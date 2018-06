ECONOMÍA Cuidar de nuestra maquinaria industrial importa

Los pantalones bermudas no son solo para las madres El otro día, aprovechando la excusa del calor madrileño (ese que se caracteriza por el dolor de pies de lo que quema el asfalto del suelo cuando vas con sandalias), me compré unas bermudas. [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] Y no solo me compré unas bermudas, sino que me […]

De las ‘youtubers’ que maquillan a sus hijas Al poco de llegar a casa nuestro perro, mi hermano me comentó que había quienes ponían cartones dentro de las orejas de los cachorros para que crecieran rectas, pero que él no tenía pensado hacerlo. “Quiero que sea él mismo”, me dijo. Pensaba exactamente igual sobre enseñarle órdenes como si fuera un animal de circo. […]

La cena preboda: ¿Qué es, cómo vestirse y por qué se ha puesto de moda? Si ya de por sí las bodas me suponían un quebradero de cabeza (¿qué me pongo? ¿cuánto dinero doy de regalo? ¿por qué siguen regalando puros cuando nadie se los fuma?), no quiero hablaros de las prebodas. La cena preboda (no confundir con la […]

Las faldas de volantes son para este verano Corría la primavera de 2009 cuando llegó el tail hem a nuestras vidas, esa falda que era más corta por delante y más larga por detrás que nos permitía lucir jamón pero tapándonos el culo cuando subimos las escaleras del metro. Ahora, aquel corte […]