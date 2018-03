CULEBRÓN SOCIALISTA – Capítulo MMMCCCLXXVIII: Vacío a Sánchez en la Escuela de Buen Gobierno del PSOE: sólo acudirá Zapatero (¿presunto gafe?) – El Independiente

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro y ex alto representante de la UE Javier Solana, el ex comisario Joaquín Almunia y el ex ministro José Blanco intervendrán en la Escuela de Buen Gobierno Jaime Vera, que prepara el PSOE para abrirse a la ciudadanía y reflexionar sobre los gobiernos socialdemócratas.

A dos semanas para su celebración, del 15 al 18 de marzo, ni el ex presidente Felipe González ni los presidentes de Andalucía y Asturias, Susana Díaz y Javier Fernández, respectivamente, han confirmado su participación, mientras que el ex ministro y ex líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba no figura en el programa hecho público hoy por el PSOE.

Felipe González, Susana Díaz y Javier Fernández se desmarcan de este foro

Fue el propio secretario general, Pedro Sánchez, el que anunció hace diez días que pretendía juntar en este evento a todos sus predecesores: Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero, Joaquín Almunia y Felipe González, como forma de “visualización de que la unidad está recompuesta” en su partido, nueve meses después del 39 Congreso.

La ausencia de unidad real, reflejada en la falta de apoyo de Sánchez a la que fuera número dos del PSOE Elena Valenciano para optar a la vicepresidencia del grupo socialista en el Parlamento Europeo, habrían llevado a Rubalcaba a declinar la invitación y a Felipe González, Susana Díaz y Javier Fernández a escudarse en motivos de agenda para, por el momento, desmarcarse de este foro, según fuentes socialistas.

Según la dirección del PSOE, más de 130 dirigentes políticos, profesionales, expertos y activistas debatirán en esta “gran plataforma abierta” sobre la mejora de la acción de los gobiernos socialistas y las instituciones lideradas por fuerzas progresistas, al tiempo que mejoran la formación de cargos públicos y militantes de cara a las municipales, autonómicas y europeas de 2019.

Para que cualquier persona pueda inscribirse, los socialistas han abierto la web buengobiernojaimevera.es, y Pedro Sánchez, que clausurará el evento, ha remitido una carta a toda la militancia invitándola a asistir. La escuela se celebrará en la nave Boetticher de Madrid y contará con cinco clases maestras, dieciséis talleres -entre ellos, uno sobre Ajedrez y Política-, dos diálogos y diversas actividades.

Tras la inauguración el día 15 a cargo de la presidenta de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo Iratxe García y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el ex presidente Zapatero impartirá una clase maestra titulada “Socialismo es democracia. Negociaciones políticas”.

El viernes 16, el ex ministro y ex Alto Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE Javier Solana pronunciará la suya, bajo el título “Nuevo PSOE para una nueva Europa”, y el sábado 17 el ex secretario general del PSOE y ex vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ofrecerá una conferencia sobre el futuro de la UE.

Entre los alcaldes que debatirán en este foro destacan los de Vigo, Abel Caballero; Sant Boi del Llobregat (Barcelona), Lluisa Moret; Oviedo, Francisco Wenceslao López; Córdoba, Isabel Ambrosio; Utebo (Zaragoza), Miguel Dalmau y Miranda de Ebro (Burgos), Aitana Hernando. También los de Cartagena, Ana Belén Castejón; Santa Cruz de Bezana (Cantabria), Pablo Zuloaga; Haro (La Rioja), Laura Rivado, Lugo, Lara Méndez; Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; Ribaforada (Navarra), Jesús María Rodríguez; Ermua (Vizcaya), Carlos Totorika.

En cuanto a los presidentes autonómicos socialistas, a falta de confirmar Díaz y Fernández, el resto están anunciados en el programa para hablar de la “España autonómica”: Guillermo Fernández-Vara (Extremadura), Javier Lambán (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Francina Armengol (Baleares) y Emiliano García-Page (Castilla-la Mancha).

