusto de los analistas y de los expertos que asoman su verbo florido cua […] (abc)

Las fatiguitas del pacifista selectivo Estos días no están siendo fáciles para un ‘noalaguerra’ de manual, el activista nacido a principios de siglo para el pacifismo selectivo, que descubrió que la guerra era una cosa mala-mala atribuible siempre al imperialismo occidental, la OTAN, la derecha y la ultraderecha mundiales, los comerciantes de armas, el trío de las Azores en la isla Terceira -allá […] (abc)

El (afectuoso) abrazo del oso «El PSN ha renunciado a defender sus valores, a su programa electoral y a su ideología con tal de tener el poder». Era el 30 de agosto de 2020 cuando Esparza tenía muy claro que los socialistas navarros habían perdido el norte y se echaban en brazos de los proetarras de Bildu con tal de mandar en Navarra y, de paso, fortalecer la mayoría de Sánchez en el Con […] (abc)

Stop War El pacifismo no tiene nada que ver con la paz. Con la paz tienen que ver los ejércitos y la amenaza de una respuesta tan abrumadora a cualquier agresión que el enemigo no se atreve a arriesgarse. La mayor época de paz de la Historia la hemos conocido cuando más armados estamos y con tecnología para destruir varias veces el mundo. El presidente Reagan acabó c […] (abc)

El blindado ruso Me ha llegado un vídeo. Un tanque se desvía de repente en una carretera de Kiev, recién invadida, y acelera para aplastar un coche que pasa por ahí, como el que mata un mosquito. He visto escenas crudelísimas en los últimos años, pero algo en esta, sin sangre visible, me impide ofrecerles el artículo que tenía pergeñado. Y no sé por qué. En las carnicerías a […] (abc)

La gran narrativa En la respuesta o no respuesta europea a la invasión de Ucrania ha habido palabras como resiliencia en las que no era difícil ver el rastro de una narrativa muy concreta. Hace unas semanas se publicó ‘The Great Narrative’, de Klaus Schwab, presidente del Foro de Davos, cuya influencia sobre los líderes mundiales no será absoluta pero tampoco puede obviarse. […] (abc)

Juan Pablo Colmenarejo Tenía la voz hospitalaria como su propia alma, llena de parajes amenos, millonaria de nobleza, con una veta de ternura y otra de ironía fundiéndose en una aleación humanísima. Juan Pablo Colmenarejo era uno de los mejores periodistas radiofónicos que jamás haya conocido, inquisitivo y cordial, penetrante y comprensivo, refractario a las estridencias y garrul […] (abc)

La colilla de Churchill El Santo Oficio de la Salud obliga a eliminar el puro de Morante en los carteles para anunciar los toros. Putin no fuma. Apaguemos, pues, nuestros cigarros. Lo anunció Muray hace veinte años: la vigilancia higienista y moral ya no se detiene, el poder espiritual de los «hombres de ciencia» ya no conoce límites. Eso sí: todos los días, gente que no tolera que […] (abc)

Las horas más oscuras Salvo que uno se crea a aquel editorialista del ‘Arriba’ cargado de bienaventurada fe en el poder de la prensa -«voy a escribir un artículo que se van a cagar en el Kremlin»-, opinar sobre la invasión de Ucrania desde este rincón del planeta produce una melancólica sensación de impotencia. Menos peligrosa, en todo caso, que la de los ucranianos que en las af […] (abc)

Putin huele nuestro miedo Hace unos días el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, actualmente en paradero desconocido para tratar de salvar la vida y liderar la resistencia heroica de sus compatriotas, lanzó un último llamamiento desesperado a las naciones del mundo libre, suplicando su ayuda ante las amenazas de su feroz vecino y anunciando que las políticas de apaciguamiento no […] (abc)

Las otras sanciones que no se aplican Que la Unión Europea o Estados Unidos hayan decidido imponer serias sanciones económicas a Rusia en vista de que nadie contempla el envío de tropas a Ucrania de momento, ni siquiera la OTAN porque ese país no pertenece aún a la organización, tiene lógica. Serán más eficaces o menos, y a Putin le importarán más o menos. Son, en efecto, sanciones de índole eco […] (abc)

La economía, arma y víctima Además de un campo de batalla, la economía global también será víctima de este nuevo ‘shock’ de oferta que significa una invasión, cuando aún no acaba de recuperarse de los efectos de la pandemia. Aunque no se sabe cuánto durará el conflicto ni bajo qué forma se acabará desarrollando, hay tres áreas que inmediatamente acusan la incertidumbre: el crecimiento, […] (abc)

Reyes en el exilio Salvo dos breves periodos republicanos y otro asaz más prolongado dictatorial, la historia de España está ahormada en la forja monárquica desde los comienzos mismos de su identidad. Con excepción del británico, no hay en los anales de Clío en su proyección en el Viejo Continente un ejemplo semejante de continuidad y permanencia de la institución real. Tampoc […] (abc)

Europa, apenas un forúnculo para Putin Andamos con pancartas, túnicas, flores, salmos laicos y, claro, afilando lemas, resumiendo todos en un «no a la guerra» que recorre la decrépita Europa. También, claro, como somos así de trendys, molones y guays aprovechamos que los tanques rusos arrollan Ucrania para exigir voz en cuello pidiendo la extinción de justo la organización que más ha hecho por la […] (abc)

Hechos Recuerda Arcadi Espada en ‘La verdad’ (Península) el discurso de Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo del PP el 5 de junio de 2008. Cuatro días después de que triunfara la moción de censura que lo mandó al Registro de la Propiedad (qué bueno tener un sitio al que ir). «Si se define las posverdad como ‘la distorsión deliberada de una realidad con el fin de […] (abc)

¡Goodbye Putin! «¡Anda mi madre!, ¿pero los imperialistas no eran los otros?». Con esa cuita rondándoles la cabeza se levantaron los ministros podemitas, algunos de ellos comunistas de carné, cuando echaron un ojo al móvil y vieron que Putin, ese gran líder, había comenzado a invadir Ucrania a sangre y fuego a las cuatro de la mañana, cuando ellos dormían. Seguramente desco […] (abc)

Irse en diferido Hace tan sólo tres semanas se jodió el Pepé y el desastre de lo que pudo ser y no fue está cogiendo ritmo de noche sabinera. El efecto mariposa que desencadenó el diputado Casero salvando la reforma laboral concluye en un vodevil trágico que se ha llevado por delante el proyecto vital de un buen tipo. Aquel día, Sánchez habría estado contra las cuerdas, con […] (abc)

Inmensamente libres Antes, el mal estaba localizado, jugaba los juegos olímpicos bajo las siglas CCCP y los de este lado no sólo estábamos en la parte buena, sino que además sabíamos que lo estábamos. Esa es la clave: vivíamos como unos afortunados porque éramos unos afortunados. Habíamos tenido la inmensa suerte de vivir en una Europa sin comunistas y en una España sin fascist […] (abc)