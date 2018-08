Nace la página web eleccionesya.es que lleva ya recogidas más de 66.000 firmas en pocos días para reclamar elecciones #ELECCIONESYA

¿POR QUÉ HEMOS DE VOLVER A VOTAR?

1- Porque vamos a demostrar que la mayoría absoluta de los españoles NO deseamos que nos gobierne ni represente el actual gobierno de coalición entre los siguientes partidos (en orden de escaños):

PSOE (84)

PODEMOS + IU (67)

ERC (9) – Partido Nacionalista Separatista de España

PdeCAT (8) – Partido Nacionalista Separatista de España cuyo líder está buscado por la Justicia Española (Puigdemont)

PNV (5) – Partido Nacionalista Separatista de España

Compromís (4) – Partido Nacionalista Separatista de España afín a la ETA

Nueva Canarias (1)

2- Porque entendemos que ni los votantes del PSOE ni los votantes de Podemos (151 escaños en total) querían un gobierno de coalición con el total de los partidos separatistas de España incluidos Bildu y el partido de Puigdemont.

3- Porque entendemos que el objetivo de una moción de censura en una democracia que representa los intereses del pueblo es precisamente dar la voz, de nuevo, al pueblo, no hacer un gobierno de coalición de toda la oposición. Si hay que cambiar esa ley, que se cambie ya. No tiene sentido.

4- Porque entendemos que el actual gobierno no está luchando por los intereses de España ni los de sus votantes, sino por los intereses propios partidistas. Los votantes del PSOE no querrían una coalición separatista. El PSOE no ha fijado elecciones porque los sondeos no les favorecen, cuando la democracia reside precisamente en hacer lo que la mayoría desea (justamente los sondeos).

5- Porque el hecho de que se gobierne liderado por un partido que ha tenido el peor resultado de su historia en las últimas elecciones generales, eso ni es ni puede ser democracia. Recordemos que está gobernando el partido que iba cuarto en los sondeos generales.

6- Porque si juntamos al menos 20 millones de firmas, tendrán que celebrar elecciones, quieran o no quieran los actuales gobernantes.

7- Porque somos más españolistas que anti españolistas en territorio español.

8 – Porque condenamos totalmente la corrupción, pero también hay corruptos en otros partidos que forman parte del actual gobierno y nadie dice nada. La corrupción es un problema social del ser humano, no un problema de partidos. Véanse los casos de corrupción de Italia o Argentina.

9 – Porque no queremos una balcanización de nuestro país.

10 – Porque no queremos que las fuerzas externas (nuestros enemigos), que llevan decenas de años intentando romper la unidad de España, ganen esta batalla.

11 – Porque la élite que lleva diviendo los países durante los últimos 250 años no podrá romper este país.

12.- Porque el siguiente objetivo es claramente ESPAÑA, porque nos ven como a una potencia peligrosa para sus intereses y quieren dividirnos en varios países. ¿LO VAS A PERMITIR?