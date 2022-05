Desde hace un tiempo mi Spotify se piensa que soy de Mollerusa. Supongo que todo empezó hace unos años, cuando un amigo me descubrió a Manel, un grupo que canta en catalán y que me encantó. En realidad, no solo eso, he de admitir que me obsesioné un poco, los escuchaba a todas horas porque me daban buen rollo, me ponían contento y era la música perfecta para […]

(abc)