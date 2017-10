Como la memoria es frágil, vamos a hacer un recordatorio. Cristiano metió diez goles entre cuartos, semifinales y final de la pasada Champions. Para los que duden de quién merece llevarse hoy el premio The Best de la FIFA, o en enero el Balón de Oro. Mientras Messi no fue capaz de meterle ni un […] La entrada La doble vara de medir con Cristiano Ronaldo y po […]

Parece que es la pregunta del millón. Esta semana me han preguntado —no menos de 10 veces— que si seguiría siendo aficionada del Barça pese a que Cataluña finalmente se independizara. Pues bien, he decidido responder a todos aquellos que tienen la duda a través de este post. A ver si así consigo que la […] La entrada ¿Y tú seguirías siendo del Barça si Catal […]

Ir, pero no mucho. Mojarse, pero solo hasta las rodillas, que el agua está muy fría. Me hace mucha gracia, pero no me sorprende, la actitud de ayer del FC Barcelona, de sus dirigentes, la absoluta incoherencia de lo que hacen. El club apoya el referéndum en Cataluña y lleva mucho tiempo a favor de […] La entrada El Barça y Piqué: cómo mojarse en política sin […]

Raúl Rioja