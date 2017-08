El paro baja en Asturias un 3,47%, hasta los 72.843 desempleados en julio

Se cree el presidente del Barça, y aunque es probable que lo sea algún día, aún no lo es. Como se atreve con todo, también dio en su momento lecciones de periodismo. Anunció que crearía un medio “diferente, veraz, auténtico, de los jugadores”. No quería medios que lo hicieran todo “para obtener más clicks”. Muy […] La entrada El gran ridículo de Piqué y su “ […]

Neymar nunca fue objeto de mi devoción antes de que llegase a Barcelona. Y ahora no me imagino a un Barça sin él. Yo, sinceramente, no creo (ni quiero) que se vaya. Espero que todo lo que se dice no sea más que un rumor, como suele ocurrir. El club parisino debe olvidarse del brasileño. […] La entrada La gran preocupación del Barça: ¿Se irá Neymar al PSG? ap […]

Noelia Pérez