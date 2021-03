Yo soy uno que vivo en la tierra de las decisiones equivocadas. A Israel le costó un Holocausto saber que no podía volverse a equivocar. No sé cuánto nos costará a los catalanes. No sé cuánto nos costará a los españoles. No sé si los madrileños identificáis el peligro real, no sé si estáis suficientemente asustados. No sé si entendéis que no podéis volveros […]

(abc)