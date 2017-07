“No hacéis falta” eso les espetaron a los bomberos del consorcio que llamaban para ir a ayudar al desastroso incendio que amenazó durante días al Parque Natural de Doñana y que provocó un desastre natural, por la burocracia o por la dejadez de las instituciones no pudieron actuar mientras todo ardía y murió al menos un lince ibérico.

Bomberos del Consorcio: “El camping Doñana podría haberse salvado del incendio si nos hubieran activado”.

Los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva han denunciado este jueves que el incendio de Doñana se “sobredimensionó” por la falta de personal del propio consorcio, ya que se dejó de activar entre 80 y 90 efectivos para acudir a ayudar. En este sentido, uno de los bomberos, Manuel Candón, ha señalado que “estoy seguro de que si nos hubieran activado se hubieran salvado muchos bienes”, entre ellos, estos bomberos han destacado que el camping Doñana podría haber salido mejor parado si el Centro de Coordinación hubiera contado con ellos. “El camping tenía que estar protegido”.

De hecho, estos bomberos, que han convocado a los medios para contar lo que ellos vivieron y su “gran indignación”, han señalado que desde que comenzó el incendio, sobre las 21.15 horas de la noche no se activó a los bomberos de los parques hasta la 1.45 horas de la mañana y que a ellos no se les llamó. “Como no nos activaban llamamos al Centro de Coordinación para decir que nos avisaran porque íbamos sin cobrar y no nos llamaron, entonces fuimos el domingo para ofrecer nuestra ayuda voluntariamente, y nuestros mandos nos dijeron que no hacíamos falta y que nos fuéramos, que si nos necesitaban ya nos llamarían. Esa misma tarde el camping Doñana, que hasta ahora se había librado del fuego, comenzó a arder y no había bomberos allí para atender ese incendio”, denuncia Cadón, que ha añadido que “nosotros mirábamos a nuestro alrededor en el Puesto de Mando y solo veíamos fuego y humo, y nos decían que no hacíamos falta”. “Tenemos una indignación muy grande”.

Además, señalan que hablaron con el Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, el presidente de la Dipuatción, Ignacio Caraballo y el alcalde de Huelva, Grabiel Cruz y todos mostraron su asombro ante esa respuesta, señalando todos que “cualquier ayuda es buena”. Sin embargo, sus mandos continuaron diciendo que no eran necesarios, según estos bomberos.

En la misma linea de Candón, su compañero, Evaristo Pérez ha destacado la “impotencia” que sentían, puesto que “nos decían que no hacíamos falta y había tractores ardiendo sin que nadie hiciera nada”. Estos profesionales explican que los bomberos del Infoca “son forestales”, ellos se ocupan de los incendios en zona forestal, para los incendios urbanos están ellos, y por eso no comprenden que no les activaran.

Respecto a esto, los bomberos han denunciado que la falta de efectivos en los parque pudo poner en peligro esos días a muchas zonas de la provincia, puesto que, según han explicado, cuando se originó el fuego, a las 21.15 horas, el Parque de San Juan estaba en otra intervención, con lo que tuvieron que activar a los parques de Valverde y Punta Umbría, que estaban a 44 y 34 minutos respectivamente del incendio, “allí es cuando tenían que haber empezado a activar a los compañeros”, apunta Pérez, y las Casas de Bonares estaban totalmente desprotegidas puesto que no activó a los que estaban de guardia hasta la 1.45 de la madrugada y luego fueron también los bomberos del Parque de Ayamonte, que son cuatro, y se dejó la Costa totalmente desprotegida durante más de 14 horas, según apuntan.

El parque de San Juan estuvo cerrado durante 14 horas, al igual que el de Punta Umbría y Ayamonte y el de Valverde y Alosno 18 horas. “Estaban activados todos los mandos, lo lógico es que nos hubieran activado a nosotros también”, subrayan. En este sentido hacen la comparativa con Huelva capital, que activó a todos sus efectivos y los que estaban de guardia se quedaron en el parque mientras que el resto acudió a ayudar en el incendio.

Los bomberos creen que la única explicación plausible para que esto ocurriera es que “quieren cubrir las deficiencias de nuestro servicio, como la falta de efectivos, dando a entender que no somos necesarios”.

Estos bomberos, empeñados en ayudar, finalmente acudieron al camping Doñana y consiguieron salvar 14 o 15 cabañas de lugar y consideran que lo que ha pasado no era una catástrofe, “se convirtió en una catástrofe, que no es lo mismo. No se actuó como se tenía que actuar y cuando ofrecimos nuestra ayuda se rechazó”. “Lo han vendido como una catástrofe y no lo era cuando empezó, fue poco a poco”.

