Gijón aconseja a las socorristas usar pantalones para evitar presuntos comentarios machistas en las redes sobre bañadores de uniforme que dejan el culo al aire. Pero solo enseñan el de las chicas, ¿y los socorristas varones, qué? ¡Ayuntamiento de Gijón, IGUALDAD! Ah, y en agosto, todos en bolas al trabajo. ¡Que estamos en el siglo XXI, el del calentamiento global, ho! ¡A ver si avanzamos!

Varios usuarios han publicado comentarios en redes sociales y foros.

“No hay instrucciones para ser descocados, ni las inversas”, ha dicho Esteban Aparicio, concejal del Ayuntamiento, en un ejercicio de malabarismo entre los falsos progres y los cuñaos.

EL UNIFORME DE LA FOTO DE ARRIBA NO ES EL QUE HA LEVANTADO LA POLÉMICA.

La jefatura de Salvamento del Ayuntamiento de Gijón ha recomendado a las socorristas trabajar con los pantalones del uniforme y no con el bañador que han estado llevando desde el inicio del verano, informa el diario ‘El Comercio’.

La polémica medida responde a comentarios machistas, por señalar que la socorrista llevaba el culo al aire (tipo traje del emperador de Andersen) que varios usuarios han publicado en las redes sociales acerca del bañador de las trabajadoras. Y esto a raíz de unas fotografías que se han hecho virales y en las que aparecen las socorristas en la playa con su traje de baño, que en la zona trasera brillaba por su (casi)ausencia.

Las fotografías han dado lugar a comentarios sexistas sobre la figura de las socorristas, incluso ha propiciado la creación de al menos un foro en la controvertida página web ‘Forocoches’ en el que se publican las imágenes y se anima a buscar información sobre las trabajadoras. Por decirlo suavemente.

Por culpa de comentarios así las socorristas de Gijón ahora tienen que llevar pantalón 🙂 la castración química es una opción, chicos. pic.twitter.com/o3yqjNsj15 — Sara Rose ☄ (@VSara13) August 7, 2017

Hasta el portavoz del grupo municipal del PP, Pablo González, se manifestó en las redes sociales acerca del bañador femenino. “¿Alguien piensa en cambiarles el uniforme? ¿Alguien cree que su indumentaria atenta contra la dignidad de la mujer (y además pagado con dinero municipal)?. Imagino que no”, publicó.

La reacción a la medida del Ayuntamiento de Gijón no se ha hecho esperar y muchos usuarios han mostrado su indignación por la decisión de Salvamento y han manifestado su apoyo a las socorristas de Gijón. Otros en cambio, no tan voceras, consideran que para ir a trabajar, aunque sea de socorrista en la playa, no es necesario enseñar el culo. Y que ser socorrista es otra cosa.

“La indecencia está en la cabeza de alguno”. https://twitter.com/soscastello/status/894553252049690631

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Esteban Aparicio, ha reconocido que esas fotos revelan que no llevan el uniforme asignado, aunque ha precisado que tampoco es “desusado” que no lo lleven por múltiples razones, como pueda ser el que estén ejercitando labores de salvamento, ya que si los pantalones cortos se mojan son “bastante incómodos” para realizar esta tarea. De los bañadores de competición que existen y que no destapan el trasero y se ajustan perfectamente al cuerpo no habló.

“La ropa que da el Ayuntamiento de Gijón no es indecente”, ha dejado claro, a lo que ha añadido que “la indecencia está en la cabeza de alguno por ahí”. Así lo ha manifestado a los medios de comunicación después de participar, en el recinto ferial gijonés ‘Luis Adaro’, en acto que organiza la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata) en el marco de la 61 Feria Internacional de Muestras de Asturias.

“Es una cuestión puramente puntual y que no tiene ninguna trascendencia”, ha apuntado, antes de aclarar que todos los miembros del equipo de Salvamento llevan un bañador, una camiseta y un pantalón corto, salvo para actuaciones.

“Me parece que la polémica es desmedida porque lo importante es que los socorristas salven”, ha opinado, a lo que ha añadido que en incluso en la Policía Local el uniforme en verano se lleva “relajadamente”. ¿Está insinuando que la policía local de Gijón a partir de ahora va a imitar el ‘uniforme’ de las socorristas? Les seguiremos informando.

“Que haya tenido este revuelo mediático es reflejo de lo pacata que se está volviendo la sociedad”, ha considerado, antes de remarcar que no cree que haya excesivos problemas a que ocasionalmente haya un pantalón más arriba o más abajo de lo que manda la uniformidad. ¿Y que el pantalón desaparezca en… en…? Tampoco dijo nada sobre eso.

Ha indicado, no obstante, que se imagina que la jefa del servicio de Salvamento, Flor Palacio, habrá tomado “las medidas oportunas”. Para él, que haya gente que piense que los y las socorristas hayan de ir en pololos, califica a estas personas a su juicio. “No hay instrucciones para ser descocados, ni las inversas”, ha zanjado, antes de añadir que “el problema está más en el mirón que en el socorrista”.

