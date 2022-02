No es un engaño. Ha fallecido Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008, un gran científico y mejor persona, que ayudó a muchos a salvarse del veneno génico. El tiempo corroborará sus palabras: «Los no vacunados salvarán a la Humanidad»

El profesor Luc Montagnier será recordado como un hombre que luchó por hacer de la ciencia una disciplina exigente libre de dogmas incuestionables. El Biólogo F. López Mirones escribe que los periodistas que están callando la muerte del científico deberían morirse de vergüenza por estar actuando como unos miserables a cambio de dinero.

Nacido el 18 de agosto de 1932, el profesor francés Luc Montagnier, premio Nobel de medicina 2008, falleció el 8 de febrero de 2022 a la edad de 89 años en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine. El doctor Gérard Guillaume, uno de sus más fieles colaboradores, nos informa que se fue en paz, rodeado de sus hijos.

El Prof. Luc Montagnier fue biólogo y virólogo, pero sobre todo fue un hombre con una inteligencia notable, que dedicó su vida a la ciencia. Además de ser galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2008 por su descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), trabajó durante su vida junto a los institutos científicos más importantes del mundo.

Descrito en 1997 por el New York Times como uno de los científicos más eminentes de Europa, el Prof. Montagnier ha sido a lo largo de su carrera Director Emérito de Investigación en el prestigioso Centre National de Recherche Scientifique (Centro Nacional Francés de Investigación Científica), profesor en el Instituto Pasteur, director del Centro de Biología Molecular y Celular del Queens College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y director de un instituto de investigación de la Universidad Jiao Tong de Shanghai. Durante muchos años, el profesor Montagnier también enriqueció la Academia de Ciencias de Francia y la Academia Nacional de Medicina con sus investigaciones, que le otorgaron innumerables premios y distinciones.

En el otoño de su vida, a pesar de su avanzada edad, sufrió muchas críticas por parte de miembros de la comunidad científica, especialmente por sus posiciones sobre los orígenes del Covid-19. Sin embargo, el tiempo parece darle la razón.

El profesor Luc Montagnier será recordado como un hombre que luchó por hacer de la ciencia una disciplina exigente libre de dogmas incuestionables. Naturalmente, France Soir tuvo el honor de entrevistarlo en varias ocasiones, por lo que queremos rendir homenaje a su memoria con todos los honores. Que el alma de este gran hombre descanse en paz.

Autor(es): FranceSoir

A continuación presentamos un valioso y valiente artículo del también Biólogo Fernando López Mirones en homenaje a Montagnier:

LA SANGRE DE OTROS

F.L.Mirones

El silencio de los medios de comunicación colaboracionistas acerca del fallecimiento del biólogo Luc Montagnier, Premio Nobel de Fisiología y experto mundial en virus debería ser suficiente para que mucha gente que todavía no ha despertado se haga preguntas.

El que eliminen de la conciencia colectiva a todos los que ellos llaman “negacionistas” que en realidad sólo somos gente que se ha molestado en investigar, leer y contrastar, es una de las mayores afrentas de este siglo; algo difícil de digerir en un mundo que presume de libertad de expresión y respeto a la ciencia.

No siguen a la ciencia los que ocultan el fallecimiento de alguien tan importante solo porque tuvo el inmenso valor de decir la verdad, de no dejarse comprar, de no tener miedo y de ser un hombre honesto y honrado.

Todos los periodistas que están callando la muerte del biólogo deberían morirse de vergüenza por estar actuando como unos miserables a cambio de sus puestos de trabajo y su dinerito.

Hubieran hecho lo mismo cuando los alemanes entraron en Hungría, habrían actuado igual en el Paris ocupado, hubieran sido esos cobardes delatores, los colaboradores necesarios con su silencio cómplice.

¿Tenéis conciencia? Sabéis lo que sois, pero si no os quita el sueño es que además no tenéis la mínima conciencia.

Estáis colaborando con la mega industria farmacéutica que son empresas privadas que han introducido sus productos causando miles de muertes en la población que os cree, que se pinchó veneno e incluso se lo puso a sus hijos porque vosotros en las radios y las televisiones no paráis de mentir veinticuatro horas.

¿Tras dos años no habéis podido leer ni escucha a los miles de biólogos y médicos que lo estamos diciendo?

Sois cómplices de la mayor tragedia de la historia de la humanidad, de la muerte de inocentes, y además lo hacéis por egoísmo.

Dais cuenta de lo que sois, y la próxima vez que veáis una película con miserables colaboracionistas no oséis identificaros con el héroe interpretado por Cruise o Pitt, no, vosotros sois los villanos, los cobardes, los arribistas a los que el sufrimiento de la gente no os importa nada mientras mantengáis vuestra sección en ese programa, vuestro papel en esa serie o vuestra columna en ese periódico.

No, ya no podéis decir que no lo sabíais, ni que era una emergencia, ni que era el “consenso científico”, ni que decíais lo que os mandaban.

La muerte del gran Montagnier debería ser noticia de primera plana. Me dais asco, pero también pena porque teniéndolo todo elegisteis el camino de la oscuridad, de lo peor del ser humano.

Fingís descaradamente actuar por el bien de la salud mientras promocionáis sustancias génicas no aprobadas, que no inmunizan en absoluto ni tampoco hacen que se enferme con menor gravedad; inyecciones que están matando y enfermando a la gente.

Como periodistas e influyentes deberíais al

Menos fomentar el debate, tendríais que molestaros en ver los datos oficiales, las cifras de muertos, la coincidencia con las campañas de las vajunas.

Os compadezco, debe ser horrible saberse una mala persona, tiene que ser muy duro estar en vuestro pellejo de sucios lacayos sin conciencia.

La muerte del Profesor Luc que silenciáis será vuestra losa porque la gente os está descubriendo. Siempre hubo tipos como vosotros en la historia de la humanidad.

Algún día vuestros hijos os preguntarán ¿y tú qué hiciste mamá?, puede que entonces veáis vuestro auténtico rostro podrido desde la seguridad de vuestra casa comprada con sangre de otros.



Un aullido

Fernando López Mirones (Biólogo)

https://ejercitoremanente.com/2022/01/18/el-profesor-luc-montagnier-premio-nobel-afirma-que-los-no-vacunados-salvaran-a-la-humanidad/embed/#?secret=yy58vRCvLB#?secret=y5XHqEiPc9

Fte: ejrecitoremanente.com