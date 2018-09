VI MARCHA SOLIDARIA FUNDACIÓN EDES

20MINUTOS.ES No es la primera vez que la rapera muestra su mal carácter lanzando sus zapatos.Cardi B agrede a Nicki por presuntamente llamarla mala madre.La trifulca entre Cardi B y Nicki Minaj no termina. Recordemos que la primera lanzó el viernes pasado su tacón a la segunda y que por suerte el canzado no le rozó.Ver esta publicación en Instagramwanted to […]

20MINUTOS.ES