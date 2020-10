¿Qué se puede hacer y qué no en Galicia desde esta medianoche? Las reuniones quedan limitadas a un máximo de cinco personas en el conjunto de la comunidad | En Santiago y O Milladoiro solo puede haber relación entre convivientes | Se restringen todas las actividades no esenciales en O Carballiño

La pandemia en Galicia sigue imparable. Este miércoles Galicia volvió a alcanzar una cifra récord, tanto de contagios como de muertos. A última hora Sanidade notificó 11 nuevos fallecimientos de personas diagnosticadas con coronavirus. Se trata de una mujer de 87 anos que estaba ingresada en el CHUAC, una mujer de 85 que estaba ingresada en el CHUF, una mujer de 88 anos en el CHUS, una mujer de 77 anos y un hombre de 84 en el Hospital de Verín. También murieron tres mujeres de 99, 90 y 82 años ingresadas en el CHUO, procedentes de la residencia Os gozos, de Pereiro de Aguiar.En centros residenciales se registraron tres nuevas muertes en la residencia Os Gozos (Pereiro de Aguiar): dos mujeres de 92 y 87 anos y un hombre de 89 anos.Galicia sumó un día más por encima de los cuatrocientos nuevos contagios, con 441 infectados en tan solo 24 horas, la mayor cifra registrada en la segunda ola, y el número de casos activos se sitúa en los 5.457 (242 más que el martes, un aumento que solo se dio en abril).En la última jornada se realizaron en la comunidad un total de 6.640 pruebas PCR, una cifra también récord.Todas las áreas sanitarias han registrado, según los últimos datos del Sergas, un aumento de casos. Ourense vuelve a liderar este incremento, acumula 93 de todos los nuevos infectados detectados en la comunidad, hasta un total de 1.494 (como las altas también fueron elevadas, el número total de casos suma «solo» 15 con respecto al día anterior). El área de Vigo sube hasta los 900 casos activos (69 más en las últimas 24 horas tras detectar 83 contagiados); Pontevedra se sitúa en los 538 infectados (57 más); Santiago añade 38 casos hasta los 851; A Coruña suma 29 y acumula 905; Lugo tiene 518 (21 más) y Ferrol 251 (13 más).El número de hospitalizaciones lleva once días subiendo. Hay 342 pacientes en los hospitales gallegos (18 más que ayer), de los que 48 están en la uci (uno más) y los otros 294 en planta.A ellos se suman las 5.115 personas permanecen aisladas en su domicilio.El número de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 836. Las últimas cinco víctimas mortales se notificaron el martes por la tarde.El número de municipios gallegos en el nivel máximo de alerta, el tres, por la incidencia del coronavirus en la última semana se ha elevado a 21, ocho más que el martes, al activarse el aviso en Lugo, Pontevedra, Poio, Tui, Salvaterra, A Estrada, Mesía y Oleiros. Además, según consta en el mapa actualizado por la Consellería de Sanidade, continúan en el nivel tres por la pandemia los ayuntamientos de Ourense, O Carballiño, O Barco, Verín, Santiago, Arteixo, A Laracha, Narón, Culleredo, Ordes, Ames, Vilagarcía de Arousa y Cangas do Morrazo.Hay que recordar que el hecho de que un municipio se vuelva rojo es indicador de que algo ocurre, pero no significa ni que la situación se haya descontrolado ni que hay que tomar medidas drásticas.Las residencias de mayores gallegas contabilizan este miércoles un total de 410 casos activos de coronavirus (3 más que ayer), de los que 295 son usuarios y 118 son trabajadores.Se han añadido a la lista los positivos de 2 usuarios y 2 trabajadores de la Ballesol de Oleiros (A Coruña); un mayor de la residencia de Bibres, en Cambre (A Coruña); 2 usuarios de la José Otero de Santiago; un empleado de Nosa Señora do Socorro, en Arnoia (Ourense), y un trabajador de la Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).El número de mayores infectados es de 295 (uno más que ayer). Estos son los centros más afectados: 159 usuarios se encuentran en Os Gozos, en O Pereiro de Aguiar; 45 en Val de Monterrei; 33 en Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense); 13 en la DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo).El total de casos vinculados a colegios asciende a 608. Hay 19 aulas cerradas y 2 centros clausurados.La situación epidemiológica de Galicia es «razonablemente buena» en relación al conjunto del estado, según el conselleiro de Sanidade, pero el incremento de los últimos días es preocupante. Por eso, desde esta medianoche entran en vigor nuevas restricciones en la comunidad. Algunas son comunes para todos los gallegos, mientras que otras más duras se centran en las zonas más críticas, en las que hay mayor riesgo de expansión. ¿Con cuántas personas podré reunirme desde este jueves?A partir de la medianoche de este miércoles al jueves las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de cinco personas en toda Galicia. De este modo, se reduce a la mitad el límite impuesto hace solo una semana, cuando la Xunta fijó ese número en diez. Esta drástica reducción, según el Sergas, tiene un motivo:



https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/10/21/record-contagios-detectados-galicia-segunda-ola/00031603279660986303200.htm