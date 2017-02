Desmitificando el #DíadelaMarmota: todo es por encontrar pareja – SOCIAL MEDIA CHILE

Algunas culturas creen que durante el día de la marmota este animal sale de su madriguera con el fin de “informar del clima”, pero la realidad es otra.

Cada año el día 2 de febrero en ciudades de los Estados Unidos y Canadá se celebra una linda y curiosa tradición que ha pasado a ser parte de la cultura popular gracias a, cómo no, una película. El día de la marmota es una fecha en la que, según la cultura del folclor y campesina en estos países, uno de estos animales sale de su madriguera en búsqueda de su sombra en el suelo, y depende de lo que encuentre, puede predecir el clima.

La marmota el 2 de febrero saldrá de su hibernación de meses en su madriguera para ver si encuentra o no su sombra en el suelo. Dependiendo del resultado, los campesinos sabrán si está cerca el fin del invierno, o durará mucho más el frío.

Si la marmota no ve su sombra, la primavera se ha adelantado. En cambio, si ve su sombra, el invierno se extenderá 6 semanas

La tradición es tan popular que incluso inspiró a una de las películas de comedia y romance más famosas de los inicios de la década de 1990: Groundhog Day. Protagonizada por el gran Bill Murray, esta película nos narra la historia de un hombre que se queda atrapado en el día de la marmota, y su 2 de febrero se repetirá una y otra vez (se cree que el personaje duró 10 años atrapado en este loop).

Quizás todos los que vivimos fuera de los Estados Unidos y Canadá conocemos la historia del día de la marmota gracias a esta película, pero lo cierto es que no ess más que una leyenda, un mito, una creencia popular… que no se basa en la realidad.

Lo que hace la marmota el 2 de febrero no tiene nada, absolutamente nada que ver, con las predicciones del clima ni con ser el periodista meteorológico del reino animal. No, la marmota lo que está buscando es a su pareja.

En el día de la marmota, el animal comienza su ritual de reproducción. Sale a buscar a su pareja, no a informarnos del clima El experto profesor de biología Stam Zervanos ha anunciado en un reciente artículo para National Geographic que la marmota no busca ver si se acaba o no el invierno antes de tiempo, sino que está comenzando su ritual de reproducción.

Antes de que acabe el invierno y como para agilizar las cosas en eso de buscar a su media naranja, la marmota sale de su madriguera luego de finalizar su primera (y larga) etapa de hibernación, sale a ubicar a la hembra con la que se apareará en primavera. La hembra, por su lado, también sale de su madriguera para informar al macho de su ubicación. Una vez que el peludo y gracioso animal la encuentra, listo, es hora de regresar a dormir un rato más.

No será sino hasta el mes de marzo, en el que realmente inicia la primavera, cuando al finalizar su hibernación, la marmota se encontrará con su pareja y procreará. En la mente del animal nunca se pasó la idea de informar sobre el clima, que para eso están los periódicos y la tele, pensarán.

Es curioso la forma en la que esta tradición, que se cree tiene sus orígenes entre Irlanda y Alemania antes de que los inmigrantes llegaran a los Estados Unidos y Canadá, se ha mantenido por tantos años. De hecho, hoy en día es más una atracción turística y una celebración netamente cultural y tradicional, que el hecho de que alguien crea que una marmota puede predecir el clima.

Para este año 2015, la marmota Phil en el pueblo de Punxsutawney, Pensilvania, predijo que el invierno se extenderá 6 semanas más. Eso sí, no ha salido de ninguna madriguera, dado que Phil vive en una especie de hotel marmotesco hecho por humanos, para que todos los turistas puedan ir a visitarlo a él y a su esposa, que seguro conoció mientras trabajaba como corresponsal del clima.

