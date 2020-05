En la zona nueva de Santiago de Compostela, Ricardo Barcos tiene la verja de su franquicia de ropa interior levantada. Pero de momento no atiende a la clientela. «El pequeño comercio con cita previa no funciona, si no hay otra novedad esperamos abrir el día 11», indica. Como en la mayoría de establecimientos de ropa de la ciudad que ayer no estaban cerrados […]

(abc)