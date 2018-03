El lobo sigue amenazado 38 años después de Félix / En Castilla León se permite la caza de 149 individuos al año, y en Asturias este año se ha permitido la caza de 45 ejemplares. Es decir en sólo dos comunidades se mata anualmente el 10% de la población total de lobo. Y eso sin contar con la intensa caza furtiva- El Independiente

20MINUTOS.ES El Sevilla tumba al United en Old Trafford y logra un histórico pase a cuartos de la Champions.Pique entre el Sevilla y el Betis en la celebración de los primeros en el vestuario de Old Trafford tras su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.En un vídeo que proporcionó el equipo del Pizjuán, protagonista anoche por la gesta de elimi […]

EFE El jugador del Barça se sinceró en una entrevista en la revista 'Panenka'."No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando", desveló el luso.El centrocampista portugués André Gomes reconoce no estar disfrutando de su etapa en el Barcelona, donde aún no ha podido ofrecer su mejor nivel, algo que le tiene atenazado cuando salta al t […]

EFE