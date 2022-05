Apartamos a Dios de nuestra vida, lo borramos de las aulas y luego gritamos por la tele o por la radio que son inexplicables las remontadas del Real Madrid. No son inexplicables. La explicaci√≥n siempre estuvo ah√≠ aunque vivamos como si no existiera. El Madrid es lo que hay de eterno no en el f√ļtbol sino en nosotros. El Madrid es nuestra parte trascendente au […]

Desde hace un tiempo mi Spotify se piensa que soy de Mollerusa. Supongo que todo empez√≥ hace unos a√Īos, cuando un amigo me descubri√≥ a Manel, un grupo que canta en catal√°n y que me encant√≥. En realidad, no solo eso, he de admitir que me obsesion√© un poco, los escuchaba a todas horas porque me daban buen rollo, me pon√≠an contento y era la m√ļsica perfecta para […]

(abc)