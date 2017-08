Pinball nuclear MALAGÓN. VIÑETISTA Por Malagón. MALAGÓN. VIÑETISTA

El gran carrusel ANDRÉS ABERASTURI. PERIODISTA El carrusel de esta España nuestra (no de todos, claro) no para de subir y bajar, de girar y girar incluso en este mes de Agosto en el que lo mismo te asas de calor que te llueven piedras desde los cielos. Sigue la incógnita de lo que pueda pasar en Cataluña y el secreto, que empieza a ser ya un poco grotesco, sobre si hay o no […] ANDRÉS ABERASTURI. PERIODISTA

Emergencia PIORNO. VIÑETISTA Por Piorno. PIORNO. VIÑETISTA

Chucky 2.0 ROSALÍA LLORET. PERIODISTA Y EXPERTA DIGITAL Será el verano, pero no me he podido resistir a la tentación del titular gancho (o clickbait, como lo llaman ahora). ¿Quién no ha oído hablar o recuerda la escalofriante peli de ‘Chucky, el muñeco diabólico’? Hay una especial fascinación/aprensión hacia la idea de un muñeco que pueda ‘tomar vida’ y establecer una […] ROSALÍA LLORET. PERIODISTA Y EXPERTA DIGITAL

Carta a Andrea Levy, de un escritor: No ayuda que nuestro presidente desayune con el Marca CARLOS G.MIRANDA. ESCRITOR Querida Andrea,Aquí un escritor de novelas y libros que nunca citarás en tus entrevistas porque no me publica Libros del Asteroide, ni Blackie Books, ni ninguno de esos sellos molones que llenan tus estanterías. Soy autor 'mainstream', de los de las editoriales que sacan libros de Stephen King. Te escribo porque he leído […] CARLOS G.MIRANDA. ESCRITOR