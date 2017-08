«Busco a este héroe anónimo que salvó la vida de mi padre» | El Comercio

La hija del hombre de 72 años rescatado ayer en la playa de Cueva ha iniciado una campaña en redes para encontrar al joven que ayudó a su padre hasta que llegaron los socorristas.

La hija del hombre de 72 años rescatado ayer en la playa de Cueva (Cudillero) ha iniciado una campaña en redes sociales para encontrar al «héroe anónimo» que salvó la vida de su padre.

«BUSCO A ESTE HÉROE ANÓNIMO…!!!

Quiero agradecer al chico de la foto (y la chica que iba con el ) al cual no conozco, haber salvado la vida de mi padre. Hasta que llegaron los socorristas lo sostuvo flotando en el agua y practicando el boca a boca. También a la chica que iba con él le debo mi vida, me tiré a por mi padre y ella me ayudo a sostenerme cuando no podía mas.

A José María Selgas y a su grupo de socorristas quiero agradecer su coordinación con los medios de emergencias y su buen hacer en todo momento. Así como al SAMU, médicos , policía local…y demás (entre ellos el bañista que cruzó a la otra playa en busca de los socorristas ).

SI ALGUIEN SABE QUIÉN ESA PAREJA DE HÉROES ANÓNIMOS …..ME GUSTARÍA AGRADECÉRSELO EN PERSONA».

El hombre, natural de la zona, aunque residente en Avilés, se encontraba pescando pulpo en un pedrero cuando, al parecer, se sintió indispuesto y cayó boca abajo al agua. Su hija, que estaba con él, fue la primera en echarse al agua para auxiliarlo, sin éxito y provocándose una serie de rasguños al internarse en una zona de rocas. Otro chico se atrevió a socorrerla, y fue quien logró dar la vuelta al cuerpo de la víctima, manteniéndolo a flote hasta la llegada de los profesionales. La proximidad de los socorristas –que estaban a unos cien metros– facilitó una intervención prácticamente inmediata.

El aviso al 112 se dio a las 13.39 horas. En un primer momento se movilizó hasta el lugar al Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado. Finalmente, y al surgir otra emergencia en Las Regueras para la que se les requirió, fue el equipo médico de la UVI Móvil de Avilés quien efectuó el traslado al HUCA. Según pudo saber este periódico, el hombre se recupera de forma favorable, aunque tiene agua en los pulmones y su pronóstico es reservado.

