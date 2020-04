Soy una ciudadana española que pertenece a un gran grupo de personas del que no se habla porque no existimos y no constamos en ninguna estadística. Hablo de las personas que estamos sufriendo el Covid-19 en casa. Ahora mismo llevo más de 15 encerrada en una habitación sin salir, hecha polvo físicamente. He tenido fiebre, tos, tiritonas y dolores musculares, […]

