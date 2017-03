“Habrá dos listas a la Secretaría General del PSOE andaluz” -El director gerente de Puertos de Andalucía se incorpora al equipo del candidato Pedro Sánchez y anuncia una posible competición en Andalucía #RenuevaPSOE #SomosSocialistas

JUAN M. MARQUÉS PERALES – 05 Marzo, 2017.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Sevilla, 1970) fue uno de los primeros pedristas del PSOE, de aquellos diez que se reunieron en noviembre de 2013 en el restaurante Orixa de Madrid con un desconocido diputado, Pedro Sánchez, como probable líder. Ahora, el ex secretario general lo ha rescatado para su equipo de las elecciones primarias como responsable de estrategias y de comunicación. Se da la circunstancia, y no es baladí, de que Gómez de Celis es director gerente de Puertos de Andalucía en el Gobierno de Susana Díaz.

-¿Por qué ahora colabora, formalmente, en el equipo de Pedro Sánchez cuando antes no estuvo en él?

-Bueno, desde el mitin de Pedro en Dos Hermanas he estado haciendo una labor que él ha querido hacerla pública ahora. Y antes también venía haciéndole documentos sobre estrategias, consejos, que algunas veces seguía y otras no.

-¿En qué no le hizo caso?

-En dejar el escaño en el Congreso, yo creía que no debía dejarlo.

-¿Y a quién le hizo caso, entonces?

-No lo sé, él habló con mucha gente, pero entiendo que lo fácil, realmente, era haberse quedado, pero el optó por la solución más ética: como no podía votar a favor de Rajoy, aunque fuese mediante abstención, porque se había opuesto, pero tampoco podía contravenir la decisión del Comité Federal, se marchó.

-¿No le parece incoherente trabajar en el Gobierno de Susana Díaz y estar en la planificación de la campaña de Pedro Sánchez?

-De momento, hay sólo dos candidatos y ninguno es la presidenta.

-¿Y cuándo sí lo sea?

-Tampoco, por una razón. Cuando me llamaron para la Agencia de Puertos de Andalucía ya se sabía que yo estaba al lado de Pedro Sánchez.

-Pero esto ha cambiado. ¿O lo que quiere decir es que han cambiado otros?

-Exactamente. Mi lealtad a Susana Díaz como presidenta es total. Es más, si yo fuese el presidente de la Junta no me presentaría a las elecciones primarias.

-¿Por qué?

-Ella está a la mitad de su consolidación política, me parece más interesante que siguiese y, además, su marcha creará un debate sobre su sucesión que no es bueno para el PSOE de Andalucía ni para el PSOE en general.

-¿Ustedes se presentarían a la Secretaría General del PSOE andaluz en caso de que Susana Díaz lo tuviese que dejar?

-Bueno, lo que está claro es que habrá dos candidaturas a la Secretaría General en Andalucía.

-¿Y eso? ¿Usted se va a presentar?

-Estoy seguro de que entre los compañeros que defienden el no al PP surgirá una candidatura en Andalucía.

-Pero Pedro Sánchez viene de perder dos elecciones generales, ¿qué puede ofrecer?

-El problema de la socialdemocracia es de credibilidad, no de ideario, que lo que hace no coincide con lo que dice. Cuando se ha producido la crisis económica, pagaron los más débiles y las clases medias, porque no se hace lo que se dice, sino lo contrario. Pedro Sánchez sí tiene credibilidad: hizo lo que dijo y lo que le dijeron en el Comité Federal. No pactó con el PP, no negoció con quienes defienden el referéndum y no se abstuvo en la investidura de Rajoy.

-Lo que no entiendo es cómo quiere seguir pactando con Podemos, cómo se fía aún de Pablo Iglesias.

-Pablo Iglesias es de lo peor que le ha pasado a la izquierda española, no Podemos ni sus afiliados ni sus votantes, sino él.

-¿Entonces?

-Es que Pedro no propone un pacto en origen con otras izquierdas, sino después de un resultado electoral y si las condiciones lo hacen necesario. Es lo que ha hecho Juan Espadas en Sevilla, Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Lambán en Aragón y Ximo Puig en Valencia.

-Pero ninguno de ellos le ofrece el apoyo a cambio del referéndum en Cataluña.

-Llegado el momento, habrá que oír si siguen en eso.

-¿Y Patxi López?

-Patxi pudo ser. Cuando Pedro Sánchez tuvo dudas sobre su candidatura, pudo ser el candidato del bloque del no. Pero ahora sólo habrá dos bloques: el de Pedro es el que defiende un partido netamente de izquierdas; que le dé más participación a las bases, para que decidan sobre los pactos de Gobierno, por ejemplo, y con credibilidad. En ése está Pedro y los otros en otro.

-¿Usted es antisusanista?

-No, he estado a veces con ella en lo orgánico y otras, no, pero creo que no hay mejor dirigente para presidir la Junta.

