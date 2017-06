El transporte seguirá paralizado este miércoles 21 de junio en Galicia y sindicatos no descartan “endurecer” la huelga y hacerla indefinida / Según el portavoz de la CIG, la Xunta hace los cálculos “sobre horarios y no sobre contratos”, lo que “implicará despidos” / “Contratos a tiempo parcial, precariedad y pobreza laboral”- 20minutos.es

Wonder Woman, una superheroína para hombres que pretende ganarse a las mujeres Y por mucho que me duela admitirlo, he de decir que falla, pero falla estrepitosamente, como cuando intentas entrar a casa de noche sin hacer ruido y tiras una mesa, dos sillas y pisas al gato. Wonder Woman es un fracaso estridente como superheroína feminista. No quita que tenga cosas que me encanten: la princesa […]

Cómo viste Jennifer Aniston, la novia de América Desde que terminó Cómo conocí a vuestra madre, en mi mundo seriéfilo ha quedado un vacío que he procurado llenar con otras sitcoms por lo que no podía faltar una reposición de Friends, lo que ha significado la vuelta de Jennifer Aniston a mi vida. No hay ‘sarao’ que se precie en el que falte la […]

Gal Gadot quiere que nos despidamos de los tacones A dónde vas, Gal Gadot, a dónde vas. Que te veo pisar las alfombras de las promociones de tu película en zapatos planos y me asusto de tanta naturalidad. A dónde vas poniéndote vestidos con bailarinas, sandalias o zapatos cerrados (todos planos), a dónde vas por la vida sin tacones. Espera, yo te lo digo, […]

Bronceado pero sano Aprovechando que nos faltan escasos días para el verano, que ya aprieta el calor y que este martes 13 de junio fue el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, debemos tener en cuenta una serie de cosas si queremos tomar el sol con seguridad. Los consejos han sido sacados de de la […]