MARCA SOCIOLISTOS 100‰: CUANDO GOBIERNAN, NO FALLA El paro sigue aumentando en septiembre: La creación de empleo cae al nivel más bajo desde 2013y el paro repunta en 13.907 personas en septiembre / Hace un año se crearon 22.899 empleos, mientras que este año la Seguridad Social solo ha sumado 3.224 personas ocupadas (0,02%) respecto a agosto

HELENA RESANO. PERIODISTA Todos los artículos de Helena Resano en 20minutos.es.Los españoles consumimos cultura y la consumimos de forma legal. No, no me he dado un golpe en la cabeza y digo incongruencias. Es lo que dicen los últimos datos del Ministerio de Cultura que hemos conocido esta semana.Los números no mienten y confirman que cada vez vamos a más mu […]

