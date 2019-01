Las claves del caso Julen. ¿Somos culpables quienes dudamos? Exigimos respuestas. PRIMERA PARTE. – La Tribuna de España

Queramos o no, este caso mediático, ha impactado a toda la población en España y ha transcendido a todo el mundo.

“La prensa del sistema” ha puesto en la palestra, un caso que ha apelado a las más profunda empatía y solidaridad para con todos; pero claro, al estar tan mediatizado y cuando todos los focos apuntan a un mismo escenario y la totalidad de los espectadores impiden que se cierre el telón, surgen preguntas y dudas.

No, no es culpa nuestra y estamos en contra de que desde este mismo momento comience una caza de brujas porque miles de ciudadanos no encontraban coherentes las respuestas a determinadas preguntas o afirmaciones sin base lógica así como intereses derivados de tal caso. A mí personalmente me parece deleznable.

Soy conocedor de que se han hecho acusaciones directas a la familia de Julen y han surgido un montón de teorías que van desde que el niño nunca se precipitó en el pozo hasta que el pozo estaba siendo usado como almacén de drogas o como escombrera.

Desde aquí, intentaré simplemente plantear una serie de cuestiones publicadas por los medios de comunicación del sistema, que puedan dilucidar este complejo caso que va a tener a más víctimas que Julen.

Veamos, punto por punto, quién miente según los testimonios y publicaciones

El experto y presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Manuel Regueiro, ha destacado las dificultades en las labores de rescate de Julen, el niño de 2 años al que se busca tras haber caído este en un pequeño pozo el pasado domingo en Totalán (Málaga), ya que se trata de un incidente del que “no hay experiencia”. Es más, ha ratificado que “un niño de esa edad no cabe por ese pozo hasta el fondo”.

“El problema aquí es el tiempo” Para el experto, la mejor opción, además de excavar un túnel, es la de extraer piedras del interior del pozo con una especie de gran aspiradora de diámetro específico.

Periquete El Pocero se pregunta: “¿Por qué la tele no dice el diámetro?”. “Son 20 centímetros de diámetro”. “No son 21 y medio”, precisa. “Yo digo una cosa y ponen otra”. “Estoy preocupado, claro que sí. Si yo no hubiera hecho nada, sería mejor… Pero bueno. Me ha tocado a mí”. Asegura que en todos los pozos que ha hecho nunca ha ocurrido nada, nadie se ha caído. “El de Totalán yo lo tapé y la tierra la han puesto a seis metros. Me han dicho que no hable con nadie”.

A las 13.57 horas del domingo 13 de enero sonó un teléfono en el centro de emergencias 112 de Málaga. Al otro lado se identificó una mujer que dijo: “Un niño ha caído por un agujero pequeño, de unos 40 centímetros de diámetro. Hace falta un rescate. La madre está llorando y gritando”. La mujer y su marido eran dos senderistas que escucharon gritos procedentes de una finca cercana en Totalán. Allí, el dueño del terreno y su mujer, primos de la pareja que había perdido al niño, no acertaban a llamar al 112 presos de un ataque de pánico; fueron los propios senderistas los que tomaron la iniciativa.

Si buscamos las dimensiones del pozo, aquí es cuando comienza la principal controversia. Cientos y cientos de personas y como imagen se muestra UNA MANO realizando una medida métrica imprecisa (EL PALMO) portando un reloj del Decathlon. ¿No hubiera sido mejor usar un metro?

Según publicación de ABC, el agujero tenía 25 cm.

Julen cayó sobre las 14.00 horas en un pozo de prospección para buscar agua de apenas 25 centímetros de diámetro. En seguida, los equipos de rescate se movilizaron para sacarlo. Fue el padre de Julen, el pequeño, quien explicó lo que había pasado. En una entrevista con Diario Sur, José Roselló resumió lo que ocurrió cuando su hijo cayó al pozo.

“110 metros de profundidad y 25 cms de diametro. Las dimensiones del pozo en el que ha caído Julen”.

“El de Julen, de 25 cm, se tapó con una piedra”.

Nos llama la atención que el dirario 20 Minutos rectificase y aunque aún se puede comprobar que en la descripción de la noticia en google al buscarla aparezca en letra pequeña “25 cm”, el titular cambió y puso 21cm, pero nunca la medida real dada por el pocero -fruto de su máquina percutora- 20 cm.

Sin lugar a dudas, si el diámetro del agujero del pozo es de 20 cm tal y como dice el pocero o de 21 o de 21,5 como luego dieron por válida en segunda versión (lejos de la de 25 cm como dijeron en la primera de las versiones) es muy difícil que un niño se precipitara y menos “en caída libre” que significa (sin atoramientos) o “a plomo” de una vez por 75 metros cuando las dimensiones del ancho de espalda del percentil 50 para un niño de esa edad es de 25 cm y además el niño iba CON ROPA DE ABRIGO.

Pozos Luneros y obras ilegales en la finca

Sin ninguna duda, el origen de todo el caso

Sobre los pozos luneros se nos explicaba en varios medios que:

“Son agujeros que se hacen sin permiso y habitualmente en una sola noche, bajo la luz de la luna, cuando los guardas fluviales no vigilan”

“Por unos 2.000 euros, los poceros horadan la tierra hasta el agua subterránea, pero a veces no la encuentran. Son pozos fallidos. Se estima que en España hay un millón de grandes pozos ilegales, pero nadie contabiliza los fracasados”

Enseguida había que buscar a un culpable, a un cabeza de turco, en este caso al pocero, pero el pocero, dentro de lo que cabe, había dejado segura la zona.

“Soy empresario, pero también trabajador”,precisa. “Perdonadme, pero es que ya lo he explicado una pila de veces y no comprendéis las cosas”.

Explica que no solo quitaron la piedra que él metió, sino que habían hecho una zanja. También que alguien entró con una retroexcavadora y que el terreno se rebajó en 40 centímetros.

“Es que todo está modificado”, insiste. Y confiesa: “No sé qué ha podido pasar”.

Confía Periquete el pocero, en que la Guardia Civil tomara fotografías de cómo estaba la zona. Ha ido dos veces a declarar ante los agentes.

“Si el agujero no hubiera estado tapado, al quitar la tierra se cae entero. La zanja la han hecho para algo. Un niño de dos años no quita una piedra tan gorda”. ¿Dónde estará Julen? Se supone que está en el tapón, a 70 metros bajo la superficie. “No lo sabemos”, aclara.

José Jesús tiene 61 años, trabaja en el campo y conoce de toda la vida al pocero: “Es de aquí, pero tampoco está mucho por el pueblo. Es buena gente”.

“La culpa es del dueño de la finca”, precisa. “Se están llevando muchos días para rescatar al niño”.

Esta última afirmación, no hizo más que acrecentar las dudas sobre una serie de catastróficas desdichas que ralentizaban el rescate, contra reloj, de un niño que desde lo más profundo del corazón de todos, deseábamos que estuviera en ese pozo y que siguiera con vida que trataremos en el siguiente artículo.

Un informe del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civilacredita que el pozo en el que cayó Julen el pasado domingo 13 era ilegal. También que las obras que se realizaron en los días previos al accidente y que provocaron que se moviese la piedra que había colocado el pocero sobre el agujero no contaban con los permisos pertinentes. El juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha encargado una serie de actuaciones tras analizar el escrito de la Benemérita. Mientras tanto, el pocero y el propietario se echan la culpa el uno al otro.

¿Y qué pasó con el pozo? ¿Por qué no se selló? “Yo lo dejé todo bien. No entiendo lo que ha pasado”, dice Sánchez a El Confidencial.

“Llevo haciendo pozos desde que tenía 20 años. Dejé allí 6.000 kilos de tierra que han tirado por el lateral. Está todo al revés. Yo no lo hice así”.

Víctimas de la Ingeniería Social. Ahora un nuevo culpable: los pozos

Rápidamente, la ciudadanía comenzaba a ser hipnotizada con una nueva amenaza, lanzada por “la prensa del sistema” con la imprescindible colaboración de los pseudoecologistas, que atentaba contra su seguridad y la de los más débiles, ¡por solo un caso que ha ocurrido en más de 40 años! y que aún no se han aclarado las dudas.

Los pozos o mejor dicho, las prospecciones para buscar aguas subterráneas (vitales para que pequeños agricultores puedan subsistir bajo esta economía de mercado voraz que resta soberanía alimentaria y de producción a los españoles) se convertían en el lobo de caperucita roja.

En la Sexta Noche, se empezaba a criminalizar no sólo a los pozos (entre comillas ilegales o aquellos que no habían sido sellados tras su infructuosa búsqueda de agua) sino a toda prospección hídrica por parte de particulares.

Rápidamente, otros medios seguían la misma consigna adoctrinadora, tan típicia del “pensamiento único”, mientras la mayoría de la población seguía con el alma en vilo pensando en la vida del pequeño; muchos medios e INSTITUCIONES empezaron a implementar ideas fuerza.

La síntesis de Hegel se materializaba ante nuestros ojos y sólo unos pocos hemos sido conscientes de lo que estaba ocurriendo QUE HEMOS SIDO VÍCTIMAS DE UNA INGENIERÍA SOCIAL similar a la de LA MANADA.

De nuevo, La Tribuna de España ha dado una lección de auténtico periodismo, ha sabido ser disidente frente al discurso oficial, investigar donde otros ni siquiera imaginaban y poner en cuestión todo el discurso propagandístico. Eso es el verdadero periodismo alternativo a “la prensa del sistema“: dudar del “discurso oficial“, negarse a repetir como borreguitos “el pensamiento único“, explorar caminos diferentes a los que te establece “la policía del pensamiento” y buscar la verdad por muy impopular que sea.Periodismo nadando contra corriente…

“Con la rapidez que se ha tenido que funcionar se está haciendo maravillosamente bien. Han sido labores muy bien planificadas sin conocer el terreno, sobre la marcha“, afirma María Ramírez Cueca, ingeniero técnico de la empresa malagueña Minera Mara, con más de 35 años de experiencia. “Ahora todo el mundo está declarando sus pozos y quiere poner las cosas en orden. Para legalizar los pozos hace falta una doble autorización: de la confederación hidrográfica, que es lenta, y suele tardar un año, y del departamento de Minas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que no se suele demorar más de un mes“, subraya.

El rescate

Aquí llega lo rocambolesco de la situación.

Todo el mundo se echaba las manos a la cabeza pensando cómo unos pozos luneros pueden realizarse en apenas una noche, y para hacer el pozo paralelo para rescatar a Julen se han necesitado tres días.

Teniendo en cuenta las dimensiones del nuevo pozo y la maquinaria usada, así como la naturaleza del terreno, todo ello -en su conjunto- ralentizó las tareas. Según nos dicen los expertos, el usar máquinas percutoras como la del pocero, podría acabar provocando nuevos desprendimientos.

La realidad, es que a mucha gente le pareció ciencia ficción la tardanza en el rescate; es más, algunos apelaban a la películaArmagedón, en la que unos tipos que hacían perforaciones buscando crudo en medio del océano eran capaces de taladrar un asteroide, casi sin gravedad, y en condiciones extremas en medio del espacio y en unas pocas horas, que, aun siendo ficción, se asemejaba entonces -en tiempo y forma- a la hazaña de los poceros luneros.

Continuará…

COMENTARIO EN LA TRIBUNA DE ESPAÑA

Los forenses han dicho que el niño falleció el mismo día que éste cayó al pozo, ( hasta ahí, todos de acuerdo) ., pero no dicen cuando fue ese dia, y que necesariamente no tiene porque coincidir con el 13 de enero. Como, tampoco, informan si el niño murió antes de caer al pozo, o que cuando cayó, o fue arrojado, ya había fallecido.

Las explicaciones de la tierra compacta no tienen pies ni cabeza. Todos sabemos que la tierra no se compacta de forma súbita, o expontànea, sino que requiere un mínimo número de dias para que, por su propio peso, esto suceda.

Y por último, el hecho de que las “chuches” del niño terminaran en el suelo del tapón, a varios metros por encima de donde se encontraba el niño, nos lleva a la sospecha de que alguien, o algo, las pudo arrojar al vacío del pozo con posterioridad a la formación del tapón, salvo, claro está, que pretendamos creer que la ley de la gravedad actúa de manera distinta a la normal en los casos en los que la masa de los objetos esté compuesta por “chuches”.