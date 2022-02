Y pasar√°n Est√° muy bien citar a Dolores Ib√°rruri. Yo tengo hasta camisetas de la Pasionaria con todo su careto en mi pecho. Vale citar, pero no inventar, demonios. Ayer Oskar Matute, de Bildu, tras negar su voto a la derogaci√≥n no derogatoria en el Congreso, cit√≥ a Ib√°rruri. Y puso esto en su boca: ¬ęSi es por nosotros y nosotras, no pasar√°n¬Ľ. Es que me tengo que acord […] (abc)

¬ŅUna nueva libertad de expresi√≥n digital? La revoluci√≥n por excelencia del siglo XXI ha sido la tecnol√≥gica. Internet y las redes sociales han cambiado la forma de relacionarnos y de comunicarnos. Han convertido a los individuos, tradicionales receptores de informaci√≥n, en creadores de contenido. Puede el lector imaginarse la repercusi√≥n que esto ha tenido en el derecho a la libertad de expresi√≥n. S […] (abc)

La familia y... nueve moscosos m√°s Prepara Belarra la (a√ļn nonata pero en capilla) ley de Diversidad Familiar y lo m√°s sensato es echarse a temblar teniendo en cuenta el ciclostil de ocurrencias de la extrema izquierda en lo referente a la organizaci√≥n vital y los modelos personales y de relaciones sociales de ellos, ellas y elles. De la nueva norma apenas se conocen detalles pero ya se sabe […] (abc)

No me sean tan cursis Las novias que tuve, muy pocas, me dejaron ellas siempre. Todas me dijeron ¬ęcorto¬Ľ, seguido de un ¬ęno te aguanto¬Ľ, ¬ęya no me haces re√≠r¬Ľ o ¬ęhe conocido a alguien¬Ľ. Las m√°s crueles remataban hundi√©ndome literalmente en el fango: ¬ęPodemos seguir siendo amigos¬Ľ. Ahora, sin pelo y con tripa, constato que fui afortunado en desamores. Podr√≠an haberme mandado al gu […] (abc)

¬ŅHa enloquecido la derecha? Me estoy empezando a perder con la derecha de este pa√≠s. Que los ejes ideol√≥gicos cl√°sicos est√°n rotos, es un hecho. Que la izquierda est√° llena de pijos y la derecha es cada vez m√°s af√≠n a las clases populares, otro hecho. Que la izquierda ha abandonado el discurso economicista para abanderar otro tipo de causas, es indudable. Que la derecha est√° atrayendo […] (abc)

Los pies de barro de Yolanda Midi√≥ mal sus fuerzas. El tir√≥n medi√°tico tiene esa capacidad de nublar el juicio y en el caso de Yolanda D√≠az le llev√≥ a creerse capaz de convertir en triunfo lo que era un claro fracaso. La reforma laboral aprobada lo incumple todo: lo prometido por PSOE y Unidas Podemos a sus votantes, lo que ambos firmaron en su acuerdo de legislatura y lo que hab√≠an con […] (abc)

Reforma de ida y vuelta Hab√≠an prometido incluso por escrito derogar la reforma laboral del Partido Popular de punta a punta pero a la hora de la verdad ha resultado un retoque, un repintado de la misma, era azul, ahora es roja, con sus dos pilares, la negociaci√≥n por empresas y la duraci√≥n de los contratos se mantienen, aunque con recortes. Es decir, los trabajadores mejoran sus c […] (abc)

La teodicea de S√°nchez Lo que el monopolio medi√°tico hace con S√°nchez se llama ‚Äėteodicea‚Äô, un g√©nero filos√≥fico. Ante la cuesti√≥n de la bondad de Dios a la vista del mal en el mundo (¬ęsi Deus, unde malum?¬Ľ: si existe Dios, ¬Ņpor qu√© existe el mal?), Leibniz hizo para la reina Carlota de Prusia una justificaci√≥n de Dios y le dio el nombre de ‚Äėteodicea‚Äô. Con un optimismo (teol√≥gico) […] (abc)

Sainete y psicodrama La votaci√≥n de la minirreforma laboral ha retratado el solipsismo en que vive instalada la pol√≠tica espa√Īola. Un esperpento de endogamia e incoherencia en el que un diputado se ha hecho un l√≠o con un voto decisivo mientras la mayor√≠a de los partidos -un respeto a esos congresistas de UPN capaces de honrar su pensamiento cr√≠tico- votaba contra sus presuntos p […] (abc)

Triunfadores por los pelos Con acusaciones de tongo y votaci√≥n de infarto, la reforma sale adelante por el momento. Garamendi ha triunfado. Bueno, y S√°nchez tambi√©n, cada uno a su manera. La del vasco, discreta, sin darle importancia, sin sembrar el campo de v√≠ctimas, pero derrotando a varios enemigos a la vez. Ha derrotado a quienes quer√≠an devolver la legislaci√≥n laboral a la noche […] (abc)

La votaci√≥n compromete la legislatura y a D√≠az La votaci√≥n de ayer fue surrealista. S√°nchez consigui√≥ sacar adelante su texto por casualidad y por un voto, lo que en cierto modo desguaza la alianza de legislatura del PSOE con ERC, PNV o Bildu, o al menos la deja maltrecha. M√°s all√° del estramb√≥tico episodio del voto mutante de un diputado del PP, otra clave estuvo en dos parlamentarios de UPN, un partido […] (abc)

Salvar los muebles por error El pleno del Congreso valid√≥ ayer ‚Äėin extremis‚Äô y de milagro, con 175 votos a favor del Gobierno frente a 174, la reforma laboral despu√©s de una negociaci√≥n a cara de perro con sus socios habituales, que finalmente dieron la espalda a la vicepresidenta Yolanda D√≠az entre duros reproches de traici√≥n a su promesa de derogar la normativa que puso en marcha Mari […] (abc)

Tener empat√≠a La empat√≠a es un sentimiento de identificaci√≥n con alguien, que nos lleva a compartir su mundo emocional. Es comprender y eso significa ponerse en el lugar del otro. Hay dos conceptos que se parecen, pero que tienen diferencias claras: ‚Äėentender a una persona y comprenderla‚Äô. Lo primero significa ir hacia esa persona, acercarse, aproximarse, ir a su encuentr […] (abc)

El avestruz gubernamental Nadia Calvi√Īo ha sido la √ļltima en caer en esa propensi√≥n gubernamental a imitar al avestruz. Le pas√≥ a Escriv√°, tambi√©n a Tezanos, y ahora a la vicepresidenta econ√≥mica. Cada vez que se sorprenden de que la realidad no se ajusta a sus presunciones, deciden que quien tiene que rectificar es la realidad, y r√°pido. Cuando un ministro de S√°nchez, o similar, esc […] (abc)

M√°ster de ‚Äėtetolog√≠a‚Äô La ‚Äėtetolog√≠a‚Äô es materia program√°tica en el cacao de la izquierda, que lo mismo aclama a Neil Young por retirar sus canciones de Spotify en protesta por la politizaci√≥n de la m√ļsica que pide explicaciones en el Congreso por el pechamen de Eurovisi√≥n. ¬ŅQu√© hay m√°s machista que el uso del pez√≥n como metonimia de la mujer? La cultura es el primer manguito que […] (abc)

El festival de cada uno Est√°n en CC.OO. tan hasta arriba de tensi√≥n sindical y lucha obrera que los dosieres circulan estos d√≠as de forma trepidante por su sede, entre pancartas y barricadas de Ikea, de un comit√© a otro y a un ritmo prerrevolucionario que con las prisas pone en riesgo todo el operativo de rescate del proletariado. La ansiedad bolchevique va en aumento, a la altura […] (abc)

Demandado Una de las t√°cticas m√°s perniciosas de algunos ricos y poderosos es la de demandar a los periodistas inc√≥modos que hacen demasiadas preguntas o dicen lo que no gusta. Me corresponde hoy confesarles que soy uno m√°s en la lista de denunciados por Jaume Roures, ese empresario marxista amigo de Pablo Iglesias al que no le gusta que le llamen millonario, seg√ļn ha […] (abc)

El hombre cansado Ha ca√≠do en mis manos un ensayo interesant√≠simo escrito por un profesor atribulado. Se llama David Jim√©nez Torres y la causa de su aflicci√≥n es que duerme mal. Por eso el ensayo se titula ‚ÄėEl mal dormir‚Äô. Hay pocas cosas que pesen m√°s en el √°nimo de los seres humanos que las consecuencias de una mala noche. No tengo ninguna duda de que los m√©dicos se forrar√≠ […] (abc)

Pedofilias EL hombre es un animal de deseos oscuros. Ang√©licos, a veces; demon√≠acos otras. El tan √≠ntimo Blaise Pascal lo anotaba en un axioma que todo el que no quiera zozobrar en el mar de sus monstruos debiera tener siempre presente: ¬ęQuien quiere hacerse √°ngel, se hace bestia¬Ľ. √Āngel y bestia est√°n demasiado amalgamados en lo humano como para fantasear con poder di […] (abc)