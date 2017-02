Rompiendo Distancias con la cultura urbana: Ópera en el Ayuntamiento de El Franco

En el último artículo que escribí, llamado '¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad?', escribí este párrafo: "Quizás la pregunta ya no debería ser tanto '¿eres feminista?'. Para evitar respuestas fáciles y falseadas deberíamos preguntar mejor y afinar el tiro. Por ejemplo: 'Oye, Risto, ¿estás dispuesto a perder privilegios? […]

Si buceamos en las encuestas de confianza de los españoles, 2014 es el año del pesimismo. Tras más de un lustro de dura crisis, muchos no solo habían perdido su trabajo, también la esperanza de que algún día pudiesen recuperarlo. La corrupción, la prepotencia del gobierno del PP abusando de su mayoría absoluta en el Parlamento y la parálisis de la oposición […]

Sí, el PP pidió la nulidad del caso Gürtel. El abogado del partido se sumó a la petición de Luis Bárcenas y otros imputados de este caso de corrupción para que el juicio no llegase siquiera a celebrarse. Usaron la misma técnica que, con el caso Naseiro, les funcionó: anular las pruebas por supuestos defectos de forma. Esta vez no coló y por eso hay estos día […]

La condena de un año de cárcel a César Strawberry por seis tuits aleja el sistema penal español de Holanda, Suecia o Reino Unido, y lo acerca a Turquía, Ucrania o Marruecos. Nos hace peores. Nos degrada como país. En la mayoría de los países democráticos, ni el mal gusto ni los excesos en la libertad de expresión se castigan con el Código Penal. No es que la […]

Al ejército, a la monarquía, a las instituciones religiosas y a las conservadoras le gusta la idea del líder: es un guía, un ápice del sistema vertical y jerárquico, que influye, decreta y ejecuta sin consulta ni apelación. Parece que a la izquierda no le gustan, o no le funcionan los líderes. ¿Por qué? Quizá porque sabemos que ser humano significa ser falib […]

En una reunión en un círculo una mujer, con décadas de luchas a sus espaldas, contaba cuál es debate político de Podemos: "He vivido toda mi vida en el monte y el 15M me sacó al llano. Podemos me llevó a ocupar el llano, pero nos quedamos a la mitad. Ahora, que tenemos que dar los pasos necesarios para terminar de ocuparlo y que ¡además se ha quedado va […]

