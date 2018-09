EL TRIPARTITO de DES-GOBIERNO PSOE+PODEMOS+IU – Oviedo, la prueba del caos que pueden llegar a generar la extrema izquierda

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha acusado a sus socios de gobierno de Somos Uviéu -marca local de Podemos- de “buscar la confrontación” por querer ser oposición mientras se está en el Gobierno.

Se trata de una situación que a su juicio genera “deslealtades”, pero llevan así ya todo el mandato desde que se formó el tripartito de izquierda radical, pese a que el ganador de las elecciones municipales en Oviedo fue el PP. Desde entonces no ha cesado el des-gobierno.

El alcalde de la capital asturiana lo califica de “deslealtad”, pero se trata más bien de que los políticos se cachondean de los ciudadanos, en Oviedo todavía más que en otras partes, que ya es decir. Este jueves el alcalde lo reconoció implícitamente tras ser preguntado por los medios por diversos conflictos surgidos entre los distintos partidos que forman el equipo de gobierno municipal -PSOE, Somos Uviéu y IU-, sobre todo por las diferencias con Somos respecto a las obras del patio de Ventanielles o la cesión por el Estado de los terrenos de La Vega.

Respecto al primer asunto, las desavenencias surgieron después de la concejala de Educación, Mercedes González (Somos), criticara la paralización en las obras acusando a su homóloga en Infraestructuras, la socialista Ana Rivas de la situación.

En ese sentido, preguntado por el asunto, el alcalde ha criticado que cuando surgen dificultades o problemas en la gestión no puede ser “que algunos concejales generen nuevos problemas”. Una situación que a su juicio lleva a un proceso de confrontación “que no tiene sentido”. Así, López ha indicado que Somos tiene un “empecinamiento” con la confrontación “permanente” que no es bueno, “porque o se está en el gobierno o en la oposición, no se puede jugar ambos roles”. Por todo ello, ha abogado por resolver los problemas dentro del propio gobierno. “Lo otro es una dinámica perniciosa y destructiva, además no vale todo en política”, ha señalado el alcalde, que ha pedido a Somos “recapacitar seriamente” y hacer “política constructiva y no destructiva”. En ese sentido, ha explicado que las obras del colegio de Ventanielles necesitan una modificación del plan inicial y ahora “hay que respetar los tiempos según la ley” aunque esto suponga un problema.

El alcalde ha recordado que la concejala de Educación tiene “de palabra” delegada la responsabilidad de las obras en los colegios desde hace un año, “pero ahora que hay un problema en una obra y la única forma que se le ocurre de defenderse ante las AMPAs es echarle la culpa a los otros“.

El socialista López ha sido muy crítico con la actitud de Mercedes González (Podemos), porque “no pude ser que un concejal al que he delegado una competencia haga una nota cargando contra otro concejal y yo me entere por los medios de comunicación”.

“Eso no es política, es ansiedad mediática y a través de esto no hay gestión política posible”, ha señalado el alcalde ovetense.

Por otro lado, también ha hablado del comedor del colegio de Las Campas, que está en mitad de un proceso de negociación entre Ayuntamiento y Principado sobre su gestión al dejar de ser una escuela rural y tener que asumir el municipio su gestión. “Estábamos en proceso de buscar una solución y Somos por detrás cuenta un cuento a la AMPA de Las Campas para que se lancen contra el Gobierno (socialista) del Principado, evidentemente el consejero está que trina con razón”, ha explicado el alcalde, que ha indicado que esto no es política “sino querer enredar”.

López ha afirmado que se están viendo unos “derroteros indeseables” y espera que por el bien de Oviedo desde Somos corrijan su estrategia, “porque no se puede gobernar con la oposición dentro“.

Y EL COLMO DE LAS PAYASADAS Por otro lado, preguntado por los medios, el alcalde ha afirmado que desconocía el viaje de la vicealcaldesa Ana Taboada (Somos) a Madrid para presentar una proposición no de ley para que el Gobierno central ceda al Ayuntamiento de Oviedo los terrenos de la antigua fábrica de armas ovetense de La Vega “con la máxima urgencia posible”. López ha afirmado que dentro de la dinámica de la “confrontación permanente” no le sorprende este viaje, pero ha recordado que hasta el momento Taboaba dijo “amén Jesús” a todo lo que él proponía “y de la noche a la mañana aparece en Madrid negando lo que hasta ahora aprobó y jugando a la confrontación”. Por eso, el alcalde ha indicado que “no se puede ser desleal” y “descolgarse rompiendo la baraja”. “Defensa va a decir que esto no es serio”, ha indicado. “Me sorprende y me molesta que algunas personas que dicen que vienen a la política a regenerarla, lo que hacen sea enturbiarla y destruir, además engañando a la ciudadanía. Es una política que destruye lo construido y rompe lealtades y confianzas, esto rompe el equipo de gobierno y esto es muy serio, porque no vale todo”, ha señalado.

