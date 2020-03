En virtud del decreto recién entrado en vigor, desde este domingo los españoles tendrán prohibido circular por la calle excepto en situaciones excepcionales. Sánchez explica a los presidentes autonómicos las medidas tomadas contra el coronavirus

Gráfico. Mapa del coronavirus en España: evolución de los casos de infectados y muertos.

España vive su primer día bajo el estado de alarma decretado este sábado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que, entre muchas medidas, obliga al confinamiento en casa. Medidas que de incumplirse podrían suponer multas de entre 100 y 600 euros.

LOS DATOS DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Cifras totales: 7.753 casos diagnosticados, 288 muertos

3544 en Madrid (213 muertos)

630 en País Vasco (23 muertos)

715 en Cataluña (8 muertos)

300 en La Rioja (3 muertos)

437 en Andalucía (6 muertos)

401 en Castilla-La Mancha (6 muertos)

292 en Castilla y León (9 muertos)

183 en Navarra

137 en Asturias (1 muerto)

409 en la Comunidad Valenciana (5 muertos)

147 en Aragón (7 muertos)

195 en Galicia (2 muerto)

95 en Extremadura (2 muertos)

109 en Canarias (1 muerto)

55 en Baleares (1 muerto)

71 en Murcia

51 en Cantabria

8 en Melilla

1 en Ceuta

Se han producido 517 altas

Fuente: Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas

16.10 EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA DE CASTILLA Y LEÓN DA POSITIVO POR CORONAVIRUS

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, acaba de dar positivo en coronavirus, informa Felipe Ramos. Tanto él como su equipo ya se encontraban en aislamiento domiciliario después conocerse el positivo de la ministra de Política Terrotorial, Carolina Darias, con quien se habían reunido el lunes pasado.

15.55 LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES, UNA VEZ A LA SEMANA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá a partir de ahora una reunión semanal por vía telemática con todos los mandatarios autonómicos para coordinar la respuesta al contagio del coronavirus. La cita se ha confirmado tras el encuentro de este domingo.

15.50 URKULLU EVITA ALINEARSE CON TORRA Y PROMETE “COORDINACIÓN” EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El lehendakari Urkullu asegura que el gobierno vasco seguirá “liderando” la aplicación de las medidas contra el coronavirus en Euskadi en “coordinación” con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Estamos contra el coronavirus y vamos todos de la mano”, ha respondido para eludir posicionarse junto al presidente de Cataluña Quim Torra.

Urkullu ha destacado que él es “el representante ordinario del Estado” en Euskadi y que ya las consejeras de Salud y de Seguridad se han puesto en contacto con sus homólogos en el Gobierno de España para “mantener la fórmula de colaboración”. Urkullu, además, ha anunciado que su Ejecutivo será “proactivo” y “complementará” las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

15.46 MARRUECOS SUSPENDE TODOS LOS VUELOS INTERNACIONALES POR EL CORONAVIRUS

El gobierno de Marruecos ha anunciado la suspensión de todos los vuelos internacionales hasta nueva orden, como medida preventiva contra la propagación del coronavirus. En un primer momento, Marruecos suspendió los vuelos con China e Italia, posteriormente lo hizo con España, en un tercer momento con varios países europeos y finalmente hoy ha cerrado su espacio aéreo.

A raíz de esta decision, la aerolínea canaria Binter ha programado este domingo vuelos especiales de repatriación con salida desde Marrakech, El Aaiún y Agadir para trasladar de regreso a Canarias a los pasajeros de la aerolínea afectados por el cese de las operaciones aéreas con España.

Marruecos cuenta hasta el momento con 28 casos detectados de personas contagiadas por el coronavirus, de las que una se ha curado y otra (una mujer mayor, de 89 años) ha fallecido.El Gobierno ha suspendido las clases a todos los niveles escolares y ha prohibido además todo acto deportivo, cultural o comercial, pero aún no ha prohibido bodas y funerales ni ha cerrado las mezquitas, donde cada viernes se congregan miles de personas.

15.36 DEFENSA NOMBRA UN MANDO ÚNICO Y DESPLIEGA A LA UME CONTRA EL CORONAVIRUS

El ministerio de Defensa ha activado un mando único para coordinar su actuación en la crisis del coronavirus. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa será quien asuma esa responsabilidad.

Además, desde la tarde de este domingo la Unidad MIlitar de Emergencias (UME) está haciendo reconocimientos previos en aquellas zonas urbanas donde tiene desplegados contingentes (Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) y puede haber mayor riesgo de propagación del virus. [La información completa]

15.25 EL PRESIDENTE DE ANDALUCÍA RECLAMA “UNIDAD”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hace un llamamiento a la unidad de las comunidades tras el rechazo de Cataluña y el País Vasco a las medidas del estado de alarma, informa Chema Rodríguez. En un mensaje institucional, garantiza la lealtad de Andalucía con el Gobierno de Pedro Sánchez y propone que todas las autonomías firmen una declaración institucional de unidad frente al coronavirus. Por otro lado, ha pedido a Sánchez que se adopten medidas para el control, y posible cierre, de las fronteras.

15.05 EL CORONAVIRUS VACÍA EL TRANSPORTE PÚBLICO, QUE CAE UN 81% EN MADRID

La demanda del transporte público en la Comunidad de Madrid cayó este sábado un 81,1% respecto al mismo día de la semana anterior, según datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, distribuidos por la Consejería de Transportes. El descenso fue del 83,8% en el caso de Metro de Madrid y del 79,4% en el de los autobuses de la EMT de la ciudad de Madrid, con 168.137 viajes.

14.56 UN FUNCIONARIO DE PRISIONES, CONTAGIADO POR EL CORONAVIRUS

La dirección del centro penitenciario de Madrid IV Navalcarnero acaba de informar que un funcionario de vigilancia interior V-1 ha dado positivo en la prueba del coronavirus, según APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones). La dirección ha señalado que “presuntamente” dicho contagio se debe a un contacto exterior al centro penitenciario. APFP denuncia que “los centros no disponen de mascarillas, ni de medios de prevención y no se ha sacado un protocolo propio para prisiones”, informa Luis Fernando Durán.

14.52 TORRA, SOBRE EL DECRETO CONTRA EL CORONAVIRUS: “LA CONSTITUCIÓN NO ES UN FÁRMACO”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pide a los catalanes que se autoconfinen y solamente vayan a trabajar los empleados de los “servicios esenciales”, informa Gerard Melgar. “He pedido a los Mossos que colaboren en esta parada de país solidaria”, ha dicho el jefe del gobierno catalán en una comparecencia por vía telemática tras la videoconferencia con Sánchez y con el resto de presidentes autonómicos. Torra ha calificado de insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus y ha dicho que es necesario “cerrar fronteras, puertos, aeropuertos y trenes de alta distancia”.

“La Constitución no es un fármaco contra el virus, tengo que lamentar que, ante un reto colosal, se opte por la confiscación de competencias”, ha afirmado Quim Torra. Según el ‘president’, el decreto del estado de alarma no servirá para frenar los contagios y se deben suspender todas las actividades que no estén relacionadas con productos alimentarios, farmacéuticos y otros productos de primera necesidad.

El presidente catalán ha reiterado su voluntad de seguir “tomando las decisiones” que considere “oportunas y necesarias”, guiado “siempre por las personas más expertas y pensando en la salud y la vida de los ciudadanos”. Se ha justificado en que su Ejecutivo no puede “esperar a las decisiones que no llegan”. “Tomemos la iniciativa, demos los pasos que sean necesarios. Si tuviéramos las competencias plenas, no habríamos dudado ni un momento en actuar con la máxima contundencia”, ha afirmado en su comparecencia posterior a la reunión de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez.

Torra ha ordenado que los funcionarios de su administración se queden en casa a partir de mañana, exceptuando en los sectores imprescindibles, ha adelantado que buscará el acuerdo con patronal y sindicatos y ha pedido a Sánchez medidas económicas compensatorias.

14.47 APLAZADA LA FERIA DE ABRIL DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado este domingo suspender el montaje de la Feria de Abril, que no se celebrará la última semana de ese mes, y propondrá celebrarla la segunda quincena de septiembre.

La decisión se ha dado a conocer este domingo dada la importancia de adoptar todas las medidas necesarias para contribuir a la lucha contra el avance de la pandemia del coronavirus y proteger la salud como “objetivo principal y prioritario de cualquier decisión municipal”, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

14.36 TERMINA LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES SOBRE EL ESTADO DE ALARMA CONTRA EL CORONAVIRUS

Casi cuatro horas ha durado la videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los presidentes autonómicos para coordinar las medidas restrictivas que han entrado en vigor con el decreto de estado de alarma en toda España, que busca frenar la expansión del coronavirus. El encuentro ha terminado sobre las dos y media de este mediodía.

En esta reunión por vía telemática el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llegado a hablar de “confiscación de competencias” y ha adelantado que continuará tomando las medidas que considere contra el coronavirus. También el lehendakari Urkullu ha criticado algunos detalles del estado de alarma aunque ha subrayado su voluntad de colaboración. [La información completa]

14.29 UN MONTAÑERO ACCIDENTADO EN PLENA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Un montañero vasco sufrió este sábado un accidente en el Pirineo aragonés y tuvo que ser rescatado por efectivos de la Guardia Civil y trasladado al hospital San Jorge de Huesca, informa Javier Ortega. El accidente ocurrió en el termino municipal de la localidad oscense de Sallent de Gállego, y obligó a movilizar al grupo de especialistas de rescate en montaña de la Guardia Civil de Panticosa, un helicóptero y un médico del 061.El excursionista sufrió una caída que le provocó una herida abierta en la zona genital.

La Federación de Montaña del País Vasco, comunidad de procedencia del accidentado, ha sido la que ha hecho público el caso, que califica de “irresponsabilidad” y “negligencia”. En las redes sociales ha escrito: “Cuando las autoridades piden que se respeten las indicaciones que da y se renuncie a los desplazamientos innecesarios y a las actividades deportivas potencialmente peligrosas, ¿este es el ejemplo que damos? Ciertamente lamentable”. Añade que “esperemos que este día de diversión no se traduzca en quitarle la atención a otra persona que lo necesita más que tú”.

14.20 REINO UNIDO RECOMIENDA NO VIAJAR A ESPAÑA TRAS EL ESTADO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha emitido un aviso por el que recomienda no viajar a España salvo en casos de necesidad “debido a las restricciones impuestas” en el estado de alarma declarado para atajar el contagio del coronavirus.

El propio embajador británico en Madrid, Hugh Elliott, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que explica las implicaciones del estado de alarma en particular para residentes británicos y para turistas, a los que subraya que no están suspendidos los vuelos internacionales, por lo que podrán regresar a su país.

El embajador concluye expresando su “enorme agradecimiento” por el trabajo del personal sanitario español, por “lo que están haciendo para mantenernos a salvo y bien”. “Muchísimas gracias”, concluye su mensaje en castellano.

14.08. TORRA SEGUIRÁ “TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS QUE CONSIDERE OPORTUNAS” ANTE EL CORONAVIRUS

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su rechazo al decreto aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente al coronarivus porque “sólo sirve para recentralizar competencias y no para frenar la propagación del coronavirus”. En su intervención inicial en la videoconferencia con los demás mandatarios autonómicos, Torra ha considerado “insuficientes” las medidas aprobadas por el Gobierno y ha afeado que no se haya contado con la Generalitat para definirlas.

El president ha vuelto a reclamar a Sánchez que atienda “las peticiones de confinamiento domiciliario total; cierre de puertos, aeropuertos y trenes; cierre de fronteras y aislamiento de los focos principales: Cataluña, la Comunidad de Madrid y todas aquellas zonas que sean necesarias”.

El jefe del Ejecutivo catalán ha lamentado que “el Gobierno aún no haya aprobado ningún plan de choque económico” y ha afirmado que, por responsabilidad, la Generalitat “continuará tomando todas las medidas que considere oportunas para garantizar la salud y el bienestar de la ciudadanía”.

14.00. SE ELEVA A 7.753 EL NÚMERO DE CONTAGIOS POR CORONAVIRUS Y SE DUPLICAN LAS MUERTES

El número de contagios por coronavirus en Españase ha elevado este domingo a 7.753. Además, las muertes también se han duplicado, llegando a 288.

En las últimas 24 horas el número de muertos se ha incrementado en 152 y el de contagios en alrededor de 2.000. 382 personas permanecen ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

13.47. INFANCIA Y EDUCACIÓN, ENTRE LAS PRIORIDADES PARA PRÓXIMAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS

Las medidas incluidas en el decreto que declara el estado de alarma por el coronavirus son solo el principio de otra serie de iniciativas en las que trabajan todos los departamentos del Gobierno y para las que se han marcado entre las prioridades la infancia y la educación.

Se trata de que los niños salven el curso escolar y que los universitarios no sufran alteraciones en sus currículos, aseguran fuentes del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo sitúan entre las prioridades todo lo relacionado con la infancia y la educación y, por ello, en próximos decretos podrán adoptarse medidas relacionadas con los comedores escolares paralizados, la política de becas y los requisitos para conseguirlas y, en general, todo lo que pueda ayudar a que los niños vean afectado lo menos que sea posible el curso escolar.

13.45. RENFE RECORTA A LA MITAD SU OFERTA DE AVE Y OTROS TRENES DESDE EL MIÉRCOLES POR EL CORONAVIRUS

Renfe reducirá a la mitad la oferta de trenes AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia (regionales) a partir del próximo miércoles, 18 de marzo, con el fin de adaptarse a lo decretado por el Gobierno en el marco del estado de alarma por el coronavirus para limitar los movimientos de ciudadanos.

La compañía ferroviaria asegura que la nueva oferta de transporte garantizará la existencia de servicios en todas las relaciones y conexiones existentes actualmente para “permitir la movilidad en los supuestos contemplados por el Ejecutivo”. Además, Renfe limitará la oferta de plazas disponibles en cada tren en función de su configuración y tipología con el fin de atender a las instrucciones de garantizar la máxima separación posible entre viajeros.

13.38. EL CONFINAMIENTO DE IGUALADA POR EL CORONAVIRUS SIGUE VIGENTE

Ante las dudas planteadas en las últimas horas sobre la afectación del decreto de estado de alarma por el coronavirus sobre el confinamiento de la localidad barcelonesa de Igualada y otras tres poblaciones colindantes (Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena), el alcalde Marc Castells ha confirmado que la medida impuesta por la Generalitat el pasado jueves se mantiene salvo que sea revocada. El edil está a la espera de recibir indicaciones específicas, una vez ha entrado en vigor el estado de alerta, pero cree que “los procesos se irán flexibilizando”.

Por otra parte, la consejera de Empresa del Gobierno catalán, Àngels Chacón, confinada en Igualada (su ciudad natal), ha informado de que se ha puesto en contacto con la ministra Reyes Maroto para plantearle la libre circulación de mercaderías con seguridad a través de un ‘check point’. Según Chacón, la titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha dado el visto bueno a esta medida.

13.36. DESALOJADOS 18 CLIENTES DE UN BAR EN VILLARROBLEDO POR INCUMPLIR LAS NORMAS POR EL CORONAVIRUS

La Policía Local de Villarrobledo (Albacete) ha tenido que intervenir este domingo en un bar de la localidad que, a pesar del estado de alarma decretado por el Gobierno central para hacer frente al coronavirus, ha abierto al público y contaba en el momento en el que han llegado los agentes con 18 clientes. A través de su cuenta de Twitter, la Policía ha informado de que ha desalojado a los clientes y avanza denuncia para el propietario del establecimiento.

13.34. MUERE DE CORONAVIRUS EL ARQUITECTO ITALIANO QUE DISEÑO EL ESTADIO DE BARCELONA 92

El arquitecto italiano Vittorio Gregotti, que diseñó el estadio olímpico de Barcelona para los juegos de verano de 1992, murió el domingo a los 92 años, tras haber sido contaminado con el nuevo coronavirus. Gregotti falleció de pulmonía tras haber sido hospitalizado en Milán. El arquitecto también diseñó el teatro de la Opera Arcimboldi de Milán, entre muchas otras obras.

13.26. LA POLUCIÓN CAE UN 35 % EN MADRID CON LAS LIMITACIONES POR EL CORONAVIRUS

La contaminación por dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid se redujo en un 35% este sábado con la recomendación de quedarse en casa ante el coronavirus y el cierre de todos los establecimientos salvo los de alimentación, farmacias y otros servicios esenciales. La bajada de la polución alcanza el 35,2% al comparar esa jornada con la del 7 de marzo, cuando no existían restricciones debido a la epidemia, un cálculo obtenido al comparar la media diaria de dióxido de nitrógeno en ambos días, a partir de los datos abiertos que ofrece el Ayuntamiento de Madrid.

13.12. AENA DETECTA UN CASO DE CORONAVIRUS EN PLANTILLA DEL AEROPUERTO DE EL PRAT

Aena ha informado de que ayer tuvo conocimiento de la confirmación de un caso de coronavirus de una persona que trabaja en los servicios médicos del aeropuerto de Barcelona-El Prat en tareas administrativas. Esta persona no realiza atención ni a personas usuarias del aeródromo ni a personal de Aena ni al de empresas externas o que desarrollan su actividad en esta infraestructura. El afectado estuvo por última vez en el edificio Bloque Técnico el pasado 6 de marzo, cuando aún estaba asintomático.

13.05. CAÓTICA EVACUACIÓN DEL IMSERSO POR EL CORONAVIRUS

La evacuación de la isla de Ibiza por el coronavirus está siendo caótica, sin aviones, sin comida y ‘cuarentena’ masiva en los halls, informa Ricardo F. Colmenero. Juan y Lourdes son dos jubilados de Valencia que llegaron el martes a la isla de Ibiza, justo antes de que el gobierno decidiera suspender sus viajes del Imserso. Su vuelta, prevista para el miércoles, se ha adelantado a esta misma mañana a las 11.45. A las 9 tenían que estar en el hall con el resto de jubilados y pensionistas, pero nadie ha venido a recogerles.

13.01. INCUMPLIR EL ESTADO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS DE MULTA DE 100 EUROS A PENA DE PRISIÓN

El incumplimiento de las medidas incluidas en el decreto que declara el estado de alarma ante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus puede acarrear para los ciudadanos desde multas de 100 euros hasta pena de 3 meses de cárcel por un delito de desobediencia y de 4 años por atentado a la autoridad. El listado de sanciones que manejan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se apoya en cuatro normas: la Ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’; la de salud pública, la de protección civil y el Código Penal.

Quienes incumplan las medidas establecidas podrán enfrentarse, por ejemplo, a sanciones de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.

12.57. EL GOVERN CREE QUE SÁNCHEZ “SE HA QUEDADO CORTO” EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha unido a las críticas a las medidas anunciadas anoche por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para frenar la expansión del coronavirus mediante el estado de alarma. El dirigente de Esquerra Republicana considera que deberían ser “mucho más restrictivas” y que se debería “reducir al máximo la actividad” y dejar operativos únicamente “los servicios esenciales y la preservación de la cadena alimentaria”. Aragonès cree que el Ejecutivo español recentraliza lo que no es su competencia y, en los ámbitos en los que sí las tiene, no activa “las medidas necesarias”.

12.54. CORONAVIRUS: CERRADO EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA ANTE LA AVALANCHA DE GENTE

El buen tiempo ha favorecido que muchos excursionistas, haciendo caso omiso a las recomendaciones de quedarse en casa por el coronavirus, se hayan lanzado este fin de semana a la montaña. Al menos esto es lo que han advertido los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) de Aragón, que han escrito en las redes sociales: “No paramos de ver coches con familias, bicicletas, senderistas … El Moncayo, Pirineos, Ordesa, Guara, Sierras de Teruel … Da la sensación de que sea un fin de semana cualquiera”, informa Javier Ortega.

Antes esta situación, el Gobierno aragonés ha decidido cerrar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Para ello, se ha colocado un cartel advirtiendo del cierre de la carretera que conduce a la Pradera de Ordesa, en el municipio de Torla, “por la alarma sanitaria”.

12.45. MÁS DE 200 CIENTÍFICOS RECLAMAN A BORIS JOHNSON MEDIDAS DRÁSTICAS ANTE EL CORONAVIRUS

Una carta firmada por 245 científicos ha reclamado al primer ministro británico, Boris Johnson, que tome medidas más drásticas de “distancia social” (como las impuestas en España, Italia y Francia) para evitar que “el coronavirus se llegue a propagar entre millones de británicos y colapse el Sistema Nacional del Salud”. Los científicos cuestionan abiertamente la estrategia de Johnson a renunciar a la contención del virus y buscar a la “inmunidad del grupo”, informa Carlos Fresneda.

Tan solo el 36% de los británicos aprueba la labor de Johnson ante la crisis, aunque el 44% considera que el Gobierno está respondiendo de “una manera proporcionada”, frente al 30% que opina que no se está haciendo lo suficiente para hacer frente a la epidemia.

12.37 RENFE SUSPENDE LA PUESTA EN MARCHA DE AVLO POR EL CORONAVIRUS

Renfe ha suspendido “hasta nueva fecha” la puesta en marcha de su nuevo tren AVE ‘low cost’ AVLO que tenía previsto poner en marcha en la línea Madrid-Barcelona el próximo 6 de abril, según anunció la compañía ferroviaria tras las medidas para hacer frente al coronavirus. La operadora procederá por tanto a devolver el importe de los billetes que ya había vendido para este nuevo servicio, que tienen un precio de entre 10 y 60 euros en función del horario y la demanda.

En el caso de los billetes promocionales que comercializó a 5 euros en el inicio de la venta del nuevo AVE, la compañía los cambiará por otros para utilizarlos cuando el servicio se ponga en marcha. En cuanto a la puesta en marcha del nuevo AVE ‘low cost’, Renfe sólo indica que “no se ha fijado y se fijará en función de la evolución de la situación”.

12.33. CORONAVIRUS: PELUQUERÍAS PIDEN EL CIERRE DE SUS CENTROS POR MIEDO AL CONTAGIO

La Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería (Apepca) y la Asociación de Esteticistas y Maquilladores de Alicante y España (Aempae) ha recomendado el cierre en los próximos 15 días de sus establecimientos asociados, de acuerdo con las medidas decretadas por el Gobierno y que, en el caso de las peluquerías, su apertura está amparada por el Real Decreto que declara el estado de alarma por el coronavirus en España.

“En referencia al gran problema actual que estamos viviendo estos días en nuestro país con el coronavirus, y a pesar de las medidas higiénicas que se toman en nuestros puestos de trabajo, nuestros centros y salones podrían ser un lugar de alto riesgo de contagio”, advierten los representantes de Apepca, Manuel Martínez, y de Aempae, María Salud Torelló.

12.32. EUSKADI REGISTRA 109 CASOS MÁS DE CORONAVIRUS

Euskadi registra 630 casos de coronavirus, 109 casos más que ayer. La cifra de fallecidos se sitúa en 22 y de nuevo se incrementa notablemente los pacientes hospitalizados que ascienden a 262, 172 de ellos en Álava.

12.30. COLAU FIRMA UN DECRETO PARA APLICAR LAS RESTRICCIONES POR EL CORONAVIRUS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha firmado un decreto para aplicar en la capital catalana las medidas acordadas por el Gobierno en el estado de alarma por el coronavirus y ha lanzado un mensaje de esperanza, “Nadie se quedará solo”, a la vez que ha pedido “un escudo social para dar amparo a los más vulnerables”.

Colau ha comparecido ante los medios desde su domicilio a través de las redes sociales, para dar ejemplo del cumplimiento del protocolo de aislamiento, y ha explicado que el decreto del estado de alarma aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez marca un punto de inflexión y ofrece “un necesario marco unitario de coordinación para ir todos a una, ciudadanía, empresas y administración”. En cuanto a la plantilla municipal, la alcaldesa de Barcelona ha explicado que de los 15.000 trabajadores municipales, el 44% deberá continuar en sus puestos ya que pertenecen a los sectores esenciales, y el resto permanecerán en sus casas a disposición de la administración por si fueran necesarios. Barcelona ha cerrado parques y jardines, ha detenido todas las obras públicas impulsadas por el Ayuntamiento y, sobre todo, garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales, “incluso con refuerzos”.

12.24. EL DEFENSA DEL VALENCIA EZEQUIEL GARAY, PRIMER FUTBOLISTA DE LA LIGA CONTAGIADO DE CORONAVIRUS

El defensa argentino del Valencia CF Ezequiel Garay ha confirmado este domingo que ha dado positivo por coronavirus, por lo que se convierte en el primer futbolista de LaLiga Santander en contraer el nuevo coronavirus. “Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado”, informó en su cuenta oficial de la red social Instagram.

12.20. LOCALES DE OCIO CLAUSURADOS Y UN DETENIDO POR RESISTIRSE AL CIERRE DECRETADO PARA FRENAR EL CORONAVIRUS

La Ertzaintza ha detenido en la localidad vizcaína de Santurtzi a un individuo de 58 años, con antecedentes policiales, que ha agredido esta madrugada a varios agentes cuando procedían a cerrar un club en cumplimiento del estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus.

Además, en Cataluña, los Mossos d’Esquadra han cerrado desde la tarde de este sábado 238 establecimientos y locales de ocio que permanecían abiertos. En siete de los casos se han levantado actas administrativas. Según ha informado la policía catalana, la región policial del área metropolitana de Barcelona es la que acumula el mayor número de precintos, un total de 209.

12.12. CORONAVIRUS: MÁS DE 18 MILLONES DE ESPECTADORES VIERON LA COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ

La comparecencia de Pedro Sánchez para explicar las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este sábado por el estado de alarma declarado para luchar contra el coronavirus fue seguida por 18 millones de espectadores, un 80, 9% de cuota de pantalla. La comparecencia fue emitida en 24 canales y más de 21, 6 millones de espectadores vieron algún momento de la misma. La Sexta fue la cadena elegida por los españoles para seguirla con un 19.3% de cuota de pantalla.

12.07. CORONAVIRUS: PRIMERAS MULTAS POR SALIR A MONTAR EN BICICLETA

La Guardia Civil ha impuesto ya las primeras multas a personas que esta mañana han salido en bicicleta por la Comunidad de Madrid. En Cataluña también los Mossos de Esquadra también han sancionado a varios ciclistas que circulaban por la carretera, informa Luis F. Durán. Estos deportistas se enfrentan a una multa de 600 a 1.500 euros por una infracción leve por incumplir la ley tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus.

11.58. INTERIOR ESTABLECERÁ CONTROLES “FIJOS Y MÓVILES” PARA CERTIFICAR QUE SE CUMPLE EL ESTADO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS

El Ministerio del Interior establecerá controles policiales “fijos y móviles” en carreteras, espacios públicos y redes de transporte para para garantizar que se cumplen las “medidas limitativas de la libertad ambulatoria” establecidas en el decreto aprobado este sábado por el Gobierno para hacer frente a la expansión del coronavirus.

Así se establece en una orden dictada por el Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que se establecen los “criterios de actuación” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación al decreto por el que se declara la situación de estado de alarma.

11.53. COLAU LLAMA A NO REPETIR LOS ERRORES DE 2008

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a que las autoridades públicas no repitan “los errores” que se cometieron a la hora de buscar soluciones para la crisis económica de 2008, cuando “se salvó a los que la originaron en vez de a las familias trabajadoras”.

La regidora de la capital catalana ha firmado el decreto municipal para adaptar a las políticas municipales el estado de alarma, que ha dicho que servirá para que todas las administraciones trabajen unidas. Colau ha explicado en una videoconferencia que se han cerrado todos los parques y jardines de Barcelona y se paralizan las obras. Asimismo, un 44% de la plantilla municipal deberá trabajar para garantizar los servicios públicos y el resto de funcionarios deberán permanecer en casa, pero atentos a las consignas que puedan recibir.

11.48. AGUADO CELEBRA EL “APLAUSO SOLIDARIO” POR EL CORONAVIRUS

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha celebrado el ‘aplauso solidario’ que tuvo lugar este sábado por la noche en apoyo a los sanitarios que trabajan para frenar el coronavirus y ha subrayado que España es “una piña” cuando las circunstancias lo requieren.

En una publicación en sus redes sociales, el portavoz madrileño ha desvelado que se le pusieron “los pelos de punta” con esta iniciativa. “Fue a las 22 horas, desde las ventanas y balcones de toda España. Fue una manera espontánea, sincera y emocionante de agradecerles todo el esfuerzo y el gran trabajo que están realizando para frenar el virus”, ha subrayado.

11.30. URKULLU Y TORRA RECHAZAN EL ESTADO DE ALARMA EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Los presidentes autonómicos ya han empezado a intervenir en la conferencia que están realizando de forma telemática con Pedro Sánchez para que les explique las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus. Los más críticos están siendo Quim Torra e Iñigo Urkullu. Han rechazado el decreto de estado de alarma. Torra dice que “no trae certezas” y “no ha sido consultado”. Urkullu ha hablado de “invasión de competencias” e imposición

11.27. INTERIOR ESTABLECE LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO POR EL CORONAVIRUS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dictado una orden con la que se establecen los criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación al Real Decreto por el que se declara la situación de estado de alarma por el coronavirus.

La resolución mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del Real Decreto y tiene como destinatarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales y el personal de las empresas de seguridad privada.

El Real Decreto dictado por el Gobierno introduce una serie de limitaciones para la libertad deambulatoria de los ciudadanos. La resolución dictada por Grande-Marlaska indica en este ámbito que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “establecerán dispositivos de seguridad, fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte, y en particular en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones que se acuerden, para asegurar la observancia de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria”.

11.24. EL RETRASO DE LOS COMICIOS VASCOS COBRA MÁS FUERZA POR EL CORONAVIRUS

La suspensión de las elecciones vascas del 5 de abril ha cobrado más fuerza en las últimas horas después de declararse el estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considere “poco razonable” su celebración aunque haya dejado la decisión en manos de los partidos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha convocado este lunes a los partidos políticos vascos para analizar conjuntamente si se mantiene la convocatoria electoral o se aplaza. No existen disposiciones normativas concretas para la suspensión de unas elecciones que también están convocadas para el mismo día en Galicia y se desconoce qué fórmula legal podría aplicarse. Habrá que ver cómo se articula una posible suspensión en un escenario de estado de alarma y con la restricción de movimientos de personas en vigor.

11.12. SE INTERRUMPEN LOS PLAZOS PARA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN CURSO POR EL CORONAVIRUS

El Gobierno ha anunciado que se suspenden los términos y se interrumpen los plazos de los procedimientos administrativos en curso con el fin de concentrar los recursos del sector público en actividades esenciales para el funcionamiento del Estado y preservar la salud de los empleados públicos ante el coronavirus. En un comunicado, el Gobierno precisa que la normativa no se aplicará cuando el interesado manifieste su conformidad con la no suspensión o en los supuestos vinculados con los hechos justificativos del estado de alarma.

11.07. COMIENZA LA VIDEOCONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS POR EL CORONAVIRUS

La videoconferencia de presidentes autonómicos, convocada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para garantizar una coordinación al más alto nivel en la respuesta “conjunta, urgente y necesaria” al coronavirus ha comenzado pasadas las 10:30 horas de este domingo.

Un día después de que el Gobierno aprobara la declaración de estado de alarma en todo el país durante 15 días, Sánchez se reúne por vía telemática con los 17 presidentes autonómicos para explicarles las medidas del real decreto y con el propósito de conseguir “desde la unidad, la máxima coordinación y el liderazgo pleno”, según reveló en la comparecencia posterior al Consejo de Ministro extraordinario.

La intención de Sánchez es trasladar “con detalle” a los presidentes las acciones que el Consejo de Ministros ha decretado, pero también escuchar sus sugerencias en torno a las medidas que se irán aplicando, en función de los posibles escenarios de la emergencia sanitaria.

10.58. REINO UNIDO ANUNCIA “AISLAMIENTO PROLONGADO” PARA LOS MAYORES DE 70 AÑOS POR EL CORONAVIRUS

El secretario de Estado británico para la Salud, Matt Hancock, ha confirmado el comienzo de un protocolo para aislar a los mayores de 70 años de Reino Unido “durante un período prolongado” para protegerlos del coronavirus. “La medida está en el plan de acciones establecida por el Gobierno y la describiremos con mayor precisión cuando sea el momento”, ha aseverado.

10.40. CORONAVIRUS: PRIMER DETENIDO POR AGREDIR A ERTZAINAS QUE ESTABAN CERRANDO UN CLUB

Primer detenido en Euskadi a las 2 de la mañana. La Ertzaintza ha procedido a detener a un varón de 58 años en Santurtzi por enfrentarse a varios agentes que habían solicitado a un pub de Santurtzi su cierre al aplicar el decreto de alarma en Euskadi por el coronavirus, informa Josean Izarra. Agentes policiales advirtieron a las 2 de la madrugada al dueño de un pub que debía cerra su local pero uno de los clientes ha increpado primero a los ertzainas y después se ha abalanzado sobre ellos agrediéndoles. Tras ser detenido y cuando iba a ser trasladado en un vehículo policial, el varón ha desencajado a patadas una de las puertas del vehículo policial en el que iba a ser trasladado. Dos policías han necesitado atención sanitaria tras el arresto.

10.29. LA SEGURIDAD SOCIAL CIERRA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL EN SUS OFICINAS POR EL CORONAVIRUS

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ordenado cerrar el servicio de atención al público presencial en sus oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), a partir de mañana lunes 16 de marzo, debido a la pandemia de coronavirus.

Los ciudadanos tienen la posibilidad de realizar los trámites urgentes que no puedan posponerse a través de los instrumentos telemáticos. Los centros se mantendrán operativos a puerta cerrada, con el fin de garantizar el funcionamiento únicamente de los servicios indispensables.

10.26. COMERCIANTES CHINOS DONAN MATERIAL EN BADALONA POR EL CORONAVIRUS

El alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, ha agradecido a la asociación de comerciantes chinos de la provincia de Barcelona la donación al Ayuntamiento de material médico de protección procedente de sus almacenes para destinarlo a los equipamientos sanitarios de la cuarta ciudad más poblada de Cataluña (220.000 habitantes). En concreto, los comerciantes han entregado 3.000 batas, 1.000 mascarillas y 40 cajas de gel antiséptico para las manos.

10.20. EL MENSAJE DEL GOBIERNO CONTRA EL CORONAVIRUS

El Gobierno ha lanzado una campaña de concienciación a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir las medidas restrictivas del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus en España. “Este virus lo paramos unidos” es el mensaje elegido por el Ejecutivo, que se difunde en medios de comunicación y redes sociales para hacer ver del “momento crucial” que vive el país y que, a la vez, permite “la posibilidad de demostrar que estamos a la altura de las circunstancias”.

10.18. MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA EL HOGAR DEL ENFERMO POR CORONAVIRUS

La Comunidad de Madrid ha distribuido a través de sus redes sociales las medidas higiénicas que deben adoptarse de cara a limpiar el hogar del enfermo de coronavirus, entre las que se encuentran que la persona encargada de ello se proteja con guantes y mascarilla de un solo uso.

Asimismo, han incidido en que las habitaciones deben ventilarse al menos cinco minutos al día. Se debe limpiar con un vaso de lejía por medio cubo de agua todas las superficies de contacto frecuente como mesas, picaportes de puertas, llaves, grifos, inodoros y todas las superficies que puedan tener sangre, heces o fluidos.

En cuanto a la vajilla, cubiertos y otros utensilios de cocina, tienen que lavarse con agua caliente y jabón y en el lavaplatos en un programa que alcance los 60 grados. Respecto a la ropa, la de cama y las toallas se lavarán con su detergente habituales, pero hay que ponerse guantes desechables antes de tocar la ropa del enfermo y mantenerla alejada del cuerpo en una bolsa o recipiente.

10.15 NÚMERO PARA NO SATURAR LAS EMERGENCIAS POR EL CORONAVIRUS

La app Salud Responde ha habilitado un apartado de coronavirus en el que se puede rellenar un cuestionario muy simple con respuestas “Si o No” para conocer si estás contagiado. De esta manera, se solicita un número de teléfono para ponerse en contacto con la persona que tenga criterios de coronavirus. Uno de los objetivos de crear este apartado es no saturar los números de emergencias 061 y 112.

10.13. LOS MOSSOS CIERRAN 238 LOCALES DE OCIO

Los Mossos d’Esquadra han informado esta mañana de que durante la pasada madrugada cerraron 238 locales de ocio nocturno en Cataluña. La policía autonómica ha pedido a través de su cuenta de Twitter compromiso y responsabilidad a todos los ciudadanos para frenar la propagación del coronavirus.

10.09. CAOS EN LOS AEROPUERTOS DE EEUU POR EL CORONAVIRUS

Caos en los aeropuertos de EEUU por las medidas de control sanitarias impuestas a los pasajeros procedentes de Europa para hacer frente al coronavirus. Con largas colas y fuertes quejas por tener que estar agolpados durante horas.

10.03. ANDALUCÍA ENTERA SUSPENDE LA SEMANA SANTA POR EL CORONAVIRUS

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, las de la Conferencia Episcopal y debido al Estado de Alarma declarado por el Gobierno para hacer frente al coronavirus, ha suspendido las procesiones de Semana Santa, la última provincia que faltaba por anunciarlo después de que este sábado lo hicieran todas las demás.

En un comunicado emitido en la noche del sábado, el presidente de la agrupación, Francisco José Latorre, expone que toman esta decisión tras la conversación mantenida ese mismo día con el obispo, Amadeo Rodríguez Magro, y el alcalde, Julio Millán, y asumen que la celebración de las procesiones “no coadyuvan a los esfuerzos que todos debemos imponernos para contener la propagación del coronavirus”.

09.46. EL PAPA CELEBRARÁ LA SEMANA SANTA SIN FIELES A CAUSA DEL CORONAVIRUS

El papa Francisco celebrará todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa sin la presencia física de fieles a causa de la emergencia del coronavirus, según ha anunciado la Prefectura de la Casa Pontificia. “Esta Prefectura se apresura a informar que debido a la actual emergencia sanitaria, todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se llevarán a cabo sin la presencia física de fieles”, se lee en una breve comunicación.

Las misas afectadas son la del Domingo de Ramos el 5 de abril; la de Jueves Santo el día 9; Viernes Santo el 10 y el posterior Vía Crucis en el Coliseo Romano; la del Sábado Santo de Vigilia Pascual, y el Domingo de Resurrección con la tradicional bendición “Urbi et Orbi”.

09.33. CORONAVIRUS: SÁNCHEZ SE REÚNE POR VIDEOCONFERENCIA CON LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS

La videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, prevista inicialmente para este sábado por la tarde, se celebrará este domingo en torno a las 10.30 horas. El Ejecutivo había previsto esta videoconferencia sobre las medidas adoptadas por el coronavirus inicialmente a las 17.00 horas de este sábado, pero el Consejo de Ministros convocado por la mañana para declarar el estado de alarma se alargó más de lo previsto.

09.25. LOS MILITARES ACTUARÁN COMO POLICÍAS PORQUE SE TRATA DE UNA CRISIS SANITARIA POR EL CORONAVIRUS

El Gobierno ha concedido el carácter de “agentes de la autoridad” a los miembros de las Fuerzas Armadas que sean movilizados para el cumplimiento de las medidas que recoge el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Así lo establece la disposición adicional quinta de esta norma, que firma la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Según explicaron fuentes gubernamentales, a los militares que sean requeridos por el Ejecutivo actuarán en “funciones de policía”, es decir, de vigilancia, porque se trata de una movilización ante el estado de alarma decretado por una crisis sanitaria. Así, los miembros de las Fuerzas Armadas podrán realizar tareas de vigilancia de bienes, lugares o de personas para que éstas cumplan con las medidas que recoge el estado de alerta, pero nada más, remarcaron fuentes del Palacio de la Moncloa.

09.18. CORONAVIRUS: EL GOVERN ACUSA AL GOBIERNO DE “ENVOLVERSE EN LA BANDERA”

El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, ha expresado sus quejas por algunas de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente al coronavirus. En una entrevista telefónica en el programa ‘El suplement’ de Catalunya Ràdio, el responsable de la seguridad en la comunidad autónoma ha dicho que el Ejecutivo español no ha atendido las demandas de confinamiento para Cataluña que hizo el ‘president’ Quim Torra el pasado viernes por la noche, sino que ha optado “por el café para todos y envolverse en la bandera”.

Torra ya manifestó este sábado por Twitter su malestar y acusó a “Sánchez y el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos” de optar como “receta” por “confinar la Generalitat”. El Gobierno catalán se reúne esta mañana de forma extraordinaria antes de la comunicación que el presidente español mantendrá con sus homólogos autonómicos.

09.06. LLEGA EL CORONAVIRUS A GUINEA ECUATORIAL, SEYCHELLES Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA

El coronavirus continúa extendiéndose por África con nuevos casos en Guinea Ecuatorial, las Islas Seychelles y la República Centroafricana, según las autoridades sanitarias, lo que aumenta a 25 el total de países afectados por esta pandemia en todo el continente. El caso positivo confirmado en Guinea Ecuatorial se corresponde con una mujer ecuatoguineana de 42 años que había permanecido siete días en España, en concreto en el municipio de Móstoles, en la comunidad de Madrid, de acuerdo con un comunicado divulgado a última hora del sábado por el Ministerio de Sanidad.

09.00. RENFE PERMITE CAMBIAR Y ANULAR BILLETES DE TREN SIN COSTE ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Renfe permitirá cambiar para otra fecha o anular gratuitamente, sin coste alguno para el viajero, los billetes de tren que se hayan adquirido para cualquiera de sus trenes y tarifas, incluido el AVLO, el nuevo AVE low cost tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus. La compañía ferroviaria devolverá íntegramente los billetes comprados para viajes del Imserso y, además, ampliará en 60 días el actual periodo de validez de cuatro meses de los ‘bonos multiviaje’. En cuanto a los cambios y anulaciones gratuitas de billetes, Renfe comenzará a gestionarlos a partir del próximo lunes, 16 de marzo, a partir de un número de teléfono que pone en servicio ese día. Se trata del 918 314 520.

08.41. LA LETRA PEQUEÑA DEL DECRETO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS

Del decreto general que establece el estado de alarma por el coronavirus ya se pueden extraer las guías de lo que podrán o no podrán hacer los españoles durante los próximos 15 días naturales. Y, ¡ojo!, hay posibilidad de prórroga. Se puede pasear al perro, pero no se puede sacar a los niños a la calle. Se saldrá de uno en uno y sólo para adquirir productos de primera necesidad y en otros supuestos. Esta es la letra pequeña del Real Decreto que ya ha entrado en vigor tras publicarse esta medianoche en el BOE.

08.08. EL VATICANO CELEBRARÁ LA SEMANA SANTA SIN FIELES A CAUSA DEL CORONAVIRUS

Todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se celebrarán sin fieles en la plaza de San Pedro para evitar la propagación del coronavirus, ha anunciado el Vaticano. “Debido a la actual emergencia sanitaria, todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se llevarán a cabo sin la presencia física de fieles”, ha indicado en un comunicado la prefectura de la Casa Pontificia.

“Asimismo, comunicamos que hasta el domingo 12 de abril de 2020 las audiencias generales del Santo Padre y la recitación de la Oración Mariana del ‘Angelus’ de los días domingo, serán transmitidas solo vía ‘streaming'”, añadió el Vaticano.

07.23. EL IMPACTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE ALARMA POR EL CORONOVIRUS SERÁ “GRANDE”

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiso dar cifras del impacto económico que supondrá el ya en vigor estado de alarma por el coronavirus, sí ha admitido que será “grande” y que “mucha gente va a verse damnificada”. “Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias”, dijo Sánchez, que avanzó que el Gobierno también acordó implementar en el próximo Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas económicas para paliar los efectos económicos y sociales del estado de alarma.

07.21. LOS FRANCESES, A LAS URNAS BAJO LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS

Los franceses acuden a las urnas este domingo para elegir a sus autoridades locales en unos comicios que se celebran en un contexto inédito y en medio de medidas sanitarias extraordinarias por el coronavirus, que amenaza con disparar la abstención. Pese al cierre de sus escuelas, restaurantes y comercios no indispensables, Francia decidió, contra todo pronóstico, mantener sus elecciones municipales para “asegurar la continuidad de la vida democrática y de las instituciones”.

07.12. VENEZUELA PREPARA CUARENTENA SELECTIVA TRAS PASAR DE 2 A 10 CASOS DE CORONAVIRUS

El Gobierno de Venezuela adoptará medidas para una “cuarentena colectiva selectiva” que permita frenar la expansión del coronavirus, tras pasar de dos a diez casos confirmados en 24 horas, entre ellos el de un español, informó este sábado su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. “Mañana (el presidente) Nicolás Maduro va a anunciar al país una serie de medidas de cuarentena colectiva selectiva. Vamos a profundizar en que las personas estén en su casa a no ser que sea estrictamente necesario estar en otro lugar). Se hará (la cuarentena) por regiones de manera que podamos proteger al pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez

07.11. 20 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN CHINA

China ha anunciado 20 nuevos casos de contagio por coronavirus, de los cuales 16 son importados. Según la Comisión Nacional de Salud, se han detectado casos de contagio en personas que han llegado del extranjero en cinco provincias y ciudades chinas, incluidas Pekín y Shanghái.

07.07. CORONAVIRUS: LAS FUERZAS POLICIALES E INCLUSO EL EJÉRCITO SE MOVILIZARÁN

Las fuerzas policiales e incluso el Ejército se movilizarán para asegurar el cumplimiento de las restricciones recogidas en el decreto del estado de alarma por el coronavirus, que también incluyen una disminución del tráfico ferroviario y aéreo dentro del país. La norma también dota al Ejecutivo el control sobre todo el territorio, pasando por encima de los gobiernos regionales, y da capacidad para intervenir bienes privados para combatir el coronavirus o asegurar el abastecimiento de la población

07.00. CORONAVIRUS: MADRID “ACTUARÁ CON TOTAL CONTUNDENCIA”

El Ayuntamiento de Madrid actuará “con total contundencia” para evitar que los madrileños salgan a la calle sin justificación y “deambulen libremente” tras la aprobación del Real Decreto para declarar el estado de alarma por el coronavirus que solo permite movimientos limitados restringidos de forma individual en todo el país. Así lo ha manifestado el regidor madrileño durante una entrevista con laSexta en la que ha manifestado que la capital ya contaba con esta situación, y ha manifestado su “colaboración absoluta” con el Gobierno de la Nación.

06.45. 150.000 CASOS DE CORONAVIRUS, EL MUNDO SE ENCIERRA

El nuevo coronavirus ha superado ya la cifra de 150.000 afectados en el mundo y, los países, desde Estados Unidos a España, pasando por Rusia, cierran fronteras y aceleran las medidas destinadas a atenuar el impacto de la pandemia. Este sábado era el Gobierno de España el que imponía el confinamiento casi total para los ciudadanos. Sin embargo, Francia, EEUU o Austria también ha ordenado ‘encerrarse’ para acabar con el coronavirus.

