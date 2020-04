Comentarios: “Estamos presenciando desde la impotencia de la cuarentena el nacimiento de una dictadura”

Estamos presenciando desde la impotencia de la cuarentena el nacimiento de una dictadura. No empezó hoy, empezó desde la moción de censura a Rajoy y se consolidó en el momento en que el PSOE colocó a los suyos al mando tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía. Las acusaciones de negligencia no saldrán adelante, se archivarán como si no hubiera pasado nada. No esperéis a después de las alarmas como este desgobierno, aunque me temo que igual ya es demasiado tarde. La última víctima, la libertad de prensa. Cuando esto acabe Sánchez tiene que acabar con ello. No es él o el caos, está siendo él Y el caos.