Mil jóvenes asisten a la fiesta del partido de Abascal en la discoteca Barceló. Abascal: “Hay una ola de adhesión a Vox, que en definitiva, es una ola de patriotismo, de una España que está viva”. https://youtu.be/rZFbLQs_RHo

Ocho de la tarde del viernes. La puerta de la discoteca Teatro Barceló de Madrid está abarrotada. Una cola de mil jóvenes aguarda para entrar al interior del local. Están desde los más pijos del barrio Salamanca, con sus pitillo y sus chaquetas Hackett, hasta chavales con estética rapera del madrileño barrio de Usera. Un público heterogéneo. También hay muchas chavalas de entre 18 y 21 años que no se han olvidado de sacar el taconazo. La sensación es que parece que el DJ invitado es David Guetta o el reggeatoneroOzuna, pero lo cierto es que el pinchadiscos es el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha querido exhibir músculo juvenil y demostrar que su formación es la que más tirón tiene entre los jóvenes con motivo del segundo aniversario de su organización juvenil ‘Cañas por España’.

Accedemos al interior del local, siendo el único medio acreditado, y observamos cómo la escenografía de la discoteca ha cambiado. Del rojo habitual al verde Vox. Las banderas de España han acaparado todo el interior. Hay máxima expectación y empiezan a corear el himno de España como si no hubiese un mañana. En la misma pista de baile donde bailaban las cantaditas de Dj Nano el hijo de Aznar o el pequeño Nicolás o ahora el sobrino del rey Felipe VI, Froilán, que, por cierto, no acudió al acto a pesar de ser fan de los videos épicos de Abascal.

Nos acercamos a una bella joven de cabello ondulado rubio que espera en la cola del ropero. Es toledana y le preguntamos qué hace una mujer en un evento de un partido que, según sus detractores, va en contra de las mujeres. “Yo creo que las mujeres tienen que tener igualdad de oportunidades independientemente de los resultados que se consigan. La mujer tiene que ser fuerte por sí misma, salir por sí misma y no tiene que ser necesario que se haga la víctima ni que se tenga que sentir por debajo de nadie para poder sobrevivir, porque todas las mujeres podemos hacerlo por nosotras solas. Yo antes no votaba. Es la primera vez que voy a votar y Abascal puede ser presidente del Gobierno”, explica.

Su mensaje a favor de la derogación de la Ley contra la violencia de género está interiorizado por los adolescentes que allí se citan que lo repiten como un mantra. “Me parece bien que quieran derogar la ley de violencia de género porque creo que la Ley está formulada de tal forma que, en muchas ocasiones, a los hombres los deja indefensos. Yo tengo un tío que su mujer le denunció y sin ninguna prueba le metieron una noche en el calabozo y es injusto. Tampoco me atrae Ciudadanos porque está a favor del aborto y no puedo con eso. Estoy en contra aunque la chica haya sido violada”, explica una chica con maquillaje de sábado noche.

Entre el público hay, sobre todo, ex votantes del PP y numerosos chavalesque perderán su virginidad electoral el 28-A. También hay votantes que no se sentían representados por ninguno de los grandes partidos. “Vengo al evento de Vox, porque me siento representado por un partido que me genera a mucha ilusión a mí y a muchos españoles. Yo sólo había votado una vez. Me han convencido. Voté al Partido Libertario por no votar al apartado político que tenemos montado, que ya cada vez nos representa menos y, sobre todo, se siente menos su discurso. Vox es el discurso“, explica un madrileño.

En control de José Pedro

En la puerta del garito está José Pedro, uno de los dirigentes de la organización juvenil de Vox ‘Cañas por España’, que controla el aforo y que no se cuele ningún menor de edad. Se repartieron 1.000 entradas por internet que se agotaron en dos horas. Lleva pinganillo en el oído, el brazo tatuado, el pelo rapado y una sudadera blanca con la bandera de España. “Hay un despertar entre la juventud que no quería saber nada de la política. Sí que hay esa juventud viva. Han recuperado la ilusión. Yo antes votaba al PP por tradición familiar. El principal motivo por el que yo dejé de votar el PP fue su inacción ante el golpe de Estado en Cataluña y también por la suelta de los etarras de las cárceles”, cuenta este madrileño, que explica que, en el grupo juvenil de Vox, “hay un 40% de chicas”, que están “muy implicadas.

El director de la sala, Íñigo de Lorenzo, también supervisa que no falle ningún detalle. Es un afamado relaciones públicas de toda la vida que siempre ha exhibido su compromiso con la unidad nacional en las redes sociales y en la puerta de su disco. Porque Teatro Barceló, en los momentos más tensos del órdago separatista en 2017, colgó la bandera española gigante que retiraron de la madrileña plaza de Colón en la fachada de su sala.

El empresario Pedro Trapote, dueño de la misma, se lo permitió. Les llovieron muchas críticas, pero lo cierto es que dispararon su clientela porque, según mantiene, defender a España está de nuevo “de moda”. “Realmente nosotros siempre estamos abiertos a cualquier empresa, cualquier partido que quiera organizar un evento, siempre que esté dentro de la Ley y en esta caso por la gran defensa de España que hace Vox. Tenemos una foro de 980 personas. Hemos tenido peticiones para llenar esta garito 15 veces. 15.000 personas querían venir, pero no ha sido posible. A esta hora nunca había tanta gente. Otros partidos deberían lanzarse a hacer actos así pero es probable que con la gente joven no tuvieran tanta aceptación”, explica De Lorenzo.

Caminamos por los reservados del local y sorprende a algunos de los relaciones públicas de discotecas con más capacidad de movilización de la capital. Entre ellos está Jairo García, artífice de reventar clubes como ‘Élite’, ‘Tiffanys’ o ‘Paddock’. Son los nuevos aliados de Vox y son capaces de mover miles de votos con el reclamo de las discotecas. Un sistema que también usaban las Nuevas Generaciones del PP cuando Pablo Casado las presidía y su vicesecretario, Antonio González Terol, entonces líder del distrito popular de Moncloa Aravaca, afiliaba sin parar a universitarios organizando capeas y fiestas en la sala Green.

Le preguntamos a uno de los chicos más jóvenes que encontramos por Gabriel Rufián y qué pasaría si se diese cita en el evento. “Yo no se lo recomendaría. Le caería una pitadita. No recibiría ninguna agresión, porque nosotros no somos gente violenta, pero también estaría bien que viese que no somos, como dice Pablo Echenique de Podemos, unos gamberros que vamos con navaja”.

Son las 9 y media de la noche y el DJ caldea más ambiente con un repertorio patriótico. Suena desde el himno de España hasta el Que viva España de Manolo Escobar o el himno de la legión, El novio de la Muerte. Pero el DJ interrumpe el repertorio español y decide poner la canción que más suena en las discotecas de todo el mundo. El Bella Ciao de la serie La Casa de Papel. Le cae una sonoro abucheo.

-¿Por qué le pitáis?, le preguntamos a un chico que sujeta una birra.

-Porque es un himno de sindicalistas, dice en referencia a una canción que cantaban los seguidores del movimiento partisano italiano durante la Segunda Guerra Mundial, cuando luchaban contra los ejércitos fascistas y nazis.

La llegada de Abascal

El reloj marca las diez menos cuarto de la noche y Abascal entra en la sala por el acceso que suelen usar los jugadores del Real Madrid cuando quieren disfrutar de la disco sin que se enteren los paparazziy Solari. Accedemos al backstage donde aguarda el líder de Vox con una chupa de cuero motera que le acompaña, según nos dice, desde “hace más de 20 años”.

Abascal se sirve una copa de vino tinto. Le secunda su guardia de corps: Manuel Mariscal, el cerebro de la propaganda de Vox, que fue del PP, y que ha convertido a la formación en líder en redes sociales; Kiko Méndez-Monasterio, ex periodista de La Gaceta y su hombre para preparar los discursos, y Jaime, su generador de memes y videos épicos, que esta noche ha cambiado la bolsa de Pelotazos que suele llevar en la sede por un ron con Cola.

Aparece por allí Rocío Monasterio, la previsible candidata de Vox al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid y vestida como si fuese a partir la noche. “Es que tengo a mi marido (el también dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros) en Nueva York y he querido aprovechar para salir”, dice entre risas. La pareja, según nos cuenta, suele salir a menudo de bares y discotecas a pesar de que son familia numerosa. Jaime se acerca a Abascal. Es él quien controla el timing del evento y le pide a Abascal que suba por las escaleras del backstage a escenario. Antes da la orden al DJ de que haga sonar el himno de Vox.

-¿Ha invitado a Rufián al evento?, le preguntamos al presidente de la formación verde.

-No, aquí solo queremos a gente elegante y de buen comportamiento, dice entre risas.

Abascal irrumpe en el escenario y le corean “presidente, presidente”. Descarga su discurso contra las leyes de violencia de género y LGTBI, los medios de comunicación y aquellos que persiguen a sus simpatizantes y les llaman fachas. Anima a los jóvenes a que “sigan estudiando”, a que “formen familias”, a que den algo por España igual que sus padres “fueron a la mili” y que desafíen a esos “profesores progres”que les suspenden por llevar la pulsera de Vox.

Lleva las líneas básicas de su discurso en una pequeña libreta de anillas que ojea de vez en cuando. Acaba su speech y uno de sus asistentes le invita a pasar a la cabina del DJ. Le animan a ponerse los cascos ‘Beats by Dre’ y a pinchar al himno de España. Tras dudarlo inicialmente y dar muestras de su timidez, accede y el público enloquece. La ovación dura varios minutos.

Abascal: “Vamos a tener un resultado espectacular”

Abascal se hace fotos por doquier y su guardaespaldas, un simpático hombre con espaldas de armario de Ikea, le conduce hasta el camerino donde nos invita a pasar para entrevistarle.

P.- ¿Le ha sorprendido que hayan colgado el cartel de aforo completo en esta discoteca?

R.- No. Es lo que solemos hacer últimamente. Estamos impresionados de la acogida que hemos recibido en los últimos meses no solo desde Vistalegre. En cualquier sitio. Da igual que los públicos sean mayores o jóvenes. Hay una ola de adhesión a Vox, que en definitiva, es una ola de patriotismo, de una España que está viva.

Nos dice mientras regala selfies a los afortunados que han conseguido la pulsera VIP para entrar hasta la cocina de la disco. Un privilegio que Vox ha querido dar a sus jóvenes más movilizados.

P.- Esta semana han salido varios expertos afirmando que votar a Vox en algunas provincias es, debido a la Ley D’Hondt, es regalarle el voto al PSOE, que se beneficiará de esa fragmentación en el bloque de la derecha. ¿Lo piensa así?

R.- Los cálculos son falsos porque Vox está en una posición que igual lo inútil es votar al PP. Igual el que divide es el PP. Igual Vox está por encima del PP. Lo vemos por la calle. Sólo tienes que ir a un mitin del PP o de Ciudadanos. Los de Vox están a reventar. Nosotros salimos a ganar, no a obtener un escaño por provincia, igual es el PP el que estorba. Los que tengan miedo que voten al PP, los que no a Vox.

P.- ¿Cree que puede dar el sorpasso al PP y a Ciudadanos?

R.- Yo tengo la sensación de que vamos a tener un resultado espectacular y que Vox, más allá del futuro y de la formación de gobiernos, ya ha ganado las elecciones del 28 de abril porque estamos liderando el debate político. Hemos hecho que los demás partidos hablen en función de qué hace Vox y que tengan que posicionarse sobre lo que hace Vox en temas que habían dejado apartados porque los progreso no permitían que se abriesen al debate. Siento que muchos españoles ya se han quitado las ataduras y ya pueden hablar en libertad.

P.- Sus rivales políticos hablan de que en VOX puede haber un efecto burbuja y que realmente no consigan tantos votos como aparentan con la gran movilización que tienen. ¿Lo ve así?

R.- Eso se decía en Andalucía donde los mítines de Vox eran los más numerosos. Se abrieron las urnas y mira lo que pasó. Los resultados en las generales van a ser más espectaculares.

P.- ¿Cuál es su porra de cara a los próximos comicios?

R.- Yo no hago quinielas. Salimos a ganar.

P.- ¿Hay posibilidades de que el bloque de la derecha pueda desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa?

R.- No tengo ninguna duda de que los españoles podemos desalojar a Pedro Sánchez igual que hemos desalojado a Susana Díaz que parecía imposible expulsar al socialismo corrupto de Andalucía. Gracias a Vox hemos expulsado al socialismo y al podemismo chavista de Andalucía. Y eso no había sido posible en cuatro décadas.

P.- ¿Entrará en el Gobierno si gana la suma de las derechas?

R.- Nuestro objetivo es gobernar en solitario y representar a una mayoría de españoles. No sé si lo conseguiremos en estas elecciones, en las siguientes o en las siguientes, pero Vox ha venido para quedarse no para ser un partido bisagra, un partido de pactos.

P.-¿Por qué ha querido participar en este acto en una discoteca?

R.- Porque era el segundo aniversario de nuestra organización juvenil ‘Cañas por España’ y le debemos mucho a los jóvenes, que son el ariete que le han hablado a sus familiares de Vox. Los que están ayudando a quitar el miedo a los más mayores. Los que han hablado de nuestro programa a los abuelos, los que han enseñado nuestros vídeos que difundimos a través de las redes sociales. Sin ellos esto no habría sido posible.

P.- ¿Qué le diría a esos jóvenes que han sido amenazados por llevar pulseras de Vox en universidades y colegios?

R.- Que no tengan miedo. Que redoblen su apuesta. Si un día les amenazan por llevar la pulsera de España, que al día siguiente lleven una camiseta y que convenzan al compañero para que haga lo mismo. Que defiendan al patriotismo sin ninguna vergüenza.

Abascal, ya agotado de la jornada, se despide y se va por una puerta secundaria. “Mañana me voy al monte y después al Bernabéu. Me han invitado al palco por motivos de seguridad, pero yo quiero ir con la gente, a la grada que es donde voy a estar”, nos revela. Veremos a ver si el coliseo blanco le recibe con tantos honores como hicieron ayer los chavales en la discoteca Teatro Barceló.

