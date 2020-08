Un centenar de padres de toda Asturias ha escrito una carta al presidente del Principado, Adrián Barbón, en la que le solicita que la asistencia a clase sea voluntaria. «No nos negamos a llevarlos al colegio; lo que pedimos es que durante el primer trimestre puedan seguir las clases telemáticamente, aunque sea a un ritmo más despacio, hasta que los alumnos estén completamente seguros en las aulas», explica Nuria García, la madre gijonesa que ha escrito la misiva y portavoz del sentir general de estas familias, tanto de la pública como de la concertada. «Las directrices del Principado no garantizan la prevención de la COVID en clase -indica-. Me refiero a medidas tan epidemiológicamente absurdas como las ‘aulas burbuja’, que no son tales, y otorgar a los centros educativos la organización de un asunto que no les compete por no ser un organismo sanitario y sin disponer de los medios ni recursos necesarios». Desde su punto de vista, las clases con veinte alumnos (hasta cuarto de Primaria) son un foco de infección extremo«.

Subrayan que las «medidas no son concordantes con las que nos obligan en nuestro día a día, como lo son el distanciamiento social, evitar lugares aglomerados y el uso correcto de la mascarilla desde los seis años, como si los de menor edad tuviesen inmunidad a la enfermedad». Y se preguntan también qué pasaría si hubiese contagios en los centros educativos. De ser así, apuntan, «nos veríamos abocados a pedir explicaciones legales, puesto que nos avala la ciencia y las recomendaciones sanitarias en nuestro propósito».

El Consejo Escolar aboga por el aprendizaje ‘online’ «como complemento» al presencial.

«¿Los enviamos con rebrotes y las fronteras abiertas?».

Están «atemorizados», sobre todo después de que Asturias cuente con más de 120 personas que han dado positivo. «¿Entonces los enviamos con rebrotes y las fronteras abiertas, que no paran de llegar turistas?», se preguntan.

A esta inquietud se suma otra: «Los padres que perciben el salario social y que sustenta a un buen número de familias están obligados a llevar a los hijos al colegio. Si no lo hacemos, se nos retirará dejándonos totalmente desamparados».

U otra más: la de las familias con niños con discapacidad, que necesitan un contacto directo con los profesores y terapeutas, pero con el riesgo de que, aunque no lo sepan, pueden ser asintomáticos y contagiar a los alumnos.

Entienden a los padres que no puedan conciliar, pero también lanzan una reflexión: ¿No será mejor para sus hijos que haya otros que sigan la clase telemáticamente y con menos niños en el aula?

Para este grupo de padres asturianos, «la educación ‘online’ voluntaria sería la primera medida para garantizar la salud de todos los centros, la comunidad educativa y la sociedad al reducir el número de alumnos por aula».

https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/coronavirus-asturias-padres-carta-adrian-barbon-asistencia-aulas-voluntaria-20200805115451-nt.html