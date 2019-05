Ver “ESPAÑOLES, TENÉIS que VER ESTO 🇪🇸” en YouTube

Fijado por Wall Street Wolverine.

Wall Street Wolverine

Para que no haya confusiones os explico el gráfico que creo que por ir muy rápido no he expresado bien a que me refería. En el gráfico se refleja el aumento de gasto público que tienen algunas partidas en los presupuestos que presentó Sánchez, respecto al 2018. Es decir cual es el aumento del gasto público en estas partidas respecto al pasado año. Y ahí podemos ver cuanto representan los aumentos de gasto de Sanidad y Educación respecto al total (una absoluta nimiedad), pero ahora fijaos la proporción de aumento de deuda pública que se genera en la totalidad. Te hablan de que hay que subir impuestos para pagar la sanidad y educación de todos y luego el aumento de la inversión es mínimo en comparación del total (7.000 millones) y lo que esconde detrás es querer sustentar un aumento tremendo del Estatismo. La crítica va dirigida a que nadie le preocupa el aumento de los intereses de la deuda como consecuencia, que como bien se ve en el gráfico representa una buena parte del gasto público y no paran de aumentar por querer financiar muchos gastos que pueden gestionarse mejor y de forma más eficiente. Lo aclaro más que nada porque creo que no me he expresado bien y puede interpretarse que estoy hablando de la totalidad, si hablamos en totalidad, representan Sanidad y Educación en torno al 24% del Gasto Público total.

