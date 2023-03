Un estudio se帽ala cu谩l es la dieta que retarda el crecimiento de tumores Una nueva investigaci贸n en roedores que compara la dieta de restricci贸n cal贸rica con la cetog茅nica muestra que la primera reduce el nivel de grasas, lo que impide que las c茅lulas cancerosas proliferen Las cifras no enga帽an y la literatura cient铆fica tiene bien establecido que entre el 30% al 40% por ciento de todos los c谩nceres... Leer M谩s

Por qu茅 y c贸mo deber铆as empezar a escribir un diario 鈥 Punto de vista positivo Los beneficios de comenzar un diario son infinitos. En estos tiempos, es f谩cil sentirse estresado y abrumado y llevar un diario realmente puede tener beneficios asombrosos en tu vida si comienzas a hacerlo todos los d铆as. La mejor parte es que no hay reglas cuando se trata de llevar un diario. Se te permite escribir... Leer M谩s

C贸mo saber si te est谩s casando con tu media mitad 驴C贸mo saber si se va a casar con 芦el indicado禄? Una cosa es segura: el amor definitivamente no es todo lo que necesitas. Es una pregunta com煤n: 芦驴C贸mo s茅 si me voy a casar con la persona adecuada ?禄 C贸mo casarse con la persona adecuada. Encontrar a la se帽orita o al se帽or adecuado no siempre... Leer M谩s

La estrategia de productividad simple que casi parece demasiado buena para ser verdad | El secreto de una madre trabajadora para mantener varios platos en el aire mientras patea traseros en su trabajo He le铆do sobre las 煤ltimas aplicaciones para mejorar la gesti贸n del tiempo, pero nunca las descargo. Me interesa aprender c贸mo otros usan temporizadores, herramientas y t茅cnicas para mejorar su flujo de trabajo, pero no aplico sus lecciones a mi lista de tareas. Eso es porque, tan pronto como trato de imponer la productividad, me rebelo... Leer M谩s

6 formas, respaldadas por la investigaci贸n, de gandulear pero hacer m谩s cosas聽 He escrito sobre c贸mo las personas en la cima de su campo son聽 implacablemente productivas聽. Pero no puedes聽 hacer un sprint durante kil贸metros. Hay muchas investigaciones que muestran que ser un poco vago puede ser beneficioso a veces.Aqu铆 hay seis formas respaldadas por la investigaci贸n para hacer m谩s en menos tiempo tom谩ndolo con calma. 1.... Leer M谩s […]

8 formas de gestionar el tiempo de forma m谩s eficaz 聽聽 驴Tienes problemas con la gesti贸n del tiempo? 驴Pierdes tu tiempo porque procrastinas mucho? Estoy aqu铆 para ayudarte con algunos trucos de gesti贸n del tiempo. Siempre estamos tan estresados por todo hoy en d铆a y creemos que no tenemos tiempo para salir, para comenzar un nuevo pasatiempo, etc. Aunque situaciones como esta pueden suceder, la... Leer M谩s […]

El arte de no hacer nada 鈥 Por qu茅 los italianos hacen lo del 芦Dolce Far Niente禄 bien Los italianos tienen un concepto para perder el tiempo conocido como 芦La Dolce Far Niente禄,聽 que significa 芦la dulzura de no hacer nada禄. Aprend铆 sobre este concepto mientras ve铆a la obra maestra聽 Come, Reza, Ama de聽 Elizabeth Gilbert el otro d铆a. La escena est谩 ambientada en una barber铆a en Roma. Julia y su nueva amiga... Leer M谩s

C贸mo posponer las cosas y a煤n as铆 hacerlas John Perry 鈥 23 DE FEBRERO DE 1996. He tenido la intenci贸n de escribir este ensayo durante meses. 驴Por qu茅 finalmente lo estoy haciendo? 驴Porque finalmente encontr茅 algo de tiempo libre? Incorrecto. Tengo trabajos para calificar, una propuesta de subvenci贸n para revisar, borradores de disertaciones para leer鈥 Estoy trabajando en este ensayo como una forma... […]

Fertilidad de la mujer 鈥 驴Cu谩les son los nutrientes m谩s importantes para la fertilidad? Si decidimos iniciar la b煤squeda de un beb茅 es fundamental cuidar la dieta y ser especialmente minuciosos con los聽nutrientes que ingerimos. Si bien es cierto que una dieta equilibrada es lo m谩s recomendable en cualquier momento de nuestra vida, esta se vuelve fundamental si queremos concebir una criatura. Sin embargo, hay ciertos聽nutrientes m谩s importantes p […]

De sobrevivir a prosperar: los mejores consejos para el 茅xito empresarial en 2021 Con las operaciones comerciales normales muy interrumpidas y el crecimiento econ贸mico afectado en todo el mundo, 2020 ha sido un a帽o de supervivencia para muchas empresas.聽Los anuncios recientes sobre la posible vacuna brindan la esperanza de que se reanude un cierto sentido de normalidad.聽Pero si miramos hacia 2021, tambi茅n hay esperanza para aquellas empre […]

10 formas de sacar m谩s provecho de la vida | realbuzz.com 1) Sin Comparaci贸n:聽 Las redes sociales realmente nos han hecho el h谩bito de compararnos con otras personas: la vida de todos los dem谩s se ve tan agradable y brillante, 驴c贸mo no puede ser la m铆a as铆? Este tipo de di谩logo interno debe detenerse. Si realmente quieres aprovechar la vida al m谩ximo, debes dejar de preocuparte... Leer M谩s

Usando tu Conciencia para desbloquear tu vida Extracto de Auto-indagaci贸n: Usando tu Conciencia para desbloquear tu vida por Swami Shankarananda COMO maestra ESPIRITUAL, conozco a mucha gente.聽Escucho historias tristes.聽He llegado a la conclusi贸n de que la tarea de ser un ser humano es dif铆cil. Cuando el alma adquiere un cuerpo, se confunde.聽El plano f铆sico es realmente dif铆cil de dominar.聽La gente no s […]

EMPIEZA A CONTROLAR 鈥 5 se帽ales psicol贸gicas que revelan que est谩s al l铆mite / Si no hacemos 芦limpieza emocional禄 cada cierto tiempo, terminaremos funcionando al l铆mite / Establecer l铆mites emocionales que regulen la relaci贸n con los dem谩s y contigo mismo proteger谩 tu equilibrio psicol贸gico Llevamos un ritmo de vida fren茅tico que no deja mucho espacio para nutrir nuestra vida interior.聽Cuando las 24 horas no nos alcanzan, resulta dif铆cil hacer esa pausa imprescindible para estar a solas con nosotros mismos. Sumergidos en ese d铆a a d铆a parox铆stico, no es extra帽o que terminemos extenuados y con los nervios a flor de... Leer M谩s

Por qu茅 no hay que hacer caso a quienes nos digan que hay que invertir ahora que la bolsa baja o cuando sube: contra el market timing Llevamos unas jornadas de mercado bajista en las bolsas. De hecho聽el S&P500 est谩 en negativo en lo que llevamos de 2021. Los motivos pueden ser fundamentales (hay perspectivas negativas) o no (simplemente se est谩n deshinchando un poco las cotizaciones), pero lo cierto es que siempre que hay bajadas hay nerviosismo entre los que est谩n invertidos... Leer M […]