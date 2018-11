Toda la oposición reclama la supresión del peaje del Huerna dos días después de que Ábalos la haya descartado – 20 Minutos

IÑAKI CANO En junio, cuando veamos la final por televisión, muchos dirán que la UEFA Nations League es una competición que no interesa a nadie. Pues no. Será una faena y decir eso, una vulgar excusa. Cuando veamos alzar el trofeo a Inglaterra, Portugal, Suiza, Holanda o Francia nos dará mucha envidia. Porque mientras eso suceda, España estará buscando no per […]

IÑAKI CANO