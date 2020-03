Madrid es la región que más casos de coronavirus ha apuntado en las últimas horas, 32 contagios activos, y se ha identificado en “un grupo religioso en Torrejón varios casos, donde se intenta establecer el origen”.

Las autoridades sanitarias centran sus trabajos en conocer el origen de la más de decena de contagios de coronavirus sin nexo o enlace de importación, entre ellos los de Torrejón de Ardoz y el de un profesional sanitario en el País Vasco. En España son ya más de 120 las personas infectadas confirmadas. Excepto los dos primeros, que ya recibieron el alta médica, el resto se trata de casos activos. El saldo mundial de esta epidemia, con origen en Wuhan, China, supera los 3.000 muertos, mientras se disparan los contagios en Italia y Corea del Sur.

La escalada de casos ha llevado a la Unión Europea a considerar la región como de alto riesgo de contagio. Esta mañana se contabilizan 40 fallecidos y más de 2.100 contagios conocidos en 18 países, de los 27 integrantes de la UE. El Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC, según sus siglas en inglés) ha anunciado que el nivel de riesgo se ha elevado de moderado a alto para los habitantes de la Unión Europea, “porque el virus continúa propagándose”.

LOS DATOS: CASOS EN 14 CCAA

32 en Madrid, 7 importados y 7 vinculados a Torrejón.

15 en la Comunidad Valenciana (todos importados).

15 en Cataluña (todos importados).

12 en Andalucía (dos de ellos médicos).

12 en País Vasco, dos sin origen confirmado.

10 en Cantabria (todos importados)

7 en Canarias (uno dado de alta).

7 en Castilla y León.

6 en Extremadura. (todos importados)

3 en Castilla-La Mancha.

2 en Baleares (uno dado de alta).

2 en Navarra.

1 en Asturias.

1 en La Rioja.

SALEN 148 HUÉSPEDES DEL HOTEL AISLADO POR EL COVID-19

Un total de 148 personas que se encontraban bajo medidas restrictivas en el hotel del sur de Tenerife donde se alojaba el grupo de ciudadanos italianos afectados por coronavirus, han abandonado a las 12.00 horas esas instalaciones, tanto del primer grupo de 130, los que habían llegado al complejo después del 24 de febrero, como del resto sin síntomas y con resultados negativos.

Los seis casos positivos de coronavirus que están hospitalizados y aislados en Canarias continúan en buen estado de salud. De ellos, cinco pertenecen al mismo grupo de diez ciudadanos italianos que estaban de vacaciones en Canarias y un sexto caso es la mujer hospitalizada en La Gomera que viajó a Italia, donde contrajo el virus. Todos ellos están aislados y en buen estado de salud.

16.13. PRIMER CONTAGIO DE CORONAVIRUS EN LA RIOJA

El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado el primer caso de enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 en La Rioja.

Tanto la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados como el área asistencial de La Rioja están siguiendo rigurosamente el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad ante la aparición de casos de COVID-19.

15.47. NUEVO POSITIVO EN NAVARRA POR COVID-19

La prueba PCR efectuada a una de las personas del entorno familiar de la paciente que fue ingresada en la UCI-B del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) el pasado sábado 29 ha dado un resultado preliminar positivo para coronavirus. Se trata de un varón de 34 años, quien, tras ser atendido en el servicio de Urgencias del CHN, donde permaneció aislado en aplicación de los protocolos previstos, ha sido ingresado en planta de hospitalización, también en situación de aislamiento. Actualmente, la situación clínica del paciente no reviste riesgo.

El paciente había regresado en la madrugada de este lunes a Pamplona, ciudad en la que reside, procedente de un viaje a Alemania. Acudió al servicio de Urgencias, donde, al tratarse de un contacto de un caso previamente diagnosticado por infección por Covid-19, se le aplicaron los correspondientes protocolos de aislamiento y diagnóstico por PCR.

Se trata del único resultado positivo de las siete analíticas efectuadas en la mañana de este lunes, en aplicación de los protocolos fijados por el Ministerio de Sanidad. Entre los otros seis resultados negativos, se incluyen dos personas procedentes de un viaje a Italia realizado recientemente por un grupo de estudiantes.

15.34 LOS 10 INFECTADOS POR CORONAVIRUS EN CANTABRIA SON JÓVENES Y TIENEN UN VÍNCULO CON ITALIA

La Consejería de Sanidad de Cantabria ha informado que de los diez casos que han dado positivo en coronavirus COVID-19 en Cantabria hasta el momento son todos ellos jóvenes y presentan sintomatología leve. De ellos, cuatro están ingresados en el Hospital Valdecilla y los otros seis permanecen aislados en sus domicilios.

Todos los casos son de mayores de 18 años y “están evolucionando bien”. Así, hasta el momento, no hay ningún perfil de riesgo entre los infectados y tampoco hay personal sanitario enfermo.

En este sentido, las personas que permanecen ingresadas en el hospital no lo están por su gravedad sino porque el aislamiento es más complicado en su domicilio, por ejemplo, por dificultades para tener un espacio independiente dentro del mismo, no tener una habitación propia, o no poder mantener la distancia de seguridad respecto a las personas con las que conviven.

Todas las personas confirmadas tienen un vínculo con un viaje a Italia: seis de ellos viajaron a este país y tres estuvieron en contacto con alguien que había ido allí. Dos de los casos confirmados hoy tiene relación con el primer positivo, que viajó a Italia.

14.53 DOS FALLECIDOS EN FRANCIA POR CORONAVIRUS

Dos pacientes del norte de Francia han muerto por coronavirus, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país de dos a cuatro, ha informado el diario Le Parisien citando al alcalde de la ciudad de Compiegne, Philippe Marini.

14.38 LOS EVANGÉLICOS LAMENTAN SER “SEÑALADOS” COMO TRANSMISORES DEL COVID-19

Los evangélicos españoles consideran “gravísimo” que se haya “señalado” desde el Ministerio de Sanidad a un grupo de su confesión religiosa como posible foco de la propagación del coronavirus en Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde ya hay seis contagiados, porque consideran que les deja en un estado de “indefensión y señalamiento”.

Esta reacción se produce después de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegurara este lunes que el grupo religioso que contaría con varios infectados entre sus miembros en Torrejón de Ardoz es “un grupo evangélico”.

Según han indicado fuentes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), “señalar” a un grupo evangélico les deja en un “en estado de indefensión y señalamiento” porque extiende un “manto de sospecha” sobre las iglesias evangélicas. “Es gravísimo”, ha asegurado.

13.57 EL METRO DE DISTANCIA PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS

El Gobierno de Italia ha aprobado un decreto-ley de urgencia con medidas para frenar la difusión del coronavirus. Entre estas la que más ha sorprendido es la imposición de guardar un metro de distancia entre las personas para luchar contra el contagio.

13.53 HUNGRÍA APROVECHA EL COVID-19 PARA CERRAR EL TRÁNSITO

Hungría ha suspendido la admisión de inmigrantes y solicitantes de asilo la zona de tránsito instalada en la frontera sureste como medida de protección al coronavirus,, según ha informado György Bakondi, asesor de seguridad del primer ministros húngaro, Viktor Orban, informa Carmen Valero.

Bakondi explicó que hay una relación entre la migración y el coronavirus y que la mayor parte de los inmigrantes que acceden a Hungría por la frontera sureste proceden de Irán, uno de los países con más casos de coronavirus. “Hungría no se abrirá o dejará pasar a nadie”, afirmó Bakondi adelantó que el Gobierno movilizará al ejército y a la policía para reforzará sus fronteras. Hungría, uno de los países de la UE más restrictivos en política migratoria, está libre por el momento del coronavirus.

13.48 PROTOCOLO DE CORONAVIRUS EN LOS COLEGIOS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pedirá esta tarde a la ministra de Educación, Isabel Celaá, dotar a los colegios de profesionales sanitarios y crear un protocolo de actuación para que la comunidad educativa sepa a qué atenerse ante crisis como la del coronavirus.

“Exigiremos a Celaá que dote de personal sanitario a todos los centros” ya que casos como el del coronavirus “demuestran la oportunidad y necesidad de ese personal”, ha dicho el presidente del sector de la Enseñanza de CSIF, Mario Gutiérrez, que será recibido esta tarde por la ministra dentro de la ronda de contactos que está realizando Celaá con el sector educativo.

13.45 REPÚBLICA CHECA ENTRA EN EL LISTADO POR CORONAVIRUS

El mapa del coronavirus incluye a partir de hoy a la República Checa, con tres casos positivos. Se trata de dos hombres y una mujer que viajaron recientemente a Italia, según el ministro de Salud, Adam Vojtech. Dos de los pacientes están ingresado en el hospital Na Bulovce de Praga y el tercero en el Masarky, en la ciudad de Usti nad Labe, informa Carmen Valero.

13.43 MUERE UN ASESOR DEL LÍDER SUPREMO DE IRÁN TRAS ENFERMAR

Mohamad Mirmohamadi, asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y miembro del Consejo de Discernimiento de Conveniencia del Sistema, ha muerto este lunes tras enfermar a causa del brote de coronavirus, que ha provocado hasta el momento el fallecimiento de 66 personas en el país, según ha informado la agencia de noticias iraní ISNA.

El alto cargo iraní, de 71 años, ha fallecido en el Hospital Masí Daneshvari. Su madre, hermana del ayatolá Shabiri Zanjani, también pereció hace unos días como consecuencia del virus, tal y como han explicado varias fuentes a la agencia de noticias TASNIM.

Entre los miembros significativos del Gobierno que han dado positivo en el nuevo coronavirus se encuentran, además, la vicepresidenta para Asuntos de Mujer y Familia, Masumé Ebtekar, y el viceministro de Sanidad, Iraj Harirshi.

En Irán han muerto 66 personas por coronavirus, entre ellos asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenet.

13.36 MACRON SE QUEDA EN EL ELÍSEO POR EL COVID-19

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes el aplazamiento de todas las salidas del palacio del Elíseo que no tengan que ver con la crisis del coronavirus, que también ha provocado el cierre del museo de Louvre, por segundo día consecutivo, y la cancelación del Salón del Libro de París.

El presidente recorta así todos los desplazamientos previstos esta semana “que no eran urgentes” para “estar disponible para otras prioridades”, indicó a Efe un portavoz oficial. Agregó que “no hay ningún motivo para la alerta” y que es un reajuste de agenda “habitual”.

13.00 LA UE SUMA 38 MUERTOS POR CORONAVIRUS

La escalada de casos el UE ha llevado a considerarse la región como de alto riesgo de contagio. Esta mañana se contabilizan 38 fallecidos y más de 2.100 contagios en 18 países, de los 27. El Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC, según sus siglas en inglés) ha anunciado que el nivel de riesgo se ha elevado de moderado a alto para los habitantes de la Unión Europea, “porque el virus continúa propagándose”, ha declarado hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen a la prensa.

Italia tiene una situación diferente al resto, como país que concentra la mayor parte de los casos y al tiempo es el origen del resto. Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria. “no es la misma en todos los países. Estamos coordinados entre todos lo países, para implementar medidas, porque no pueden ser las mismas en cada una. Nos ajustamos día a día a las nuevas circunstancias que van cambiando. En este momento, Italia está tratando de contener los casos a través de la detección temprana, tratamiento precoz y trazando los contactos entre los casos”.

12.58 AISLADO EL EX DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO

El ex delegado del Gobierno en el País Vasco y médico hematólogo, Jesús Loza, se encuentra aislado en su casa de Vitoria por prevención, tras haber estado en contacto con un sanitario de Álava que ha dado positivo por coronavirus. Loza no tiene síntomas, pero tendrá que pasar 14 días en su domicilio, como medida preventiva.

Loza ha querido transmitir a la ciudadanía “tranquilidad” porque el coronavirus es “una especie de gripe”, aunque “un poco más contagiosa”. “Es algo nuevo, pero el sistema sanitario público está perfectamente capacitado para hacerle frente”, ha apuntado en declaraciones.

12.54 LA MAYORÍA ESTÁN LEVES POR COVID-19

De los entre 115 y 120 casos de infectados por Covid-19 en España, “la inmensa mayoría son casos leves. Los pacientes graves se sitúan entre los cinco y diez”, según los datos facilitados en la habitual rueda de prensa de Fernando Simón. Las cifras “cambian por minutos” y se mantiene el nivel 1 de alerta, o de contención, aunque en la Comunidad de Madrid, por los contagios en Torrejón, y en el País Vasco podría cambiar el escenario.

Ese cambio de escenario, como se está viendo en otro países, supondría poner en marcha medidas que tendrían un coste económico “importante” como cierre de escuelas, teletrabajo o controlar la movilidad, informa Efe. De domingo a lunes, ha habido un aumento “sustancial” de casos al pasar de 83 a entre 115 y 120 en toda España, en su mayoría son importados.

12.25 SIMÓN ACTUALIZA DATOS DE LA EPIDEMIA POR COVID-19

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informa de entre 115 y 120 casos de infectados en España, de los que 32 son sólo en Madrid. Los contagiados desde ayer “han crecido de forma sustancial”, destaca aunque el ministerio de Sanidad mantiene al país en fase de contención. Entre 10 y 11 casos no están aún identificados el origen del contagio.

En la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz hay un grupo religioso evangélico en el que se han identificado varios casos y se intenta establecer una relación con el resto de infectados. En esta localidad Sanidad ha extremado la vigilancia al tratarse de un contagio local y aquí como en el País Vasco podría implementar otro tipo de medidas.

De momento, Fernando Simón insiste en la higiene como la principal medida para controlar las cadenas de transmisión. “Las medidas básicas de higiene son suficientes” insiste sin descartar que el Ministerio de Sanidad y las consejerías de salud afectadas podrían considerar otros tipos de medidas de control.

12.14 UE, NIVEL DE RIESGO ALTO POR EL CORONAVIRUS

La Unión Europea eleva de “moderado” a “alto” el nivel de riesgo por el nuevo coronavirus, informa France Presse. Los último datos de la Comisión Europea cifra en 2.100 los infectados que se reparten por 18 estados miembros. El último en incorporarse Portugal que informa de un contagio en un hombre de 60 años que viajó al norte de Italia.

12.08 EL CORONAVIRUS IMPONE GUARDAR LAS DISTNACIAS EN ITALIA

Este domingo, Giuseppe Conte ha firmado un nuevo decreto con las medidas para contener el contagio del coronavirus en Italia. El decreto subdivide el país en cuatro zonas en función del número de contagiados existentes pero también introduce un nuevo criterio: la “distancia de seguridad” de un metro. Museos, institutos y otros espacios estarán abiertos al público pero deben asegurar que los visitantes respeten esta distancia. La medida asegura que las pequeñas gotas de saliva que soltamos tosiendo, al estornudar o incluso hablando, no alcancen a otras personas. Esta medida se impone para así poder reabrir lugares que hasta ahora permanecían cerrados como iglesias o bares.

12.06 EL CORONAVIRUS LLEGA A RNE

Un colaborador de RNE en Madrid ha dado positivo, según ha informado RTVE tras ser informada de un caso de coronavirus COVID-19 y ha señalado que se han tomado las “medidas de prevención recomendadas”.

Concretamente, se ha avisado a todo el personal que estuvo en contacto estrecho con la persona que ha dado positivo para que no asistan al trabajo y se mantengan en observación y en contacto con el centro médico a partir de este momento. No obstante, señala que ninguna de estas personas presenta síntomas.

Asimismo, se ha procedido al cierre del espacio en el que se hizo el programa donde estuvo el colaborador para realizar una desinfección profunda, tanto del lugar como de los elementos utilizados.

11.40 MADRID APUNTA 13 INFECTADOS MÁS POR CORONAVIRUS

Madrid ha confirmado un total de 28 casos de coronavirus en la región (pasando de 15 a 28), de los cuales 6 son importados y 22 contagios locales, según la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. De momento tres de ellos se mantienen graves en la UCI.

La Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de los ciudadanos el teléfono gratuito 900 102 112.

11.30 LA CUARENTENA DEL HOTEL ADEJE POR EL CORONAVIRUS

Unos 200 clientes del hotel H10 Costa Adeje de Tenerife abandonarán a lo largo de este lunes el establecimiento tras cumplir una semana de cuarentena, todos ellos con pruebas negativas que acreditan que no han contraído el coronavirus y sin presentar síntoma alguno de enfermedad.

“Si todo va bien, entre hoy y primera hora de mañana tendremos ya a 300 personas que habrán abandonado el hotel”, ha detallado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras recordar que a lo largo de este fin de semana han dejado el establecimiento otras 91 personas, todas con autorización sanitaria.

Los 723 clientes, de 25 nacionalidades, que estaban alojados en ese hotel del sur de Tenerife el pasado 24 de febrero cumplen ya una semana de cuarentena, tras detectarse que un médico italiano hospedado en el establecimiento había contraído el coronavirus. Desde entonces, solo se han producido otros cuatro positivos en el hotel, todos ellos en el círculo cercano al caso inicial.

11.22 DOS CONTAGIADOS MÁS EN CASTILLA-LA MANCHA POR EL CORONAVIRUS

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado este lunes dos nuevos casos de infección por coronavirus en esta región, ambos en la provincia de Albacete y que habían viajado al norte de Italia.

En un comunicado, el Gobierno regional ha especificado que los nuevos casos corresponden a dos varones de 30 y 23 años, ambos casos importados al tener vínculo epidemiológico con la zona de riesgo del norte de Italia, y que reciben tratamiento en el Hospital de Almansa y en el de Albacete, respectivamente, en condiciones de aislamiento.

Estos dos nuevos positivos se suman al notificado este domingo en la provincia de Guadalajara y que continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de la ciudad.

11.13 UN 1,5% DE MENOR CRECIMIENTO POR EL CORONAVIRUS

La OCDE rebaja al 2,4% su previsión de crecimiento mundial en 2020 por el coronavirus

En el peor escenario de sus previsiones que baraja la organización, el impacto de la enfermedad podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020 y situarlo en el 1,5%, y anticipa que si el virus se propaga masivamente en Japón y Europa ambas podrían entrar en recesión.

11.03 NUEVO CASO EN CASTILLA Y LEÓN POR EL CORONAVIRUS

Una joven estudiante de 19 años, con residencia en Salamanca, que viajó a Italia en febrero, ha dado positivo por coronavirus, lo que la convierte en la cuarta paciente de Castilla y León. Su contagio ha sido importado. La paciente se encuentra estable y en aislamiento domiciliario, según acaba de comunicar Sanidad a través de un nota de prensa. Con ella ya son 95 los casos en España, todos activos menos dos de ellos que ya recibieron el alta médica.

10.45 LUFTHANSA REDUCE VUELOS POR EL CORONAVIRUS

Lufthansa suspende parte de sus vuelos a Italia y Asia por el coronavirus Lufthansa, la aerolínea suiza Swiss y la austríaca Austrian Airlines han suspendido parte de sus vuelos en marzo y abril a Italia, Hong Kong y Corea del Sur. Además, ha reducido sus conexiones dentro de Alemania y ya tenía cancelados sus vuelos a China hasta el 24 de abril y a Teherán hasta el 30 de abril.

10.40 LA GRIPE B DE LA INFECTADA POR CORONAVIRUS EN NAVARRA

La paciente con coronavirus que está ingresada en estado grave en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra tiene también la gripe B, según ha explicado este lunes el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

“Un cuadro clínico de estas características y de esta gravedad podría corresponder en una persona previamente sana más a una neumonía por el virus de la gripe B, que también tiene, que al coronavirus, aunque el coronavirus también tiene grados importantes de patogenicidad y también podría ser el coronavirus, pero aquí estamos ante un caso que tiene los dos virus a la vez”, ha explicado el jefe de la Sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunación, Aurelio Barricarte, en un encuentro con los medios organizado por el Gobierno de Navarra y en el que también ha participado el director general de Salud, Carlos Artundo.

La paciente, de 39 años, se encuentra estable dentro de la gravedad. Es el primer positivo por coronavirus que se ha registrado en Navarra. La mujer había viajado recientemente a Bélgica aunque por el momento no se puede determinar en qué lugar se infectó. Otra persona residente en Álava con una relación social con la paciente y que también había viajado a Bélgica ha dado también positivo. Está siendo tratada en Álava.

10.32 CINCO NUEVAS MUERTES POR CORONAVIRUS EN ITALIA

En las últimas 24 horas se han confirmado cinco nuevas muertes por el nuevo coronavirus en Italia, con lo que ya suman 34 los fallecidos por esta enfermedad en el país transalpino, según el último boletín de Protección Civil de Italia. La región más afectada sigue siendo Lombardía, con 984 positivos (406 recuperados y 24 muertos), donde los miembros del gobierno regional se están sometiendo a pruebas médicas después de que uno de ellos haya dado positivo en el test por coronavirus.

10.32 DOS NUEVOS CASOS POR CORONAVIRUS EN CATALUÑA

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha confirmado este lunes dos nuevos casos de coronavirus en Catalunya, con lo que eleva a 14 los detectados.

Se trata de una mujer de 40 años y de un hombre de 37 años, ambos residentes en Barcelona, y que están leves, ha informado el departamento en un comunicado.

Las dos personas estuvieron en contacto con una persona alemana que tiene el Covid-19.

10.23 EL LOUVRE VUELVE A CERRAR POR EL CORONAVIRUS

El museo del Louvre de París cierra este lunes sus puertas a los amantes del arte y a los turistas por segundo día consecutivo. La dirección de la pinacoteca mantiene conversaciones con sus trabajadores sobre la estrategia a seguir por la epidemia del coronavirus.

El Museo del Louvre en París vuelve a cerrar sus puertas por segundo día consecutivo.

Este lunes, antes de que se adoptara la decisión de no abrir las puertas del museo más visitados del mundo, a la entrada del mismo se exponía un cartel sobre el retraso de la apertura sobre su horario habitual en varios idiomas: “Hoy la apertura del Louvre se retrasa. Les informaremos sobre un posible horario de apertura lo antes posible. Gracias por su comprensión”. Poco después se comunicaba el cierre a las visitas.

10.20 EN ALEMANIA EL CORONAVIRUS SIGUE SU EXPANSIÓN

El número de casos confirmados de coronavirus en Alemania ha aumentado a 150 el lunes desde 129 el domingo, dijo el Instituto Robert Koch para el control de enfermedades.

Más de la mitad de los casos, 86, se encuentran en la región occidental de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado de Alemania, donde varias escuelas y guarderías cerrarán el lunes para tratar de prevenir la propagación del virus.

10.16 ASÍ SE EXPANDE EL CORONAVIRUS

Este gráfico explica la evolución del contagio por coronavirus en España, que acaba de sumar nueve contagios en Cantabria cuando anoche sólo se contabilizaba un infectado en la región.

10.10 MENOS CONTAMINACIÓN POR EL CORONAVIRUS

La NASA y la ESA han detectado una “significativa” caída de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en el espacio aéreo de China debido a las restricciones por el coronavirus.

Desde la agencia espacial señalan las diversas cuarentenas que se han llevado a cabo en el país como las principales causas. La primera llegó en Wuhan el 23 de enero con el cierre del transporte público de entrada y salida de la ciudad así como el cierre de los negocios locales para evitar la propagación del virus Covid-19.

10.02 CANTABRIA, 9 CASOS NUEVOS POR CORONAVIRUS

Sanidad ha confirmado nueve casos nuevos de coronavirus en Cantabria. Todos son leves y están relacionados con personas que habían viajado a Italia. Cantabria contabiliza un total de 10 casos de Covid-19. La revisión de los datos eleva a 92 el total de afectados en España. Todos los casos, de carácter leve, están relacionados con personas que habían viajado a Italia.

09.51 GARAMENDI Y LA INCERTIDUMBRE POR EL CORONAVIRUS

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este lunes de que si al temor que está generando el efecto del coronavirus en la economía se le añaden un “cambio radical” de la reforma laboral, más impuestos y otras medidas, “lo único que se provocará” es una mayor incertidumbre.

Garamendi ha señalado que existen miedos e incertidumbres a nivel mundial por lo que está pasando con el coronavirus y ha indicado que, en el caso español, “nos va a afectar”, por lo que cree que “no es el momento de generar incertidumbres desde el plano político” que puedan contribuir a una mayor desaceleración del crecimiento económico.

“Pido calma y tranquilidad. Las empresas españolas están mucho mejor preparadas que hace años y lo único que decimos es que se deje el campo en orden para que los empresarios puedan trabajar”, ha apuntado el dirigente empresarial en declaraciones a la prensa durante su asistencia al desayuno informativo de Fórum Europa con el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Para Garamendi, es importante seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad en relación al coronavirus. En este sentido, ha recordado que la CEOE está “en permanente contacto” con Sanidad y con las comunidades autónomas para también trasladar a las empresas los protocolos establecidos.

09.40 EL PACIENTE DE SEVILLA Y EL ALTA POR CORONAVIRUS

El paciente positivo en coronavirus e ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla – único caso hospitalizado – está evolucionando favorablemente y recibirá el alta cuando “esté bien aunque dé negativo” en el citado virus, ha dicho la portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo.

Andalucía cuenta en la actualidad con diez casos confirmados, de los 83 a nivel nacional, de los que se está estudiando un “vínculo criminológico” que lo justifique ha asegurado en

en una entrevista en Canal Sur Radio.

09.25 PÉRDIDAS DE 1.000 MILLONES AL MES POR EL CORONAVIRUS

El sector turístico de la Unión Europea ha perdido dos millones de pernoctaciones desde comienzos de enero por la ausencia de chinos y eso tiene un costo de 1.000 millones de euros al mes, ha indicado el comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.

El comisario Breton constató que “hay una ralentización importante de la economía mundial” a causa de la epidemia del coronavirus, teniendo en cuenta el peso que tiene China, en una entrevista al canal BFMTV.

Las mesas vacías de un restaurante en un barrio turístico de Singapur mientras el turismo disminuye por el coronavirus.

Ese impacto se hace sentir sobre las cadenas de aprovisionamiento de muchas empresas que dependen de mercancías fabricadas en China, pero también en el turismo, ya que los chinos han dejado de viajar.

El comisario francés precisó que a causa de eso ha habido dos millones de pernoctaciones menos en los 27 países de la UE desde enero y eso significa una reducción de ingresos de 1.000 millones de euros mensuales.

09.23 REBOTE DEL IBEX

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una subida del 1,95%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.893,5 enteros a las 9.01 horas, en una jornada en la que los inversores han puesto el foco en la posible rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos si el coronavirus se vuelve pandemia.

En concreto, el Ibex 35 iniciaba la sesión en verde con la mirada puesta en la cota psicológica de los 8.900 puntos, tras perder el viernes un 2,92% y anotarse un descenso del 11,76% en la semana, la peor desde 2010 por el miedo al coronavirus y a su impcato en la economía.

09.13 OT Y EL CORONAVIRUS

Los concursantes de OT 2020 evitan chocar las manos del público por el coronavirus. Aunque los concursantes están en la Academia y ajenos a lo que está ocurriendo fuera, la dirección del programa ha querido proteger a los jóvenes prohibiendo que choquen las manos con el público para evitar posibles contagios.

09.08 PERMISOS SIN SUELDO

La IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, pide a los trabajadores de las aerolíneas que soliciten permisos sin sueldo para transmitir “lo mucho que la industria está siendo golpeada por el coronavirus”.

09.00 MULTITUDINARIOS

“La situación es preocupante, pero no hay que contribuir al alarmismo, porque no ayuda en nada” ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la cadena Ser, donde ha descartado que se vayan a suspender actos multitudinarios como son Las Fallas, que acaban de inaugurarse.

Además de los contagios en España cuya línea se desconoce, al ministerio lo que más le preocupa con los tres enfermos que se encuentran en estado grave, ha dicho Illa que cree que no habrá una vacuna antes de seis meses.

08.46 REUNIÓN POR TELÉFONO

Los países del G-7 tomarán “medidas concertadas” para limitar el impacto del brote de coronavirus en el crecimiento económico y sus ministros de finanzas discutirán por teléfono esta semana la mejor manera de actuar, dijo el lunes el ministro de finanzas francés Bruno Le Maire.

“Habrá una acción concertada. Ayer hablé con el presidente del G7, el secretario del Tesoro de EE.UU, Steven Mnuchin, y esta semana tendremos una reunión por teléfono de los ministros de finanzas del G-7 para coordinar nuestras respuestas”, dijo a la televisión France 2.

Los ministros de finanzas de la zona euro también estarán en contacto entre sí y hablaré con la presidente del BCE, Christine Lagarde, detalló. “Debemos actuar para que este impacto que sabemos que será importante en el crecimiento, sea lo más limitado posible”, añadió.

08.30 SIN ORIGEN EXTERNO EL CORONAVIRUS

Torrejón de Ardoz (Madrid), País Vasco (Hospital de Txagorritxu de Vitoria), Cataluña y Marbella-Málaga (Andalucía) son las zonas en las que se van a intensificar los trabajos del Ministerio de Sanidad y las consejerías del ramo ya que los diez casos contabilizados son contagios de coronavirus sin nexo o enlace de importación.

Las autonomías están haciendo un trabajo “exhaustivo” a través de contactos telefónicos para conocer el origen de estos contagios.

El Hospital de Txagorritxu de Vitoria, donde se halla la primera infectada por coronavirus del País Vasco.

08.24 CONFIANZA

“La peor epidemia es el pánico”, ha dicho el presidente de Ecuador el presidente Lenín Moreno. “Vamos a superar esta epidemia con decisiones correctas, con confianza en las autoridades del ramo” ha asegurado tras confirmarse en el país seis casos tras los contagios de cinco personas del núcleo familiar de una mujer que llegó de España y cuyo caso fue reportado el sábado como el primero en el país.

La mujer, de 71 años de edad, reside en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y llegó a Guayaquil, haciendo escala en el aeropuerto de Quito, sin mostrar síntomas. Se encuentra hospitalizada en “cuidados intensivos” y “su pronóstico sigue siendo reservado”, según ha informado la ministra de Salud, Catalina Andramuño.

La ministra de Salud, Catalina Andramuño, ofrece los últimos datos del coronavirus en Ecuador.

08.21 10 EN 24 HORAS

El ministerio de Sanidad de Kuwait acaba de dar a conocer su último balance sobre la evolución del coronavirus. Se han detectado 10 nuevos casos en las últimas 24 horas.

08.17 DOS SEMANAS ESENCIALES

Corea del Sur, el segundo país con más contagios por coronavirus, ha aplazado dos semanas el inicio del nuevo semestre de todas las escuelas hasta el próximo 23 de marzo. el ministro de educación Yoo Eun-hae, en rueda de prensa, ha dicho que “dos semanas son esenciales para que el brote de coronavirus disminuya”. El ministerio que dirige proveerá de textos digitales y clases online para que los estudiantes puedan seguir sus estudios.

08.12 “ACCIÓN CONCERTADA” DEL G7

Bruno Le Maire, ministro de Economía francés, espera que el impacto del brote de coronavirus en el crecimiento francés sea “mucho más significativo” de lo que había predicho hasta ahora, y lo ha cifrado en 0,1 puntos, según acaba de declarar en France2.

Ante la esperada desaceleración del crecimiento, el ministro dijo que estaba dispuesto a “desbloquear lo que haga falta” para ayudar a las empresas francesas y espera una “acción concertada” de los países del G7 y de la zona euro.

08.00 LIQUIDEZ

La Bolsa de Tokio ha cerrado hoy con un avance del 0,95 % en su principal indicador, gracias a la promesa del Banco de Japón de aportar “amplia” liquidez ante el nerviosismo en los mercados globales por el coronavirus, después de una semana en la que se produjeron fuertes caídas que llevaron a recordar los niveles de la crisis financiera de 2008. El índice referencial Nikkei terminó la jornada con un avance de 201,12 puntos y se situó en 21.344,08 unidades.

En un inusual pronunciamiento, el Banco de Japón afirmó que se “se esforzará por proporcionar una amplia liquidez y garantizar la estabilidad en los mercados financieros por medio de operaciones de mercado apropiadas y compra de activos”, lo que tuvo un efecto balsámico inmediato en el parqué tokiota.

07:37 DISCULPAS

La Iglesia de Jesús Shincheonji, donde sus feligreses pensaron que eran inmunes, es el epicentro del Covid-19 en Corea del Sur. Hoy el líder de esta secta surcoreana ha pedido disculpas por la propagación del coronavirus.

“Me gustaría ofrecer mis sinceras disculpas al pueblo en nombre de los miembros”, dijo a los periodistas Lee Man-hee, el fundador de la Iglesia de Jesús Shincheonji, en Gapyeong, en el norte de Corea del Sur.

Lee Man-hee, líder de la Iglesia de Jesús Shincheonji, pide perdón por propagar el coronavirus en Corea del Sur, en una rueda de prensa.

