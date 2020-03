Los contagios por coronavirus en España superan ya los 55.000, después de registrarse más de 8.000 casos más en 24 horas, mientras que las muertes ya superan las 4.000. Cada día hay un fuego que apagar. La rueda de prensa diaria del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus ha comenzado hoy con la noticia sobre la mesa de la falta de fiabilidad de los test rápidos de detección del coronavirus. Simón ha confirmado que los test rápidos que ha recibido Sanidad no sirven. “El Ministerio de Sanidad se ha estado moviendo muy intensamente para localizar todos los test rápidos que nos permitan descargar de presión a los laboratorios que hacen PCR, que están haciendo entre 15.000 y 20.000 pruebas diarias”, ha explicado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Por otro lado, Simón ha empezado resaltando que se han curado ya un 12,5% de los casos y el incremento de casos, que ha sido del 18% hasta los 56.188 casos, algo menos de incremento que en semanas anteriores. Pero los datos de fallecidos son horrendos, por mucho que intenten disfrazarlo: 4.089 fallecidos (frente a los 3.434 fallecidos un día antes, cuando España superó ya a China en número de muertos por coronavirus). Además hay 3.679 personas ingresadas en UCI y 7.015 que han sido de dadas de alta. Hay 31.902 hospitalizados.

CIFRAS DE LA EPIDEMIA

En concreto, Andalucía ha registrado 3.406 casos, Aragón 1.116, Asturias 841, Baleares tiene formalmente notificados los mismos que ayer 660, Canarias también tiene formalmente los mismos que ayer 784, Cantabria 67, Castilla-La Mancha 3.383, Castilla y León 3.488, Cataluña 11.592 (lo que supone un crecimiento muy importante frente a los 9.937 de ayer), Ceuta 10, Comunidad Valenciana 3.200, Extremadura 969, Galicia 1.915, Madrid 17.166, Melilla39, Murcia 596, Navarra 1.411, País Vasco 3.946, y La Rioja 995.

El mayor número de fallecidos desde el inicio de la crisis sigue estando en Madrid, con 2.090 fallecidos, seguido por Cataluña con 672, Castilla-La Mancha con 316, Castilla y León 206, País Vasco con 180, Comunidad Valenciana con 167 muertes y Andalucía con 134. España ha sumado 655 fallecidos desde ayer, pero es la primera vez que el incremento en el número de fallecidos diarios es menor que el del día anterior.

Los ineptos genocidas que nos gobiernan no son capaces de saber “la inmunidad de la población”, quién está contagiado y quien no. Que es lo primero que tendría que haberse sabido con unos test fiables hace ya mes y medio por lo menos.

Seguimos a ciegas muriendo por millares mientras nuestro gobierno se desternilla en el Congreso de los Diputados: véase Ábalos hoy en su escaño.

LA MÁXIMA SATURACIÓN HOSPITALARIA, AÚN POR LLEGAR

Respecto a la evolución de la epidemia, no tienen ni puta idea, Simón el ricitos plateado y sus cómplices, de cuando llegará el pico de la epidemia, pero siguen con su propaganda barata para tranquilizar a las masas que sí que estamos muy cerca dicen los sinvergüenzas. El paredón sería poco para estos infames elementos.

Han avisado que el pico en saturación de los hospitales no se producirá hasta unos días después incluso de haber alcanzado el de los contagios: “es decir, el pico en la presión de los hospitales será en unos días”. O semanas. O meses. Total. Ellos siguen ahí tan tranquilos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que el pico más importante de contagios se produjo en la semana previa a la manifestación del 8M, pero nadie dimite ni pide disculpas por el genocidio que este inepto gobierno ha provocado con su estupidez y electoralismo del 8-M.

LIMPIEZA DE RESIDENCIAS

El jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya ha explicado que hoy además que desde el ámbito militar se ha redoblado “el esfuerzo para desinfección del centro de control aéreo de Barcelona, 154 residencias de mayores y 10 hospitales. También se ha apoyado la instalación de centros de personas sin hogar y hospitales de campaña. Se están haciendo también apoyos en el Hospital de Segovia, y Alcorcón, y los refugios de personas sin hogar en Tenerife, Cádiz y San Fernando. Y se ha apoyado el envío de material de la Universidad Complutense al Hospital Gregorio Marañón”. El general Villaroya ha destacado además que el centro militar de Farmacia ha incrementado en un 50% su producción de gel, antivirales y paracetamol.

SEGURIDAD

Por otra parte, desde la policía se ha destacado la detención de 557 personas por haber incumplido las normas de confinamiento desde el inicio del estado de alarma y se ha desmentido que estén creciendo los datos de violencia de género durante el aislamiento.

El General de Brigada José Manuel Santiago, jefe de la Guardia Civil, ha ha detallado que “todavía persisten conductas incívicas” y tras relatar el caso del atropello a un guardia civil ayer que trató de parar un vehículo en el que viajaban cuatro personas, en contra de la norma establecida, ha detallado que se ha identificado a 98.000 personas, interceptado más de 2.000 vehículos e interpuesto 6.500 denuncias contra personas que han incumplido las normas del estado de alarma en lo que se refiere a la circulación de vehículos.

El director adjunto de la guardia civil, Laurentino Ceña, que formaba parte del Comité Técnico del Coronavirus, ha estado hoy ausente en la rueda de prensa por haber dado positivo por coronavirus. Si no fuera todo tan espantoso, esta panda sería ridícula y motivo de escarnio

Simón ha explicado que no se han realizado pruebas al resto del Comité Técnico del Coronavirus “para el resto del equipo técnico aplicamos los protocolos generales que se aplica a toda la población. Afortunadamente para nosotros tenemos quizá un acceso más fácil a estas pruebas, pero los protocolos son los mismos. El realizar pruebas a personas sin sintomatología daría en un porcentaje altísimo negativo por lo que no tiene sentido. Mientras no tengamos síntomas, no se nos han hecho pruebas”.

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/26/5e7c87e7fc6c834b5a8b4576.html