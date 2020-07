PABLO FERNÁNDEZ MUÑIZ | CONSEJERO DE SALUD DEL Principado.

Asturias ha dejado de ser la excepción y suma ya un brote de coronavirus de calado, con los tres casos detectados en la cafetería Urban’s, de Oviedo, que obligan a rastrear a cientos de clientes que hayan pasado en las dos últimas semanas por este local hostelero del barrio de La Corredoria. El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz (Avilés, 1966), era consciente de que pese al buen comportamiento epidemiológico que venía mostrando la región «esto podía pasar». Ahora toca intentar apagar el fuego de este foco y evitar que se propague, dice. Pablo Fernández y todo su equipo, que llevan batallando a destajo durante casi medio año contra el coronavirus, llama a no bajar la guardia ya que la COVID «sigue muy presente». Él ni siquiera es de los que saluda con un choque de codos: «Intento evitarlo porque no se respeta la distancia de seguridad», explica. Tampoco se quita la mascarilla durante la hora larga de entrevista.

–Asturias venía esquivando los brotes masivos hasta este mismo sábado. Con la detección de tres contagios en una cervecería de Oviedo, con dos camareros y un cliente afectados, ¿cuál es la situación ahora mismo?

-Con este brote hay riesgo de transmisión comunitaria porque se trata de un establecimiento con una terraza muy concurrida. De ahí que hayamos decidido realizar una intervención masiva por prevención. Estamos evaluando la trascendencia. Vigilancia Epidemiológica y el Sistema de Vigilancia de Contactos Estrechos está realizando un trabajo exhaustivo para identificar de forma rápida posibles casos. No le quepa duda de que actuaremos con la contundencia necesaria.

-¿Cuántos contagios por COVID contabiliza Asturias?

-Sumando los tres casos del brote de La Corredoria, más otros dos nuevos contagios: el de una persona que fue contacto estrecho de un positivo de Zaragoza y el de otra procedente de México, son 24 los confirmados desde el fin del estado de alarma.

-¿Qué deben hacer quienes hayan estado en la cervecería Urban’s en estos últimos catorce días?

-Restringir la vida social y llamar a los teléfonos del coronavirus.

-¿A cuánta gente podría haber afectado?

-Lo estamos estudiando, aún no podemos concretar.

-¿Estamos ante una segunda oleada de COVID?

-No podemos decir que estemos ante una segunda oleada, pero sí que nos encontramos ante una situación preocupante de brotes en España, Asturias incluida.

-¿Qué se está haciendo para contener la circulación de la COVID?

-Estamos haciendo una importante labor de vigilancia y control de los llamados contactos estrechos de los contagiados. Hay que evitar que se propague.

-En base a lo que ya hemos vivido en la primera fase de la pandemia, ¿hay manera de calcular cómo volverá a circular el virus?

-Desgraciadamente, no. Todavía no se ha cumplido un año de estacionalidad del virus como para que podamos saber qué comportamiento va a tener.

Al final, el calor del verano no acabó con él como se esperaba.

-Esa era una de las ideas que se barajaban en febrero, pensábamos que el calor y el ambiente más seco podrían afectar al virus y evitar su transmisión como ocurre con otros coronavirus, como es el del resfriado común, pero no ha sido así.

Posibles confinamientos

-Desde su consejería se remarca que muchos de los nuevos contagios se han dado en personas que estuvieron fuera de Asturias. Es lo que llaman ‘casos importados’. ¿Fue un error abrir las fronteras entre regiones?

-Depende de cómo se analice. Permitir la movilidad entre comunidades era una necesidad. Sabíamos que sin un remedio eficaz contra el virus el riesgo de nuevos contagios estaba presente. La perspectiva es que no habrá vacuna hasta dentro de un año, y el confinamiento domiciliario, que es la mejor herramienta, no se puede mantener tanto tiempo. No es posible ni por motivos económicos ni de salud.

-¿Confinar es bueno y es malo a la vez?

-Confinar a la gente en su casa contribuye a que el virus no se propague, pero tiene efectos negativos en la salud y también en la economía.

-¿Será necesario volver a confinarnos en algún momento?

-Ojalá que no haya que llegar a ese punto, pero podría ser necesario.

–Galicia anunció que todo turista que llegue a su comunidad deberá registrarse. ¿Asturias también lo hará?

-Hacemos revisiones constantes de las medidas, lo del registro de turistas no es una posibilidad que se descarte. La última incorporación que hemos hecho fue prohibir los botellones porque entendemos que favorecen situaciones de aglomeración incontrolada de personas.

-¿Le preocupa que los jóvenes ‘pasen’ del coronavirus?

-Los datos del Ministerio de Sanidad nos indican que la mitad de los brotes están originados en el ocio nocturno, tanto el regulado como el no regulado. El tema de las no fiestas y botellones están siendo uno de los focos de mayor riesgo. Ese fenómeno no se dio en Asturias, pero tampoco vamos a esperar a que ocurra, por eso lo prohibimos.

-Con respecto al ocio nocturno, ¿van a cerrar bares de copas y discotecas si incumplen la normativa antiCOVID?

-Hemos hablado con el sector, que es el primer interesado en cumplir con lo establecido. Ahora mismo estamos analizando si se cumple lo del aforo limitado, el uso de mascarilla, el hecho de que las pistas de baile sean sustituidas por mesas…

-¿Si estamos en la mesa de la terraza de un bar, hay que estar con la mascarilla puesta?

-Mientras se esté consumiendo, no, pero fuera de esa situación hay que llevar mascarilla.

-Si se produjera una segunda oleada en agosto, coincidiendo con el mayor periodo vacacional del personal sanitario, ¿habría plantilla suficiente para atender el coronavirus?

-Si se da la circunstancia de que necesitemos más gente porque hay rebrote habría que recurrir medidas extraordinarias. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta y es que tanto el personal sanitario como sociosanitario ha estado sometido a un sobre esfuerzo tremendo. Es muy importante que puedan descansar y recobrar todas las energías.

-¿Cuando habla de medidas extraordinarias se refiere a que se le diría al personal que se ‘incorpore a filas’ si hay rebrote?

-Serían medidas extraordinarias como las que se tomaron la primera vez, cuando se llamó a profesionales ya jubilados, personal en formación, etcétera.

–Asturias es una de las comunidades que mejor sorteó la primera fase de la pandemia. Sin embargo, tenemos medidas más restrictivas que otras regiones que están peor. ¿Por qué?

-Anticiparse al virus resulta fundamental para minimizar riesgos de contagio. La movilidad entre comunidades, con la llegada de gente que ha estado en zonas donde la incidencia es mayor, ha sido un salto cualitativo.

–Muchas de fiestas veraniegas, conciertos y eventos se han suspendido, entre ellos, el Tsunami. La organización se queja porque recibió la prohibición cuando faltaban 24 horas para celebrar el primer concierto.

-De los organizadores nos llegó una petición para el Tsunami Xixón que empieza el día 27 el lunes. Lo digo para evitar equívocos. Luego, había otro evento, de la misma entidad, previsto para el 24, viernes. El Tsunami Xixón ya se había prohibido porque presentaron una solicitud extemporánea. Con respecto al concierto del pasado viernes se había conminado a los organizadores a que presentaran una serie de aclaraciones y correcciones por tratarse de un evento de alto riesgo, y no lo hicieron. Yo, como consejero, si hay un comité técnico que me dice que un evento es de alto riesgo nunca lo voy a autorizar.

-¿En qué incumplían?

-En muchas cosas, desde los controles de los accesos hasta la celebración de un descanso a mitad de concierto… La valoración técnica concluyó que era de alto riesgo y no se podía autorizar.

-¿Ocurrió lo mismo con la Feria de Muestras?

-Sí, y tengo que reconocer que la Cámara de Comercio de Gijón hizo un trabajo muy importante, pero el comité técnico consideró que seguía siendo un evento de alto riesgo. Me gustaría aprovechar esta pregunta para comentar una cuestión. Una cosa es que las autoridades no demos el visto bueno a eventos que sean un riesgo alto, pero con respecto a otras actividades hay que saber que el riesgo cero no existe. Es decir, un evento que no sea de alto riesgo pero que sea prescindible sería muy importante que no se realice. Sería prudente buscar otras fechas.

-Bajo esa premisa, ¿por qué no se suspendió entonces la semana pasada el homenaje al expresidente del Principado Javier Fernández, al que asistió más de un centenar de personas?

-No sé decir la valoración que tendría, pero no son lo mismo los eventos multitudinarios, que se rigen por la resolución del 3 de julio, y luego hay otras actividades que no tienen que pasar por el comité evaluador, tal y como recoge la resolución del 19 de junio (la de la obligatoriedad de las mascarillas) y que fija situaciones de mayor seguridad para que se puedan celebrar.

Hospital de campaña

-Las miniferias que plantea la Cámara de Comercio para compensar la prohibición de la Feria de Muestras, imagino que tampoco pasarán el filtro, ¿no?

-No podemos decir nada a priori. Hay que evaluarlas, y habrá que tener en cuenta el momento epidemiológico de esas fechas.

-Si al final no hubo Feria de Muestras, ¿por qué se desmontó el hospital de campaña? ¿no habría sido mejor dejarlo?

-Cuando se montó ese hospital fue un momento de incertidumbre altísimo. Nadie sabía lo que iba a pasar, ni cómo se iba a comportar el virus. Se pensó como espacio adicional y afortunadamente no fue necesario. Por eso, cuando la situación fue mejor decidimos retirarlo.

-Durante las semanas más duras de la pandemia se dieron situaciones un tanto contradictorias. Por una parte, Asturias no llegó a estrenar su hospital de campaña en la Feria, con 144 camas, pero otras comunidades no tenían camas y habilitaron espacios variopintos. ¿Por qué no se trasladaron pacientes entre comunidades para evitar colapsos?

-En ningún momento se nos pidió ayuda desde otras comunidades.

El fenómeno asturiano

-Asturias no salió mal parada de esta primera ronda, pero ¿no cree se puede pecar de éxito?

-No hablaría de éxito cuando tenemos fallecidos en el camino. Realmente esta enfermedad es algo horrible, ocasiona muertes, dolencias muy largas, gente en la UCI durante mucho tiempo sufriendo… Por muy pocas personas que estén afectadas nunca podemos hablar de éxito. Sí es cierto que comparativamente la situación ha sido menos adversa en Asturias.

-¿Y a qué se debió?

-Nosotros tuvimos la oportunidad de anticiparnos porque la circulación del virus no fue tan explosiva como en otras regiones. El hecho de disponer de un sistema de salud público potente, con una red amplia de Atención Primaria que tuvo un papel fundamental, fue algo que jugó a nuestro favor. También fue determinante el trabajo conjunto con las residencias de mayores.

–Se habla de ser precavidos y de aparcar lo fundamental, pero por otro lado se quiere fomentar el turismo y se promociona Asturias como destino saludable porque hubo pocos casos de coronavirus. ¿No son mensajes que chocan entre sí?

-No tengo competencias en materia de turismo y no me toca a mí dar ese mensaje. No obstante, es cierto que en estas circunstancias la gente ve a Asturias como un destino saludable. Está resultando atractivo para los turistas, pero también para profesionales sanitarios. Es una forma de generar más salud y yo no lo vería en negativo.

–Estamos a punto de empezar agosto y hay gente, la que puede, que está pensando en irse de vacaciones. Como consejero de Salud, ¿qué les diría?

-La situación que nos viene por delante va a ser mala, dura y larga. Vamos a estar con la pandemia al menos un año más y considero que es importante, por motivos de salud, encontrar un momento de desconexión y de conciliación. Hay que ser cautelosos, pero hay que descansar también.

-¿Usted se irá de vacaciones?

-Haré lo posible por descansar. Lo estimo necesario para recuperar energía.

-¿Cuál ha sido el peor momento de la pandemia?

-Los peores momentos son cuando te alejas un poco e intentas verlo desde fuera. Ahí te das cuenta de la envergadura que tiene esta crisis y te baja mucho la moral. Estamos ante un virus que nos está poniendo en duda la supervivencia como especie, esa es la realidad. Cuando estás solo con esa reflexión es muy duro.

