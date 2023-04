“Os están abrasando” -Juan Manuel de Prada

Jesucristo, el hombre Los creyentes de religiones que reconocen, de una u otra forma, un solo dios se plantean a veces la contradicción entre la existencia de un ser todopoderoso e infinitamente bueno, que permite la injusticia, el mal, el dolor y la muerte; sin embargo, los cristianos tenemos la respuesta en la Encarnación de Jesucristo y su crucifixión y muerte, antecedente que […] (abc)

Berlusconi en el taller No sé yo en qué novia anda ahora o no anda Silvio Berlusconi, aunque en su afición otra, la política, vive en vínculo con Giorgia Meloni, en la coalición gobernante. Berlusconi siempre está entre ligón de casino y jefazo de resurrección. A veces dice que se va, y otras veces ni avisa de que vuelve. Mientras escribo, le apañan algunas dolencias últimas en un […] (abc)

El Cristo de la supervivencia Los dos libros que marcaron mi infancia fueron ' Robinson Crusoe ' y 'Orzowei'. Mi madre me los leía en voz alta, cada noche, para aliviar una larga convalecencia que me retuvo en la cama durante varios meses. Supongo que eligió aquellos dos títulos para hacerme entender que mis alifafes eran muy poca cosa en comparación a la dureza de la […] (abc)

Santi A mi amigo Santi, de 8 años, le han detectado que ha desarrollado un mecanismo sensacional mediante el que hace ver que entiende lo que no ha entendido. Hay veces que por falta de atención, de interés, o por pura pereza, no escucha lo que le dicen y acaba por no entender nada. Cuando se da cuenta, usa palabras y trucos con los que finge ante el adulto que to […] (abc)

El neoliberalismo y el sexo Leo con asombro en 'El País' un artículo de Clara Serra . Mi asombro obedece a dos razones: a) comparto la visión sobre el sexo de la ex diputada de Podemos y de Más Madrid; b) con desahogo, atribuye al neoliberalismo el destrozo ocasionado so capa de « consentimiento » por la cultura woke, a la que ella no solo pertenece, sino que ha contribuido a […] (abc)

El veto heredofranquista Este complicado juego del veto a ABC, que es una censura gris y disimulada, matizada, lo organiza un tal Francèsc Vallès, secretario de Estado de Comunicación que es famoso en su casa. No solo ha vetado a este periódico en el viaje de Sánchez a China, también ha impedido que le acompañemos en la gira presidencial por Chipre, Malta e Italia. Total, que pasare […] (abc)

Identidad De niño te ilusionaba el largo viaje en tren que tus padres organizaban cada año como peregrinos de la nostalgia. El ajetreo de las maletas, las continuas paradas, la luna de abril entrevista por la ventanilla de un vagón atestado atravesando la madrugada se fijaron en los pliegues de tu alma como un mapa indeleble de la memoria de la infancia. Entonces no a […] (abc)

El déficit se dispara, con la venia de Bruselas Las últimas previsiones de la Airef vienen a confirmar la resistencia de la economía española frente a una crisis que, lejos de conducir a la recesión que se anunciaba el año pasado, no va a impedir un crecimiento moderado del PIB a lo largo de este ejercicio. Es el agujero de las cuentas públicas lo que alarma a la Autoridad Independiente de Responsabilidad […] (abc)

La reacción Tate A Andrew Tate pocos padres sensatos lo querrían de pareja de su hija o de colega de sus hijos y ahí anda, de modelo de alguna chavalería. Puede que desconozan quién es el tipo al que acaban de soltar de la cárcel en Rumanía, donde estaba preso acusado de tráfico de mujeres. Campeón de kickboxing, mazao, tatuado, fumador de puros y amante de los posados en cu […] (abc)

Hijos De cuantos dogmas pretende imponernos a golpe de fatwa la izquierda gobernante, destacan por su atrevimiento los que atañen a los hijos. Porque invaden el santuario más sagrado de nuestra emotividad. Porque atropellan sentimientos y creencias sin la menor consideración. Porque atacan el vínculo más sólido existente en las relaciones humanas con el objetivo d […] (abc)

Tu primer 'Hala Madrid' El primer 'Hala Madrid' es el más difícil. Surge como un susurro, como un hilo de voz que cae al suelo, como una gotera atropellada y temblorosa, casi como un parpadeo en la glotis. Se dice muy rápido, suena como una interferencia y las cuatro sílabas salen tan precipitadas que parecen tres: «Aa-ma-drí». Luego vienen otros y ya es diferente, se va […] (abc)

Playboy Lo que más me gusta del lío de la secretaria de Estado francesa de Economía Social y Solidaria posando en 'Playboy' es que siga existiendo la revista 'Playboy'. Y no por las razones de Edgar Neville, que en 1966 publicó en ABC: «El calendario es para recordarnos lo que debíamos haber hecho ayer y no hicimos. Por eso yo sólo tengo el calen […] (abc)

Podemos kaputt La frase más importante que pronunció Yolanda Díaz en el festivo mitin que lanzó su plataforma política Sumar no fue «quiero ser la primera presidenta de mi país». Eso lo dicen a sus íntimos todas las políticas valiosas de izquierdas, derechas y centro, que las hay, aunque las más inteligentes se lo callan. Lo verdaderamente importante llegó cuando, ante el […] (abc)

Miércoles Santo Los aires de Miércoles Santo, la textura cofrade de esas noches de azahar dulce y levantás a hierro, evocan una extraña sensación de ecuador pasional con el que todo empieza a agotarse en racheos bajo la luna del Parasceve. Para el rancio de profesión, todo se había agotado antes, pero es el Miércoles quien te regala esa sensación de intermedio en los parone […] (abc)

Casida del penitente Pasó lo que tenía que pasar. Ya está. Ya se ha caído de la rama más alta del naranjo de los claustros la flor de la verdad sobre el alcorque. Ya suena en el azul el tremolar, la música del viento que se torna de bronce en el edén del minarete. El viejo campanario da las horas que vienen esperando a la esperanza. Quedó el reloj atrás. Y el almanaque. Pasó lo […] (abc)

Poner los cuernos como Yolanda 'Tú, niégalo siempre', le recomendó un amigo a otro. Escuché la frase sin querer. El segundo parecía desesperado porque ella albergaba sospechas de cuernos. No quise saber más. De haber preguntado lo normal habría sido que mi amigo pusiera en práctica el consejo conmigo. Negarlo, siempre, a lo Judas, sea o no verdad la historia. Lo cierto es que pa […] (abc)

Blanquear al PSOE Yolanda Díaz es una marioneta peligrosa, pero es nuestra marioneta peligrosa. Parafraseando aquello que dijo Roosevelt de Tacho Somoza y después repitió Kissinger de su heredero Tachito Somoza, los cálculos del PSOE parecen obvios: apostar por Yolanda es una operación de riesgo, que puede provocar fuga de votos socialistas, pero prevalece el beneficio de liq […] (abc)

Sanidad. Estadísticas frente a demagogia Frente a la campaña desplegada por la izquierda, cuando no desde el propio Gobierno, contra las políticas de los gobiernos regionales del PP, en especial el de Madrid, la estadística publicada por Sanidad pone de manifiesto que el deterioro del Sistema Nacional de Salud es generalizado, un problema de Estado que no atiende a razones ideológicas, y aún menos […] (abc)

Salida de emergencia Si Yolanda Díaz es o no un bluf ocasional, un buñuelo político relleno de nada, no lo van a decidir los electores ni los opinadores de la derecha. Este segmento no le comprará ninguna mercancía averiada que venda, ni el discurso empalagoso, ni el poscomunismo de salón, ni el culto a la personalidad, ni la autocomplacencia adolescente envuelta en cháchara pos […] (abc)