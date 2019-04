Me llevo la moda a otra parte No, no, a ver, tranquila, que no voy a colarme esta noche por tu chimenea a robarte los zapatos (¬Ņo s√≠? ¬ŅCalzas una talla 39?). Vengo a despedirme de este espacio.¬†No es una despedida de esas tristes que incluyen m√ļsica de Ludovico Einaudi y fondos en negro, me marcho porque la vida me conduce por [‚Ķ]

Qui√©rete (mucho) m√°s con estos prop√≥sitos ‚Äėbodypositive‚Äô para 2019 ¬ŅCansada de los prop√≥sitos de siempre? ¬ŅNunca cumples lo de salir a correr por mucho que lo intentes cada a√Īo? ¬ŅDejaste de fumar en 2018 y no se te ocurre qu√© m√°s puede ayudarte a cuidar tu salud? [Un momento‚Ķ ¬ŅA√ļn no me sigues en¬†Twitter o Facebook?] Para 2019 mi propuesta es la siguiente, proponte [‚Ķ]

Cómo vestirte si eres feminista (Y no, no hace falta llevar una camiseta que lo diga) Hay personas que, cuando hablan de las feministas, lo hacen como si se estuvieran refiriendo a una tribu urbana dentro de la sociedad como los grunges, los chonis o los góticos. “Las feministas, esas con pelo en el sobaco y las tetas colganderas que […]

¬ŅPor qu√© se engrasa m√°s el pelo en Navidad? Me encanta la Navidad, en serio. Me encanta que suene en mi casa el mismo CD de villancicos que tenemos en mi familia desde 1997, me encanta ponerme gorros y diademas con luces e incluso hacer maratones (otro a√Īo m√°s) de comedias rom√°nticas navide√Īas. Pero como todo en esta vida, la Navidad, por muy maravillosa [‚Ķ]