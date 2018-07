Asombro da plataforma Lugo de cara ao Miño ante o trato diferencial que a Xunta está dando ao Club Fluvial fronte ao Concello de Lugo, no requirimento de garantías ambientais para a instalacións de plataformas flotantes no río Miño

A XUNTA ESIXE MENOS GARANTÍAS AMBIENTAIS AO CLUB FLUVIAL QUE AO CONCELLO DE LUGO PARA A COLOCACIÓN DE PISCINAS FLOTANTES-

Lugo, a 19 de xullo de 2018.- Como xa apuntabamos nas alegacións presentadas por varios membros da plataforma Lugo de Cara ao Miño o pasado mes de abril de 2018 contra a instalación flotante do Club Fluvial, resúltanos chocante que unha mesma Administración, como é o Servizo de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia, siga esixindo maiores garantías ambientais para o proxecto das piscinas flotantes do Concello de Lugo, que están fóra dun espazo natural protexido, que para a plataforma flotante do Club Fluvial, que está en Zona de Especial Conservación Pad ra -Larga-Támoga en zona de Rede Natura 2000 e zona núcleo da Reserva Terras do Miño.

No caso das piscinas flotantes, a Consellaría de Medio Ambiente esixe un estudo batimétrico do caudal do río, que se concrete a forma en que serán instaladas e desinstaladas as plataformas flotantes, medidas de protección de augas ou como se vai realizar a xestión dos residuos da zona.

Nun novo informe do mes de maio de Conservación da Natureza destácase que informarían de forma desfavorable á instalación das piscinas “pol o menos ata que non sexan avaliadas de xeito efectivo as especies e hábitats, con mostraxes efectivas no período de estiaxe, de xeito que garantan a protección real do medio natural”. Tamén se lle esixe ao Concello de Lugo un plan de continxencia par a retirada rápida das piscinas, ante unha crecida brusca do río.

Ningún dos anteriores requirimentos foron solicitados por este organismo ao Club Fluvial para poder instalar a súa plataforma flotante, malia a querer situala nun espazo natural protexido. Sen embargo, desde a plataforma Lugo de Cara ao Miño consideramos que, se a lei é igual para todos, os criterios para instalar infraestruturas similares no río Miño tamén deberan ser os mesmos, e incluso máis esixentes cando se trata de espazos naturais protexidos. Por tanto, semella necesario tamén realizar unha avaliación efectiva das especies e hábitats que habitan na zona, con mostraxes efectivas nos meses de verán. Ao igual que para as piscinas do Concello tamén sería preciso realizar un plan de continxencia ante unha repentina crecida do río.

O MIÑO, FRONTE AO FLUVIAL, “NON TEN FLORA NIN FAUNA”

Desde a Plataforma cidadá Lugo Cara ao Miño, manifestamos o noso asombro pola contestación do Club Fluvial ás nosas alegacións. Segundo o presidente do Club Fluvial, Modesto Reijeiro Valledor, quen asina a contestación ás alegacións, a instalación flotante colocarase nesa parte do río Miño precisamente “por non existir fauna e flora en dito lugar”. Isto é o mesmo que dicir que esta zona do río Miño é abiótica, algo que é absolutamente falso e que denota unha grave falta de cultura ambiental por parte da entidade fluvial.