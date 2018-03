SACANDO EL MÁXIMO RENDIMIENTO A LOS SUELDAZOS EN LA CLASE POLÍTICA MIENTRAS EL CIUDADANO MEDIO SE LAS VE Y SE LAS DESEA PARA LLEGAR A FIN DE MES – En Galicia cuatro diputados cambiaron de coche el primer año de Legislatura y una parlamentaria declara casi 33.000 euros del Gordo

Lo poco que mi padre me enseñó sobre la moda (y lo mucho que me ha servido) (Suena Lennon de fondo mientras escribo. El beatle siempre será tan él) Pijama, moño despeinado, los pies encima de la mesa del salón y las gafas de ver. Llega mi padre a casa y, viéndome de esa guisa, se acerca sonriéndome diciendo que estoy muy guapa. Él es así, de esos padres que, si por […]

Zonas del cuerpo en las que tatuarte (y que solo tú lo sepas) Yo me caliento fácilmente, lo admito. Veo una foto en Instagram de un coulant de chocolate y ya se me despierta el mono de dulce. Y con los tatuajes soy ocho veces peor. La cosa es que llevo ya tiempo detrás de mi tercer tatuaje y estoy en plena crisis de: “¿Y ahora dónde me […]

“Empecé a trabajar de modelo porque me di cuenta de que en la pasarela faltaba gente en silla de ruedas” “La sociedad en España hace que sientas que si estas en silla de ruedas vales un poco menos. Es la principal diferencia respecto a otros países. No te hacen sentir uno más, te sientes diferente” me dice Brinston Tchana. El modelo con discapacidad física de 20 años de Fuensalía, un pueblecito de Toledo, llamó mi […]

Las normas de vestimenta que deberíamos recuperar de nuestros abuelos Me encanta que vivamos en la comodidad constante en lo que a prendas se refiere. Lo de ir una vez a la redacción de 20 Minutos con ropa del gimnasio (quería ir a entrenar después) y que nadie me dijera nada, fue una auténtica maravilla. Pero por otro lado me da un poco de urticaria […]