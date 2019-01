[SEMANA 1] EL POZO DE TOTALÁN. Todos los detalles que nadie cuenta. TABLOIDE. ES

¿Cómo es posible que para realizar un agujero de 100 metros haga falta 7 días y más de 300 efectivos? Entre ellos:

Bomberos

Emergencias 112

061 Andalucía

Protección Civil

Grupo de Rescate de Alta Montaña (GREIM)

Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS)

Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX)

Brigada de Salvamento Minero de Asturias

Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga

Colegio Sur de Ingenieros de Minas

Empresa privada con cámara robotizada Desatoros Pepe Núñez

Empresa privada para aspirar el tapón SG Obras.

Empresa privada que hizo el pozo Triben Perforaciones.

Empresa privada de georradar Stockholm Precision Tools

Empresa privada de la perforadora Cimentalia

Si miramos por Internet, foros, twitter y comentarios de noticias existen tres grupos:

Los que se creen que sigue vivo por alguna conjura mágica.

Los que alaban la labor de unos supuestos profesionales que tardan 7 días en hacer un agujero.

Los que creen que algo raro hay porque es el segundo hijo que se les muere en poco tiempo.

Los que se atreven a criticar que cómo es posible que se tarden 7 días en hacer un agujero son respondidos rápidamente con argumentos emocionales de lo grande y valerosos que son los verdaderos profesionales que están ahí y que si le criticas eres un cuñado.

Pero algo cambia. De forma privada, alguien cercano al proyecto, contrata a un equipo de técnicos expertos para que realicen un informe sobre si se hizo bien o no la operación de estos 7 días. Y ya hay una primera conclusión: durante 4 días no se hizo absolutamente nada sin justificación o motivo alguno.

DESDE EL PRINCIPIO

Un llamada avisa de que un niño de 2 años ha caído el domingo en una perforación de 25 centímetros de diámetro y distancia indefinida. La llamada lejos de ser hecha por los padres o familiares tuvieron que ser una familia que andaba por el monte que desde lejos oyeron gritos.

Este amigable Guardia Civil se encarga del operativo junto con el pocero del pueblo. Al agujero se acercan a mirar un par de bomberos, el pocero, el guardia civil, protección civil y los curiosos de turno. Al ver que no se ve nada avisan al GREIM, al GEAS y a Desatoros Pepe Núñez. Como era la hora de la comida y el recado lo cogió la secretaria hasta dos horas después no se presentaron con una cámara atada a una cuerda.

Se ponen a bajar con la cuerda hasta que se encuentran con el final. Ni rastro del niño. Solo una bolsa y algo de basura. El amigable guardia civil que se las sabe todas empieza a interrogar a los padres diciéndole que ahí no está el niño. Y es el padre el que avisa de que seguramente el roce haya hecho que la tierra de las paredes haya caído encima y haya sepultado al niño. En ese caso, había que darse prisa.

A un intrépido héroe se le ocurrió utilizar un cucharón pegado a una base de madera y atada a una cuerda para intentar escarbar. No funciona. La siguiente opción es poner más peso a la base y empezar a golpear con fuerza para intentar que el suelo se haga más blando y se pueda aspirar. Tampoco funciona. El suelo está tremendamente duro aunque nadie sabe cómo y por qué.

Cada vez hay más curiosos, más guardia civil, más protección civil, el alcalde que sube, el político de turno de la provincia que se acerca y entre unos y otros pasan la tarde. Que si la perforación hay que encamisarla con un tubo, que si el pocero conoce a alguien que se lo puede hacer a buen precio, que si el alcalde preguntando que por qué está ese agujero ahí, que si los primos del padre diciendo que se iban a hacer una casa, ahora ponte a buscar el teléfono del tío que pagamos en negro, que si la empresa se llama Triben Perforaciones que si vamos a llamarle… Total, que se hace de noche.

Entre unas cosas y otras ha llegado la hora de la cena. Así que mientras se van a cenar se dan cuenta que una empresa de Cadiz lleva llamándoles toda la tarde avisando que tienen un camión aspirador de gran potencia. Al parecer algún periódico local ya había dado la noticia y por Andalucía ya se comentaba. Llaman a la empresa y dejan un mensaje en el contestador para que ya cuando puedan lo oigan y vengan.

La empresa, SG Obras, escucha el mensaje el lunes al llegar a sus oficinas y mandan el camión aspirador desde Cadiz hasta Totalán. Tras dos horas de viaje llegan al medio día y ven que eso está lleno de gente hablando, mirando y dando vueltas. Y preguntando a unos y a otros le avisan que tienen que subir un camino estrecho hasta el monte de ahí arriba. Y el camión no sube. Prueban y prueban y que no hay manera, que no sube.

Nuestro entrañable guardia civil se pone a buscar a alguien del pueblo que tenga una excavadora o algo para poder aplanar el camino. Parece ser que nadie tiene así que van preguntando a uno, al primo del otro, espera que creo que mi cuñado del pueblo de al lado tiene una, dicen que uno llega a preguntar que eso quien lo paga… Total, que es la hora de comer y llega una excavadora.

Después de más de dos horas intentando hacer más grande el camino y aplanando el lugar el camión consigue subir. Y claro, al bajar que si hablar con uno, que si hablar con otro, que a ver el vídeo como es, que hola señor alcalde cuénteme, que espere no toque nada porque acaba de llegar uno del Colegio de Ingenieros…

Así que el guardia civil se pone a explicar todo al ingeniero, ahora el pocero, que hay que tener cuidado porque se puede desprender y matar al niño, que hay que hacer las cosas despacio y con buena letra. Así que hasta las 20:00 no autorizan al camión aspirador ponerse a aspirar.

Espérate porque no tenemos un tubo tan largo, espérate porque el diámetro no es el adecuado. Entre unas cosas y otras a las 12 de la noche se dan cuenta el diámetro adecuado y empiezan a aspirar.

Después de todo el jaleo se dan cuenta de madrugada que eso no chupa. Ese suelo es demasiado duro y más tarde uno de los poceros lo contaría en telencinco.

Durante toda la tarde al padre se le inflan ya los mismísimos. Que si la cuchara, que si la camarita, que si el guardia civil que no se fía, que si el alcalde intentando pescar votos, que si ahora me han puesto a una psicóloga que no para de preguntarme cómo me siento. Así que avisa a unos cuantos periodistas y habla claro.

El alcalde que ya no estaba allí a la mañana siguiente se enteró del revuelo del padre y vio peligrar su sillón y ahora que es año de elecciones pues algo habrá que hacer así que llamó a Espejo Público, hizo el gilipollas un rato , y acabó diciendo que se estaba perdiendo el tiempo con tanta reunión y tanta planificación entre el guardia civil y el pocero del pueblo.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, Jesús Esteban, ve el percal y echa a patadas al guardia civil gordo y al pocero amigo suyo y pone al mando del operativo al ingeniero ese del colegio de ingenieros que algo sabrá. Y se pone a idear formas de bajar hasta donde está el tapón de tierra dura. Que si hacer otro pozo paralelo, que si hacer un pozo en escalera desde la ladera. Y se pasan el día haciendo dibujitos y eligiendo cuál es la mejor opción.

Mientras nuestro nuevo amigo lidera el operativo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ve el revuelo que ha montado el padre con Ana Rosa y el alcalde con Susana Griso así que llama al presidente de Hunosa y trae en avión militar a 8 mineros de Asturias para que enreden más dando opiniones de lo que hay que hacer. Y entonces aparece el pocero que hizo el agujero. Que se había enterado del lío y que hasta hoy no tenía libre para venir.

Lo primero que dice es que él puso una piedra gorda encima, que la culpa es de los primos y que él pensaba que era todo legal. Ahora la guardia civil se pone a pedirle explicaciones, este explica que la piedra gorda la metió a presión en el tubo y que alguien la había quitado.

Como es normal toda la carroña política aprovecha y empieza a presentarse allí. Que si el delegado, que si el subdelegado, que si el representante del gobierno, que si el de la junta, que si el otro. Todos quieren subir hasta el agujero y todos quieren que el ingeniero ese les cuente el plan maestro. Así pasan el día y la tarde mientras se ven a máquinas mover tierra de un lado para otro sin saber muy bien para qué. Incluso la Reina llama al alcalde para decirle que la corona está con ellos.

Según parece el ingeniero ha decidido que se va a hacer un túnel horizontal y hay que preparar la zona para poder empezar. Repite una y otra vez, hay que hacer las cosas despacito y con buena letra porque se puede derrumbar el orificio y matar al niño.

Aconsejado por la ristra de políticos a los que les explicó su fabulosa idea, empieza a hacer ruedas de prensa, comunicados y atender a los medios para informar de lo que está sucediendo. Total, qué más da unas horas más o unas horas menos si las excavadoras todavía van a tardar varias horas en acomodar el terreno.

El alcalde, que ha visto como los políticos de la capital le están pisando, hace un nuevo movimiento. Una vez leyó que cuando unos mineros se quedaron encerrado les había ayudado una empresa de no se donde así que le pidió a la secretaria que le buscase la noticia y contactara con la empresa.

La empresa, que al final era sueca, después de recibir una extraña llamada entre español e inglés se enteran de la noticia y en un par de horas se presentan con un georradar en el lugar. El alcalde no salía de su asombro por la rapidez y aprovechó para contar por el pueblo que eso había sido idea suya.

Mientras tanto, en todas las televisiones, empiezan a sospechar de la historia. Nadie ha visto nada, la cámara no ve nada, los del georradar no encuentran al niño, la piedra gorda ha sido retirada, el supuesto tapón es tremendamente duro y de un material que no corresponde al que debería…

Esto al coronel que había puesto al ingeniero no le gusta nada así que rápidamente sale a desmentirlo diciendo que había un pelo en el fondo del pozo y que con la cámara, la aspiradora o con el invento del cucharón, no se sabe bien, habían conseguido acceder a él sin contaminarlo, lo habían enviado a toda velocidad a Madrid, habían hecho las pruebas de ADN, y tenían la certeza que ese pelo era del niño. Así que el niño debe estar ahí.

Pasamos de día y llegamos al miércoles. Entre unas cosas y otras nuestro ingeniero Angel no ha podido estar pendiente y las cosas se han retrasado. Encima el guardia civil entrañable y su amigo el pocero vienen sonrientes a amargarle el café. ¿Qué querrán ahora estos dos? ¿No les habían echado a patadas?

El pocero, sonriente, avisa al ingeniero que se le ha olvidado hacer algo que a él se le ocurrió desde el domingo cuando llegó. ¡Aún no han encamisado el orificio! No habían puesto un tubo para que fuera estable y así poder ir mucho más rápido y no tener miedo a que se venga todo abajo.

Angel le mira con los ojos como platos y rápidamente da la orden de que se pongan a entubar el maldito orificio. ¡Cómo no se le había ocurrido antes!

Angel entra en pánico y piensa que va a ser el hazmerreir del gremio. Llevan toda la noche trabajando a mitad de potencia por miedo a que se derrumbara todo. Y a nadie se le había ocurrido entubarlo para mantenerlo estable. Por suerte, se acordó del consejo de los políticos con los que había estado hablando ayer y salió a dar otra rueda de prensa y poner orden.

Que si no quiere dar esperanzas, que el suelo tiene durezas, que hay rocas duras y menos duras, que si la orografía, y que podemos ir rápido o podemos ir despacio y que no te va a decir cuanto va a tardar. Lo de que se le había olvidado entubar mejor que nadie se entere.

Son las 15:00 del miércoles, y todavía van a quedar 3 o 4 horas hasta que nadie pueda hacer nada así que todos se pusieron a hablar, mirar, comentar y ver si había alguna periodista soltera con la que poder ligar. Los periodistas, sabiendo que a esto le falta algo, empiezan a provocar acciones de las que hablar. Porque estar grabando a una excavadora moviendo tierra de un lado a otro no da audiencia.

Que si el padre de Mari Luz ha ido a dar el apoyo a la familia, que si todo el pueblo empieza una marcha improvisada con carteles, que si ahora los niños de los pueblo de al lado se ponen a leer en voz alta cartas a Yulen, ¡ah no! que es con J es que como el chaval ni es del pueblo… Se programa durante todo el día diferentes actividades para que las televisiones tengan material suficiente y los periodistas puedan cobran.

Todo parece felicidad pero la realidad se impone y nuestro ingeniero Angel tiene aún más problemas. Terminadas las operaciones de las excavadoras, y con la llegada de la tuneladora horizontal, se le avisa que eso no se puede hacer así. Que si se ponen a tunelar, todo se va a venir abajo y que antes hay que poner hormigón a toda la superficie y que entonces y solo entonces se puede empezar.

Es de noche y no saben dónde encontrar hormigón para la zona que acaban de aplanar así que esperan hasta el día siguiente y se van a dormir. Tanto trabajo merece un merecido descanso. No se puede trabajar sin descanso porque luego salen las cosas mal. Es mejor mover los plazos. Total, solo es salvar a un chaval que ni se sabe si está ahí o no.

Como hay tanta gente ahí y no saben qué hacer hasta hoy, jueves, seguían intentando chupar el tapón para hacer algo y no estar con los brazos cruzados. Así al menos las televisiones piensan que se están haciendo muchas cosas cuando realmente no se está haciendo nada.

Ante el sonrojo de llevar buscando cosas que hacer desde el lunes deciden parar al ver que ya tienen trabajo con la plataforma de hormigón.

Mientras tanto, Angel, al que no le están saliendo las cosas como quería, intenta ganarse a las televisiones mostrando los magníficos dibujos técnicos y precisos con los que va a conseguir realizar su plan.

Pero debe parar su baño de masas por más malas noticias. Anoche, mientras volvía a dormir, se acordó que todavía no había llamado a la perforadora vertical con la que pretendía hacer su plan B si no funcionaba su gran proyecto horizontal. Tras ponerse en contacto con ellos, acababan de llegar.

¿Cómo que esta perforadora solo llega a 50 metros? Pero si el pozo es de 72 metros. ¿Qué nadie le había dicho nada? ¿Y ahora qué hacemos? Pues habrá que cavar con las excavadoras los 22 metros más 3 adicionales. Pero bueno, por suerte tenemos la galería horizontal que vamos a poner en marcha así que esta cagada quedará entre el operario de la perforadora y Angel. Nadie se tiene por qué enterar.

Angel no sabe cómo pero ya es de noche. La tuneladora que hizo la M-30 está intentando sin éxito perforar. El ingeniero había descartado la decisión de los geólogos de hacer un estudio previo para conocer qué rocas había y cómo había que perforarlas. Así que antes de irse a dormir da orden que sigan insistiendo durante toda la noche que él está muy cansado.

Durante todo el viernes se intenta sin éxito conseguir hacer el túnel horizontal. Lo que en un primer momento iban a ser 15 horas acaban siendo más de 24 y todavía casi no han conseguido empezar. La cosa se está poniendo difícil así que Angel tiene que volver a salir a explicar que todo es muy difícil y que las rocas duras y blandas.

Vale. Hay que repensar. No se puede hacer el túnel horizontal así que vamos a ponernos con el túnel vertical. Angel avisa a los operarios de las excavadoras y les explica que tienen que rebajar 25 metros lo que antes les había pedido aplanar porque la perforadora solo baja 50 metros.

Ante esa reunión de viernes noche, el responsable de la perforadora avisa a su jefe que sí, que le traigan las brocas mañana sábado que al final el jefe del operativo sí que quiere perforar el pozo vertical.

Las preguntas se amontonan, Ángel se refugia en una carpa que han habilitado por si llueve, las malas caras cada vez son mayores y el truco del dibujito parece que ya no funciona. Las excavadoras, aunque trabajaron durante toda la noche, aún no han conseguido rebajar suficiente terreno como para poder empezar a perforar. El ingeniero no sabe dónde meterse. ¿Por qué no se quedó el guardia civil y el pocero al mando?

Todos sus trucos para alargar las obras sin que el cliente se enfadasen se habían acabado. Había usado todas las artimañas que durante toda su carrera había utilizado cada vez que una obra se alargaba. Pero esta vez era diferente. No podía alargarlo semanas o meses. Tenía que tomar una decisión.

Presto y veloz se levanta y convoca otra rueda de prensa multitudinaria y afirma que el terreno estará listo en una hora y que entonces se podrá empezar por fin con la perforación.

Ante esta buena noticia Angel consigue salir con una sonrisa hacia su puesto de mando. Los operarios de las excavadoras no dan crédito y avisan que dentro de una hora no conseguirán reducir hasta los 25 metros y que se quedarán en 23. No importa. 23 está bien.

Angel esta demasiado ocupado para esos detalles. Con 23 es suficiente. Y si no lo es haremos fuerza para que sea suficiente. Ahora está demasiado ocupado haciendo el nuevo dibujo que va a utilizar para embelesar a las periodistas durante la hora de la comida.

Llega la hora y, ¡empieza la perforación! Por fin una noticia buena. Esta obra le está llevando a nuestro héroe más tiempo del pensado. Porque como se ha asegurado a decir una y otra vez, esto no es un rescate, esto es una obra de ingeniería civil. Así cuando aparezca el niño muerto después de 7 días sepultado no podrán decir que es culpa suya. Él no iba a rescatar a nadie sino a hacer una obra de ingeniería.

Pasan las horas y ya nadie sabe qué hacer. Unos recogen cables, otros siguen jugando con la cámara y la cuerda, algunos se ponen a repartir bocatas, otros a llevarse las excavadoras… Sobretodo lo importante es que las 200 personas que están ahí se muevan y hagan ruido.

Todo este tiempo de ocio y jolgorio ha servido para crear inventos. Ángel había decidido que los mineros traídos desde el martes en avión militar para poder actuar a toda velocidad debían bajar con cuerdas. Y un bombero pensó que quizás bajar 70 metros con cuerdas no era la mejor opción así que se le ocurrió crear un ascensor con un herrero del pueblo de al lado que conocía desde hacía años.

Todavía hay risas de la cara que se le quedó a Ángel cuando el bombero apareció con el ascensor en una furgoneta vieja y acompañado de un dibujo que enseñaba simplemente para joder.

Ángel está cansado. Tan cansado que el domingo ni siquiera pretende realizar su típica reunión con los medios para informar lo que sucede. Mientras dormía parece que el no haber hecho el estudio geológico ha provocado que otra gran roca de no se qué haya ralentizado los trabajos.

Su gran objetivo que era poder terminar el pozo el día de la luna de sangre no será posible. Es un chiste interno que solo a él le hubiera hecho gracia. El agujero por el que había caído Julen se conoce como pozos luneros y hubiera sido bonito poder cerrar el círculo y encontrarle en plena luna roja.

COMENTARIO EN TABLOIDE.ES Mi intuición me dice que esto lleva resuelto desde el miércoles 16. Es cuando El Español difunde la infame noticia de que se ha encontrado el cuerpo, se encuentra tejido y se habla de pelo, sin dejar nunca claro si han encontrado un cabello (vete a saber cómo), varios, cuero cabelludo o vete a saber qué. Yo creo que aspirando llegaron hasta la coronilla del crío, que forma lamentablemente parte del tapón. Además, este día es cuando el ingeniero pasa de hablar de rescate a obra de ingeniería civil, y empieza a informar de todo como si fuera un robot, sin creerse lo que cuenta. Vamos, que creo que hay un grupo reducido que sabe lo que hay y ahora simplemente se está procediendo tranquilamente al trabajo de extracción del cuerpo, que no es factible por arriba, para proceder a continuación con la autopsia y seguir con la investigación. Y otra cosa, lo que parece una serie de catastróficas desdichas no es ni más ni menos que contratiempos de cualquier proyecto de ingeniería civil, sólo que condensado en poco tiempo y televisado en directo. Finalmente, me inclino más por un caso de imprudencia fatal que por algo intencionado. Pero bueno, ya iremos viend