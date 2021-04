Los casos identificados se han presentado mayoritariamente en mujeres de menos de 60 años de edad en las dos semanas posteriores a la administración de la vacuna. No se han identificado factores de riesgo específicos para su aparición.

Última hora del coronavirus AstraZeneca ¿Cuántos casos de trombosis ha habido? ¿Cuáles son las señales de alerta? PyR Vacuna de AstraZeneca: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la EMA ha vuelto a pronunciarse?

A nivel científico, se recomienda a profesionales sanitarios y ciudadanos vigilar la posible aparición de signos y síntomas de trombosis y trombocitopenia para su diagnóstico y tratamiento precoz.

El Consejo Interterritorial ha aprobado con la negativa de Madrid y la abstención de Ceuta y País Vasco que la vacuna de AstraZeneca se utilice sólo para la población de entre 60 y 65 años. Mientras, por otro lado, se sigue debatiendo la opción de paralizar toda la vacunación de los grupos esenciales con esta fórmula por debajo de 60 ‘sine die’.Esto significa que queda pendiente solucionar qué pasará con los 2.154.675 que ya han recibido la primera. Los grupos afectados menores de 60 años son los del grupo 3, que engloba a otro personal sociosanitario distinto del grupo 2 y grupo 6, que son los colectivos en activo con una función esencial para la sociedad: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas; docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, y de educación primaria y secundaria.Además, se adapta la ficha de la vacuna de AstraZeneca e incluyen la vinculación de los trombos con la puesta de la vacuna.Estas decisiones siembran la duda entre las autonomías, porque, según fuentes consultadas, no saben cómo van a explicarlo a la población.La Comunidad de Madrid ha mostrado su disconformidad con la propuesta del Ministerio de Sanidad de vacunar ahora sólo entre 60 y 65 años, porque no está basada en las Conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC).En general, pese a las reticencias del resto de autonomías, País Vasco y Ceuta se han abstenido en la votación.La sensación de los presentes en la reunión es que no se han leído las indicaciones del PRAC.Los efectos adversos raros registrados tras la vacuna, como apunta el nuevo documento de Sanidad, “son las trombosis en combinación con trombopenia, como trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC), en abdomen (trombosis de venas esplácnicas) y trombosis arterial.Los casos identificados se han presentado mayoritariamente en mujeres de menos de 60 años de edad en las dos semanas posteriores a la administración de la vacuna. No se han identificado factores de riesgo específicos para su aparición”.SANIDAD DA LUZ VERDE A VACUNAR CON ASTRAZENECA SOLO A MAYORES DE 60 CON LA NEGATIVA DE MADRID Y LA ABSTENCIÓN DE CEUTA Y PAÍS VASCOEl Consejo Interterritorial ha aprobado con la negativa de Madrid y la abstención de Ceuta y País Vasco que la vacuna de AstraZeneca se utilice sólo para la población de entre 60 y 65 años. Mientras, por otro lado, se sigue debatiendo la opción de paralizar toda la vacunación de los grupos esenciales con esta fórmula por debajo de 60 ‘sine die’.Por precaución y a la espera de una comunicación oficial del Ministerio, la Consejería de Sanidad procederá a descitar a las personas que tenían que ir a vacunarse mañana por la tarde. Son un total de 600 personas, entre profesores, bomberos y otro personal de emergencias, así como miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que estaban todavía pendientes de vacunar.Esto significa que queda pendiente solucionar qué pasará con los 2.154.675 que ya han recibido la primera. Madrid no está de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Sanidad de vacunar ahora sólo entre 60 y 65 años, porque no está basada en las Conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC).Castilla y León ha suspendido este miércoles de manera cautelar y de forma unilateral la administración de la vacuna de AstraZeneca por sus posibles efectos secundarios vinculados a trombos y a la espera de conocer la resolución de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre este compuesto.¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE SE HAN PUESTO LA PRIMERA DOSIS Y SON MENORES DE 60 AÑOS?El Consejo Interterritorial, ahora reunido, tiene sobre la mesa la propuesta de vacunar con AstraZeneca contra el coronavirus a la población de entre 60 y 65 años. Mientras, por otro lado, se debate la opción de paralizar toda la vacunación de los grupos esenciales con esta fórmula por debajo de los 60 sine die. Esto significa que queda pendiente solucionar qué pasará con los 2.154.675 que ya han recibido la primera.Los grupos afectados menores de 60 años son los del grupo 3, que engloba a otro personal sociosanitario distinto del grupo 2 y grupo 6, que son los colectivos en activo con una función esencial para la sociedad: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas; docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, y de educación primaria y secundaria.Además, se adapta la ficha de la vacuna de AstraZeneca e incluyen la vinculación de los trombos con la puesta de la vacuna. Estas decisiones siembran la duda entre las autonomías, porque, según fuentes consultadas, no saben cómo van a explicar a la población.La Comunidad de Madrid ha mostrado su disconformidad con la propuesta del Ministerio de Sanidad de vacunar ahora sólo entre 60 y 65 años, porque no está basada en las Conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC). En general, pese a las reticencias del resto de autonomías, Ceuta se ha abstenido en la votación.



https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/04/07/606e0ceefc6c83bd178b45ec.html