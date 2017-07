DIARIO 16.-

El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, es el candidato favorito de la militancia socialista en Canarias, en el proceso electoral de Primarias que se está viviendo en las Islas para elegir al secretario general del PSOE en el Archipiélago, según apuntan diversas fuentes socialistas, que atribuyen a este candidato el triunfo del debate político celebrado día atrás con los otros aspirantes, lo que ha supuesto posiblemente un incremento de intención de voto para López Aguilar. Este proceso electoral culmina en las urnas este domingo 23 de julio en Canarias, oportunidad para los votantes del PSOE canario para elegir a su nuevo representante. Algunos miembros del PSOE, además consideran al eurodiputado el perfil ideal para encabezar la lista a la presidencia del Gobierno de Canarias en los comicios autonómicos de 2019.

En una intensa jornada electoral celebrada en la sede local en La Laguna, López Aguilar describe con pasión, el entusiasmo y acogida de los militantes socialistas, que desbordaron esta sede, celebrándose el encuentro en las calles del municipio.La Laguna representa el emblema de la moción de censura planteada por una facción del PSOE, encabezada por el concejal Javier Abreu, que otra facción socialista “ha preferido ignorar, en aras de mantener un pacto de gobierno con Coalición Canaria”, hecho que López Aguilar considera inadmisible en política, y “exige la postura de los otros candidatos de estas Primarias, –Ángel Víctor Torres, y Patricia Hernández-, quienes no se han posicionado, ni convocan a la militancia manifestando su incumplimiento”, ha declarado el eurodiputado en una entrevista concedida a Diario 16, y ha subrayado que “no se pueden abrir expedientes de expulsión a los socialistas que se atreven a interponer mociones de censura, en función de que ATI-CC se dedique a presionar a algunos socialistas, contra los principios del PSOE”.

Nos encontramos en una céntrica plaza de Santa Cruz de Tenerife, a escasos metros de la sede local del PSOE de la capital tinerfeña, el lugar escogido porLópez Aguilar para cerrar su campaña de Primarias, aunque votará en la sede de Las Palmas, su ciudad natal. Durante los noventa minutos que dura esta entrevista-debate con el eurodiputado López Aguilar, se ve interrumpido continuamente por militantes que se acercan efusivamente a darle abrazos, mostrándole su apoyo en estas Primarias.

¿Por qué vuelve a la política insular? ¿Tan mal estaban las cosas?

Soy hijo de esta tierra, mis hijos han nacido aquí, el amor a mi tierra me ha traído a rebelarme ante el PSOE desdibujado que encuentro en Canarias. Afirmo con rotundidad ser de izquierdas, y mi convencimiento para hacer frente a las injusticias. Libertad desde la identidad, soy un socialista internacional, pero no soy nacionalista.

Me mueve que tanta gente considere al PSOE tan desunido en las Islas, es necesario recuperar a los votantes, a la gente mayor, y también a los jóvenes que nos votaban desde los 18 años con toda su ilusión. El lenguaje sectario y cainita ha hecho mucho daño al PSOE y a los compañeros. Mi compromiso es con los socialistas, mi sacrificio es por los militantes.

¿Qué necesita el PSOE canario para tener opciones de gobierno?

Volver a sentirse libre, debatir sobre política y fijar posiciones, que es lo que la militancia nos exige. Hablar en voz alta, no estar con miedos, ni amordazados en la política canaria. Unidad frente al sectarismo, hay que derrotar a los adversarios políticos. Tener más autoestima, no aceptar ninguna sumisión política, ni someterse a presiones de ATI-CC (Coalición Canaria). Las ganas de gobernar, salir a ganar las elecciones, sin establecer alianzas electorales previas. No necesitamos ninguna cuña de nadie. Nuestra fuerza electoral es ser socialistas.

Respeto a Nueva Canarias (NC), pero no le concedo la prerrogativa de gobernar en Canarias. No le otorgo el liderazgo a esta formación política, ni a nadie. No podemos acudir a las urnas “de la manita con ningún partido político”, pues esto demuestra debilidad. Por otra parte, discrepo absolutamente con lo que se dijo en el debate de Primarias por los otros candidatos sobre que “el PSOE tiene 44 gobiernos municipales y 5 cabildos en el Archipiélago”. Una cosa es pactar, y otra bien distinta es haber ganado esos gobiernos y liderarlos desde el PSOE, hecho que no ha ocurrido. El PSOE tiene que salir a gobernar, no a pactar.

Algo muy mal debe estar haciendo el PSOE para no poder atajar esto ni superar al PP en intención de voto. ¿Qué ocurre?

Esa es mi verdadera rebelión, por eso me presento a las Primarias de Canarias. El PSOE tiene que ser con los afiliados la primera fuerza política y moral en España. Los socialistas han de ser pro-activos. Mientras escucho que el PP sigue siendo la fuerza más votada, aunque los otros grupos traten de gobernar contra los populares, pero esto no es suficiente.

Por otro lado, están los compañeros que nos dicen que “sintiéndolo mucho, han votado por Podemos”. La formación de Podemos surgió por las ausencias del PSOE. Podemos no llegó por un cambio climático.

Mucha gente nos comenta que están buscando respuestas en el PSOE. Es necesario recuperar a la juventud, los millones de votos que votaban al PSOE, y establecer de nuevo esa confianza electoral.

¿Estará Pedro Sánchez apoyándole el domingo?

Yo estaré apoyando al nuevo Secretario General del PSOE, elegido el pasado 21 de mayo, y refrendado por el 39 Congreso Federal. En el caso de que Pedro Sánchez, fuera el candidato en las próximas Elecciones Generales, contará con todo mi apoyo igualmente.

En los pasados comicios de 2015, no gobernamos porque el partido socialista no quisiera, sino porque se nos fueron 3 millones de votantes, que es imprescindible volver a recuperar. No es normal que el PP obtenga mayoría absoluta en el Senado, cuando en España tenemos un sistema bicameral, y desde el Senado se bloquean muchas propuestas al PSOE en esta legislatura. En Portugal, por ejemplo, hay una mayoría de izquierdas que funciona magníficamente. No se entiende por qué en España no se logra un gobierno de izquierdas: ¿Cómo es posible que con la corrupción pandémica del PP con retrocesos democráticos, abusos de poder en asuntos sociales, la materialización del conflicto de Cataluña, gane el PP las elecciones? El PSOE es la alternativa, esa es mi propuesta desde Canarias.

¿Qué opina del giro de la izquierda del sanchismo y su acercamiento a Podemos?

Soy socialista. No hago giros de izquierdas, porque reivindico nuestra identidad histórica socialista. Ser de izquierdas es rebelarse contra las injusticias. Ser de izquierdas es ser amigo de los cambios políticos, hacer propuestas de futuro. Ser de izquierdas es ser ecologista, feminista, tener sabiduría y comprensión con la gente.

Ser de izquierdas es ver que nos une con la gente. La identidad no es mirarse el ombligo, sino estar al lado de los compañeros. Soy internacionalista, no nacionalista. Mi intención política no es aproximarme a Podemos, sino recuperar al PSOE.

¿Se considera ganador del debate de Primarias frente a los otros candidatos, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, y la exvicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández?

Este proceso de Primarias del PSOE en Canarias, que se celebra en una sola vuelta en las Islas este 23 de julio, en unas fechas en las que muchos militantes ya se encuentran en periodo vacacional, además de un debate encorsetado y artificial como el que se ha celebrado entre los tres candidatos, no es más que una maniobra política de la Gestora Regional, del aparato del PSOE en el Archipiélago para favorecer a la candidata Patricia Hernández, que es la que apoya la Gestora, presidida por José Miguel Rodríguez Fraga (alcalde de Adeje).

Durante mi propuesta en estas Primarias, siempre estuvo la voluntad de hacer al menos un debate en cada una de las siete islas, pero Hernández y Torres se negaron a debatir conmigo, cuando lo interesante es que los militantes nos escuchen las propuesta políticas, y posteriormente decidan con libertad en las urnas.

El PSOE no puede tener miedo a los líderes, no se pueden poner etiquetas maniqueas a los socialistas que piensan diferente al aparato del partido. El PSOE no puede actuar con servidumbre para complacer a otros partidos políticos.

En estas Primarias se ha visto a los otros candidatos, –Hernández y Torres-, en sus fotos de campaña rodeados de cargos públicos del PSOE, además del aparato del partido y la Gestora regional, mientras mi alternativa representa el voto libre de los que no dependen de un puesto de trabajo directo para acudir a las urnas, con todo mi respeto a los puestos de trabajo de cada socialista, el derecho al voto hay que ejercitarlo libremente este 23 de julio. Nadie tiene derecho a tener amordazados a los militantes socialistas.

¿Y la ruptura del Gobierno regional entre CC-PSOE?

La Gestora regional socialista debió dar explicaciones de lo que sucedió con la ruptura del pacto de Gobierno en Canarias con ATI-CC. Después de venir de este pacto humillante, que expulsó a los socialistas del gobierno, con un PSOE arrodillado con una infame Ley del Suelo, con una política en zig-zag llena de contradicciones, los socialistas se encuentran sin una hoja de ruta, pero hay que levantarse, alzar la cabeza, decir “ya basta”, porque “en 2019 somos los socialistas los que vamos a poner a ATI-CC en la oposición, porque vamos a ganar las elecciones”.

EL PSOE comandado por Patricia Hernández gestionó plazos de ruptura con ATI-CC que nunca cumplió, a pesar de la moción de censura contra los socialistas en Granadilla, o las situaciones de municipios como La Laguna, el Puerto de la Cruz,Güímar, Arico, Icod de los Vinos. Los otros candidatos no han explicado su posición política cuando fueron expedientados ediles socialistas en El Hierro por oponerse a CC, sino que el PSOE ha estado funcionando a golpe de llamada telefónica de ATI-CC, los nacionalistas apuntan y los socialistas disparan a sus compañeros para cumplir con los deseos de CC.

La Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal ha visitado Canarias durante las Primarias del PSOE, mientras el PP ha roto relaciones con ATI-CC, ¿Casualidad?

La alianza CC-PP ha gobernado durante 20 años, mirándose en complicidad política entre el expresidente Paulino Rivero (CC) y el exministro José Manuel Soria (PP), con estrategias de políticas de desigualdad para Canarias, apoyándose en la política de Madrid con la excusa del techo de gasto. Las diferencias en las últimas negociaciones CC-PP en esta legislatura no son ideológicas, sino una pelea por los cargos públicos.

El PP ha tenido la osadía de pedir cuatro consejerías, además de la Vicepresidencia y Economía del Gobierno de Canarias, y CC se lo ha negado.Mientras, los nacionalistas de ATI-CC esperan los resultados de las Primarias del PSOE, porque aún mantiene la esperanza de un “PSOE más barato, para volver a pactar”, cuando lo que hay que hacer es derrotar a ATI-CC.

En 2007 puse en marcha las Fiscalías Anticorrupción y también gané las elecciones autonómicas obteniendo los mejores resultados de la historia política de Canarias, a pesar de que algunos pagaron campañas de difamación en medios de comunicación contra mi persona. En 2011 cambiaron las circunstancias con el austericidio económico, ganando el PP las elecciones, pero CC aprovechó la debilidad del PSOE para pactar, y se convirtió en el socio subalterno de los nacionalistas. En 2015 el PSOE volvió a someterse a ATI-CC a pesar de ser la fuerza más votada, y posteriormente CC expulsó a Patricia Hernández del Gobierno Regional.

En la actualidad ATI-CC gobierna en minoría con el peor resultado de su historia, no puede sacar adelante ni una sola ley en el Parlamento canario, y el PP depende de los nacionalistas, y ellos de los populares para aprobar los presupuestos.

En 2007 después de ganar las elecciones en el Archipiélago recibió presiones para no gobernar, y tuvo que abandonar Canarias. ¿Ha vuelto a recibir presiones en estas Primarias invitándole a retirarse?

Soy el único candidato que ha llamado las cosas por su nombre en este proceso de Primarias del PSOE en las Islas. Empecé con propuestas de no pactar en cascada, reforma electoral, mientras los otros candidatos no lo hacían y han acabado copiándose de mi programa electoral. Ahora Patricia Hernández y Ángel Vítor Torres repiten mis propuestas, cuando ellos sí han accedido a pretensiones de ATI-CC o del PP.

Me gustaría poner en valor que he recibido muchos mensajes para que abandonara estas Primarias, “porque que no iba a sacar los suficientes avales”, sin embargo, duplicamos el número de apoyos, y mi equipo, “conformado por militantes de a pié” se encuentra en ascenso con una clara ventaja sobre los otros candidatos, Hernández y Torres, especialmente después del debate de Primarias, en el que los militantes pudieron apreciar las ideas de cada uno.

Nos hemos encontrado con gente muy especial, como Nieves de la isla de La Palma, que nos dijo “sentirse orgullosa del PSOE”. Estos momentos son los que reconfortan, en un proceso en el que hemos tocado la puerta de los 88 municipios de Canarias, porque contamos con todos los militantes socialistas, a los que les pido su voto en libertad para un PSOE que tiene la capacidad de volver a soñar y liderar sus proyectos en el Archipiélago.

