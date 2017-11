La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha accedido a la petición de la Fiscalía y ha decretado prisión provisional incondicional para los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña que han declarado este jueves en Madrid acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación. Se trata del ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Josep Rull y Dolors Bassa. Para Santi Vila se ha decretado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

Vila, que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia, ha sido el único que ha respondido a las preguntas de la fiscalía y que ha optado por una defensa personal. El ex consejero de Empresa ha comparecido durante 45 minutos, mientras que el resto de miembros del Govern cesado lo han hecho durante menos de cinco minutos, respondiendo solo a las cuestiones planteadas por sus abogados. Pero Vila tendrá que ingresar también en prisión hasta que entregue la fianza de 50.000 euros.

Ni el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni los ex consejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí han comparecido ante la Audiencia Nacional. Permanecen en Bélgica, donde se remitirá previsiblemente una euroorden de detención que tendrá que resolver la justicia belga si los interpelados no deciden aceptarla voluntariamente.

SE TRATA DE UNA DECISIÓN JURÍDICA QUE NO CONVIENE A NADIE EN LA CLASE POLÍTICA, VISTA LA CERCANÍA DE LAS ELECCIONES. LOS LOCOS INDEPENDENTISTAS EN CATALUÑA YA HAN EMPEZADO A CHILLAR QUE SON “PRESOS POLÍTICOS”, CUANDO EN REALIDAD SON CARAS POLÍTICOS PRESOS.

Desde hace dos años los golpistas independentistas han estado desobedeciendo sistemáticamente las decisiones judiciales. Ahora por fin les toca apechugar con la ley. Aunque para Oriol Junqueras, que ya se veía de presidente de la Generalitat, objetivo al que iban dirigidos todos sus manejos, le resultará difícil hacer una campaña electoral desde la cárcel.

Según el auto de la juez, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y considera que no se puede obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país. En este sentido, la juez recuerda, en el auto, que ya varios querellados se han ido a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que puedan incurrir. Así lo expuso el fiscal durante la celebración de la vista para medidas cautelares

La magistrada considera que existen indicios de la comisión de un delito de rebelión por parte de los miembros del Govern y dado que conlleva una pena de prisión de hasta 30 años, es evidente la existencia de riesgo de fuga.

La instructora ya envió a prisión incondicional a los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por un delito de sedición por las concentraciones organizadas por ellos el pasado 20 de septiembre en la puerta de la Conselleria d’Economía mientras la Guardia Civil realizaba un registro bajo una orden judicial.

Tras esta decisión, ahora Lamela deberá decidir si cita para otro día al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los cuatros consellers citados y que no han acudido o si directamente emite una orden europea de detención, dado que se conoce que se encuentran en Bélgica.

Hechos graves

La juez considera que estos hechos son suficientemente graves por el hecho de haber proclamado la independencia de una parte del territorio fuera de las vías legales. El Govern se valió, según recoge la Fiscalía, de la Mesa del Parlament para aprobar leyes abiertamente ilegales e inconstitucionales; con unas asociaciones como ANC y Òmnium que actuaron como brazo civil de la Generalitat; y con unos Mossos d’Esquadra que habrían permitido las movilizaciones para apoyar el referéndum del 1 de octubre como antesala a esa declaración de independencia.

El delito de rebelión exige que exista un alzamiento violento para declararla independencia de una parte del territorio nacional. Sin embargo, la Fiscalía ya apuntaba que esa violencia no tiene porqué ser física sino que tenga capacidad para ello. La capacidad de movilización de los independentistas generó una intimidación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destinados en Catalunya para defender la ley y cumplir las órdenes judiciales.

Asimismo, la Fiscalía entendía que el 1 de octubre hubo un alzamiento “violento”, con insultos, menosprecio y sillazos a policías y guardias civiles. Para la Fiscalía, esos hechos claros de una existencia de violencia para conseguir sus fines.

Se niegan a declarar

La Fiscalía ha valorado que ninguno de los consellers ni Junqueras hayan querido contestar a las preguntas del fiscal ni del juez. Menos Santi Vila, que sí lo ha hecho, los demás sólo han respondido a las preguntas de sus abogados, con unas comparecencias de una media de cinco minutos cada uno.

Aunque un investigado tenga el derecho a no declarar, ese silencio puede ser valorado para interpretar los hechos. En este caso, tanto la juez como el fiscal han valorado que no quieren colaborar con la Justicia ni dar una explicación razonable para rebatir las acusaciones de la Fiscalía.