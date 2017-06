Pedro Sánchez inaugura un nuevo PSOE de iquierdas sin traidores y con los barones en segunda fila para que no tengan ocasión de volver a sus sabotajes habituales, hasta que se celebren los congresos regionales y la militancia pueda echarlos y sustituirlos por gente válida y renovadora. Primer paso: se recompone la unidad de un partido socialista fuerte que sea alternativa de gobierno 

Sánchez consolida su proyecto y el PSOE asume la España “plurinacional”. La Ejecutiva y miembros del Comité Federal | Quién es quién en la nueva dirección. Felipe González ha aparecido en el cónclave socialista en un escueto vídeo.

Un nuevo mandato para una nueva era en el primer partido de la oposición. Nueve meses después de su marcha forzosa de la secretaría general del PSOE en el comité federal del 1 de octubre, Pedro Sánchez cuadró este domingo el círculo de su contundente victoria en las primarias y, sin oposición ninguna, sacó adelante en el 39º Congreso Federal del PSOE su proyecto y su equipo, con los que pretende volver a situar el partido en la izquierda y recuperar la confianza perdida de muchos electores.

“El nuevo PSOE se abre paso, sí, pero es el PSOE de siempre, el que no tiene miedo al cambio”, dijo Sánchez nada más entrar en el pabellón 3 de la feria de Madrid, donde eufórico y a ritmo de Guns N’ Roses, se dirigió a varios miles de militantes para agradecerles la participación en el reciente proceso interno. “Durante este tiempo olvidamos quienes éramos, pero vosotros os habéis levantado para recordárnoslo. Somos el PSOE de la izquierda de Gobierno”, dijo, para luego reivindicarse como el candidato del 15-M y prometer trabajar desde ya por una mayoría parlamentaria que “acabe con la etapa negra del PP”.

“No competimos más que con el PP, nuestra meta es derrotar a la derecha”, añadió en lo que supone toda una declaración de intenciones. En un claro guiño a los votantes de Podemos, se dirigió a los indignados del 15-M para decirles que “su demanda de regeneración aún insatisfecha pronto será una realidad”. Entre aplausos y gritos de ¡presidente, presidente!, reivindicó el legado socialista para luego prometer “construir un nuevo PSOE” con el que poner “rumbo a la Moncloa”.

Y para conseguirlo, apeló a las “fuerzas del cambio”, en referencia a Podemos y Ciudadanos, aunque sin nombrarlos, y anticipándose a los vetos cruzados entre ambos, dio un adelanto su estrategia: ampliar su respaldo en las urnas. Y hasta entonces, dialogar y coordinarse en el Parlamento para “revertir juntos ya muchas de las leyes retrógradas aprobadas por la derecha”.

Y a continuación, pasó a arremeter contra el Gobierno del Partido Popular, del que dijo que “corrompe todo lo que toca, incluida la Constitución”, y a cuyo legado hizo una enmienda a la totalidad. Vamos a a hacer una “oposición de Estado.

El PSOE va a estar con el Estado, pero no con este Gobierno. Mariano Rajoy debe tenerlo claro, estaremos en frente de este Gobierno”, añadió. Y como no podía ser de otra manera, también se refirió a la crisis política e institucional en Cataluña, ante la cual reinvindicó la “Nación de Naciones” que “quiere a Cataluña”, al tiempo que apostó por un modelo de Estado “que dé cauce a que Cataluña encuentre su sitio”, aunque fue contundente al rechazar cualquier referéndum de independencia.

Sánchez, en el mismo lugar que Susana Díaz presentó su candidatura a las primarias el pasado mes de marzo, pronunció su discurso ante unos 5.000 militantes, un acto poco habitual en los congresos del PSOE, en los que el líder se dirige solo a los delegados.

Al acto no asistieron ni la presidenta andaluza, Susana Díaz, ni ninguno de los exsecretarios generales del partido, a excepción de Joaquín Almunia. Felipe González ni siquiera estuvo presente en el Congreso, del que se ausentó por primera vez con el argumento de que tenía compromisos en Colombia.

Sánchez obtuvo el apoyo del 70,5% del millar de delegados a su nueva dirección, un equipo de fieles de su total confianza y a la que, como único gesto de integración, sumó como secretario de política federal a su exrival en las primarias Patxi López. También el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, uno de los más críticos en el pasado con Sánchez, estará al frente del Consejo Territorial, órgano en el que están representados todos los líderes regionales.

Una Comisión Ejecutiva Federal y paritaria, compuesta por 49 miembros, 29 hombres y 20 mujeres de distintas generaciones que apoyaron en las primarias al secretario general, y que tendrá como figuras claves a Adriana Lastra, para la que ha recuperado el cargo de vicesecretaria general, y a José Luis Ábalos como secretario de Organización, sus dos coordinadores de campaña para las primarias.

Un equipo a medida, de confianza y sin barones, y por tanto sin posibilidad de nuevas traiciones ni puñaladas traperas.

Los barones deberían ir desfilando si el PSOE quiere de verdad resurgir. Pero los barones se resisten. Demasiadas prebendas a las que renunciar.

Ximo Puig, a la pregunta de si Ferraz está proponiendo un candidato alternativo a su liderazgo en el PSPV, ha dicho que alguien tendrá que explicar por qué se quiere debilitar su liderazgo, y ha advertido de que esta situación podría afectar a la presidencia de la Comunidad Valenciana.

Además de la nueva dirección, los delegados, con mayoría sanchista, también han elegido los miembros de la Comisión de Ética y Garantías y han renovado un tercio de los componentes del Comité Federal (132 de más de 300), máximo órgano del PSOE entre congresos. Éste ha recibido un apoyo del 70%, mientras que la Comisión de Ética y Garantías ha alcanzado un 73,4%.

Otro tercio del Comité Federal será renovado más adelante en los congresos regionales y el resto, será la militancia la que los elija con su voto directo.

Minuto a minuto

14.33 h Hasta aquí la cobertura sobre el 39º Congreso Federal del PSOE. 13.43 h Suena la Internacional y todos los militantes la han cantado con el puño en alto.

13.43 h Así ha concluido Pedro Sánchez su discurso:

13.34 h Cataluña. “No apoyaremos el referéndum independentista, pero defendemos que España es una nación de naciones con una única soberanía que es el pueblo español. España tiene que reconocer el carácter plurinacional del país”.

13.33 h Contra al violencia machista. Sánchez ha hecho un llamamiento a los militantes de su partido para que se conviertan en los “principales activistas” para acabar con la lacra de la violencia machista. “Frente a la violencia machista, la igualdad de género. Ya no puede haber ni una sola decisión política o jurídica en este país que no esté encaminada a que este horror desaparezca”.

13.31 h 13.23 h 13.05 h 13.02 h

Sánchez: “Quiero garantizarles a todos los españoles que el PSOE estará con el Estado, pero no con este Gobierno. Porque estamos con el Estado, estaremos enfrente de este Gobierno”.

13.02 h 13.01 h Sánchez emplaza a los demás partidos a “negociar respetando la autonomía de cada organización”.

13.00 h Sánchez: “Voy a trabajar sin descanso por que haya una mayoría parlamentaria alternativac que acabe con esta etapa de gobierno negra del Partido Popular”.

12.57 h En su discurso, Sánchez también se ha dirigido al 15-M, que se manifestaban al grito de “no nos representan”. “Les quiero decir que esa demanda de regeneración insatisfecha llegará. Los socialistas vamos a arremangarnos y trabajar juntos con ellos para un sistema libre de corrupción y una justicia libre de injerencias políticas”, ha afirmado. “Estamos para representar a los que hace seis años dijeron que nadie los representaba”.

12.56 h Pedro Sánchez: “El proceso de primarias ha sido un ejercicio colectivo, valiente, sincero. Por eso quiero dar las gracias a Susana Díaz y a Patxi López. Hoy, el reloj del PSOE y el de España marcan la misma hora. Hemos puesto el PSOE rumbo a La Moncloa”.

12.53 h El respaldo de este domingo es menor que en congresos anteriores. En el de 2014, Sánchez obtuvo un mayor apoyo de los delegados, del 86,4%. En 2012, Rubalcaba logró el 80,42%. 12.52 h La nueva Ejecutiva Federal del PSOE ha sido aprobada por 674 votos a favor, 274 en blanco y 8 nulos, lo que supone un respaldo del 70,5%. Por su parte, el Comité Federal ha recibido un apoyo del 70% y la Comisión Federal de Ética y Garantías, del 73,4%.

12.50 h Sube al escenario Pedro Sánchez y suena de fondo el grupo Guns N’ Roses.

12.45 h 12.35 h 12.24 h A punto de comenzar la clausura del congreso socialista, miles de militantes, 8.000 según la organización, llenan ya el pabellón 3 de IFEMA de Madrid.

12.09 h Ya no están en el comité. La renovación de un tercio de los componentes del Comité Federal del PSOE ha dejado fuera del máximo órgano entre congresos a cargos del partido como Eduardo Madina, Elena Valenciano y Antonio Hernando y a figuras de la vieja guardia como José Blanco, José María Barreda y Cipriá Ciscar. Halleluyah.

12.06 h Respecto a la ausencia de la delegación andaluza en las votaciones de este sábado, Díaz ha comentado que “había gente que estaba, y gente que no, pero hubo un amplio consenso en todas las comisiones”. Ha argumentado que eso es “habitual en los congresos” y cuando hay un amplio consenso, hay gente que va y gente que ya ha votado en la comisión, y siente ratificada su posición”. En relación a su ausencia en la clausura del Congreso, este mediodía, Díaz ha explicado que se iba a París, a la feria aeronáutica donde “Andalucía se está jugando mucho. Creo que mi responsabilidad es estar allí”.

12.03 h La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se ha referido así a la nueva Ejecutiva conformada por Pedro Sánchez y que ella ha votado: “¡Cómo no voy a votar a mi Ejecutiva, que es la de mi partido!” En declaraciones a los medios a la salida del Palacio Municipal de Congresos, Díaz ha comentado que Sánchez es “libre de formar equipo con los compañeros que crea para fortalecer el proyecto colectivo del PSOE en España”. “Mi compañero Pedro tenía libertad absoluta para formar el equipo de Gobierno, así ha sido y yo lo he respetado desde el primer día”.

11.52 h Los miembros de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, así como el listado con los 132 primeros miembros del Comité Federal elegidos en este congreso.

11.51 h Los más de 1.000 delegados en el 39 Congreso Federal estaba llamados a votar la propuesta de dirección del nuevo secretario general en la que no ha integrado a ningún barón o crítico, salvo el que fuera su adversario en las primarias, el exlehendakari Patxi López. En esta votación, los socialistas también han elegido a un tercio de los miembros del Comité Federal, 132 vocales, ya que el resto se designarán en los próximos congresos regionales de julio y septiembre y otro tercio, a partir de este congreso, directamente por la militancia.

11.50 h La votación para elegir a la nueva Ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez, así como a parte del Comité Federal y a la Comisión de Ética y Garantías del partido, ya ha concluido pasadas las 11.15 h.

11.24 h El secretario primero del PSC, Miquel Iceta, ha señalado a su llegada a la votación de los órganos del PSOE que el partido sale de este congreso “más fuerte y decidido a ganar” y ha quitado hierro al hecho de que Pedro Sánchez haya diseñado una Ejecutiva con poca integración. “Cuando se hacen primarias hay que olvidar etiquetas y pensar en el partido”, ha afirmado.

10.50 h Los más de 1.000 delegados en el 39 Congreso Federal han comenzado a votar pasadas las 9.40 horas. En esta votación, los socialistas también están eligiendo a un tercio de los miembros del Comité Federal, 132 vocales, y a la Comisión de Ética y Garantías, encargada de dirimir los conflictos internos y mantener la disciplina. El resto de los miembros del Comité Federal se designarán en los próximos congresos regionales de julio y septiembre y otro tercio, a partir de este congreso, directamente por la militancia.

10.29 h Como informamos este sábado, la propia Susana Díaz sí ejercerá su derecho al voto, aunque después no asistirá al mitin de Sánchez previsto para el mediodía en un pabellón de IFEMA cercano al Palacio Municipal de Congresos donde se celebra el cónclave socialista. 10.28 h Esta madrugada se conoció la Ejecutiva compuesta de 49 personas y designada por el secretario general, Pedro Sánchez, que tendrá que ser refrendada en las urnas esta mañana.

10.22 h Buenos días. El 39 Congreso Federal del PSOE inicia hoy su segunda jornada en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid con la votación a las candidaturas a los órganos del partido.

23.36 h Este domingo se clausura el 39º Congreso del PSOE. En unas horas regresamos.

23.28 h La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha trasladado este sábado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que no ha pedido “cuota” en la nueva Ejecutiva, que tiene el “apoyo” de Andalucía para “hacer el equipo que a él le parezca bien” y para contar con la gente de la que se quiera rodear, “los mejores para que el PSOE vuelva a ser la alternativa de gobierno en España”.

23.26 h Los militantes del PSOE elegirán por voto directo a un tercio de los componentes del Comité Federal, el máximo órgano del partido entre asambleas, según la modificación de los estatutos del partido aprobada en el congreso que se celebra este fin de semana,

22.30 h Primarias abiertas para los candidatos a alcalde en ciudades. El congreso del PSOE ha decidido que el partido elegirá en primarias abiertas a simpatizantes no solo a su candidato a la Moncloa y a los gobiernos autonómicos, sino también a los candidatos a alcalde de los municipios de más de 50.000 habitantes, según han informado fuentes socialistas. En la propuesta política del nuevo secretario general, Pedro Sánchez, se hablaba de elegir en primarias abiertas a los candidatos a las “alcaldías” en general, pero finalmente esta propuesta, que había generado recelos por la posibilidad de manipulación en municipios pequeños, se ha limitado a las localidades de más de 50.000 habitantes. Los actuales Estatutos del PSOE ya contemplan que los candidatos a las alcaldías de más de 20.000 habitantes puedan elegirse en primarias, pero solo entre los militantes.

22.19 h Más incorporaciones. La presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, formará parte de la Ejecutiva del nuevo secretario general socialista, Pedro Sánchez, aunque aún no se ha concretado de qué área se ocupará. Cancela será la única representante gallega en la Ejecutiva Federal, como ocurrió durante la primera etapa de Sánchez al frente del PSOE, cuando el anterior líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, fue vocal, aunque sin responsabilidad sectorial.

22.14 h Tres miembros del PSC en la Ejecutiva de Sánchez. Francisco Boya, que será secretario de Montaña, una nueva secretaría centrada en asuntos del contexto rural, acompañará a Núria Parlón y Carlos Ruiz en la nueva Ejecutiva.

21.17 h Más nombres de la Ejecutiva de Sánchez. El economista Manuel Escudero, el sociólogo José Felix Tezanos, la diputada aragonesa Susana Sumelzo y los catalanes Carles Ruiz y Paco Boya formarán parte de la nueva ejecutiva del PSOE, han confirmado fuentes próximas a Pedro Sánchez. Escudero será el nuevo secretario de Economía; Tezanos, de Estudios y Programas; Sumelzo, de Política Municipal, y el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, de Industria, Comercio y Turismo, mientras que el exsenador y exdiputado autonómico Paco Boya se hará cargo de la nueva secretaría de Montaña.

21.03 h La reunión entre Sánchez y Díaz será la última que el líder del partido tenga dentro de su ronda de reuniones con los barones territoriales, han confirmado fuentes de la presidenta andaluza a 20minutos.

20.34 h Rechazo a la gestación subrogada. La ponencia de política social ha ratificado su rechazo a la práctica de los vientres de alquiler y a la gestación subrogada. A la espera de la redacción definitiva del texto, el congreso socialista asume la equiparación de los vientres de alquiler y de la maternidad subrogada, de modo que en el documento definitivo aparecerán ambas expresiones. Y aparecerán ambas para dejar claro que el PSOE rechaza estas prácticas por cuanto “suponen una mercantilización de las mujeres”. De este modo queda rechazada la enmienda presentada por Juventudes Socialistas, con 175 noes y tan solo 31 síes. Sale adelante, por tanto, la posición del documento programático de Pedro Sánchez, en el que se plasmaba ese rechazo a la “mercantilización” de las mujeres a través de la gestación subrogada y de los vientres de alquiler.

20.19 h Reunión de Sánchez y Díaz. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantendrá un encuentro con la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en torno a las 21.00 horas de este sábado, dentro de la ronda que ha iniciado con los secretarios regionales del partido, según han confirmado fuentes socialistas a 20minutos.

20.03 h Derogación de la reforma laboral del PP. El dictamen de la comisión económica del congreso, que será ratificado esta noche por el plenario, recoge una apuesta clara por la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, uno de los compromisos de Pedro Sánchez en su campaña de las primarias a la Secretaría General.

19.50 h Enmienda de Juventudes Socialistas para convocar un referéndum sobre la República. El Pleno del congreso tendrá que debatir y votar una enmienda presentada por las Juventudes Socialistas para convocar un referéndum sobre el modelo de Estado y “avanzar hacia la tercera República”, propuesta que ha sido rechazada en comisión pero al tener al menos un 20% de los votos tiene que ser discutida en plenario, donde no se espera que salga adelante. El texto dice que el “proyecto de futuro” para España es avanzar hacia el sistema republicano. “Una sociedad libre, justa, donde todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, y donde todos tengan los mismos derechos, pasa por un proyecto republicano para nuestro país”, asegura el texto de los jóvenes. La enmienda señala que los socialistas deben trabajar “políticamente” para dejar la monarquía y llegar a la tercera República como “proyecto plural, democrático, social y ciudadano”, y proponen que se convoque un referéndum para que los españoles decidan su forma de Estado.

19.40 h Asistentes a la clausura del congreso. Tras conocerse que Susana Díaz no estará en el mitin con el que Pedro Sánchez clausurará el congreso socialista, sí acudirá el presidente valenciano, Ximo Puig, el extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el aragonés, Javier Lambán. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, todavía no lo ha decidido, según han confirmado fuentes de su entorno. No estarán no estarán Zapatero y Rubalcaba, que sí acudieron este sábado a la apertura, pero sí irá el ex secretario general Joaquín Almunia.

19.31 h Reacción de Ciudadanos. Albert Rivera se ha pronunciado tras el reconocimiento del 39º Congreso Federal del PSOE de la “plurinacionalidad” de España.

19.23 h Dos representantes del PSC en la Ejecutiva de Sánchez. A la incorporación conocida de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, como secretaria de Cohesión Social e Integración, se une la del alcalde de Viladecans (Barcelona), Carlos Ruiz, coordinador en Cataluña de la campaña de Sánchez a las primarias, según informa Europa Press.

18.43 h El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha compartido un extracto del documento aprobado sobre la plurinacionalidad de España.

18.23 h “Una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”, se puede leer en el documento.

18.15 h Debate sobre la plurinacionalidad. El PSOE asume, tras aprobarlo en la Comisión sobre Modelo Territorial , la “plurinacionalidad del Estado”. Tras someterlo a votación, el documento aprobado reconoce el carácter plurinacional de España.

17.07 h El texto incorpora prácticamente el programa con el que Sánchez ganó las primarias, en el que el madrileño planteaba la obligatoriedad de consultar con la militancia los acuerdos de gobierno postelectorales. Esta idea se mantiene en el borrador de la Ponencia y se amplía ahora a las votaciones de investidura en las que el candidato no sea socialista. “Será obligatoria la consulta a la militancia sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político”, reza el documento.

17.06 h “Consultar a la militancia los acuerdos de Gobierno”. Un documento que ha elaborado el equipo de Pedro Sánchez y que se está debatiendo este sábado en el 39 Congreso Federal del partido plantea consultar a la militancia el sentido del voto de los socialistas en sesiones de investidura que tengan como consecuencia darle el Gobierno a otro partido. Así figura en el borrador repartido a los delegados del Congreso que participan en la ponencia sobre el modelo de partido y al que ha tenido acceso Europa Press.

16.23 h Reacción de Podemos al congreso socialista. El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, ha manifestado que “respetan al PSOE y les desean un buen congreso”, aunque ha asegurado que en las pasadas primarias sus bases dieron dos mandatos, “que no querían seguir siendo muleta de Rajoy y que querían entenderse con Podemos”. Según ha señalado, ese mandato de los votantes socialistas en sus primarías es “muy importante” y desde su formación “esperan que la nueva dirección esté a la altura”.

16.01 h Gestación subrogada. La presentación de enmiendas a favor de debatir o regular este tema ha movilizado a las feministas del partido, que han advertido de que un contrato que obliga a una persona a renunciar a sus derechos “no es socialista ni feminista” y que, por tanto, no hay transacción ni cesión posible sobre este asunto. Las feministas esperan contar con el apoyo de Sánchez y su equipo: “Los vientres de alquiler suponen una mercantilización de las mujeres. Se deberán promover y facilitar los mecanismos de adopción”, dice el texto presentado por los ‘sanchistas’ para el congreso.

15.59 h El debate sobre la gestación subrogada está presente en el congreso socialista. Una veintena de enmiendas a la ponencia marco proponen regular o al menos abrir este debate, en contra de la posición expresada públicamente por el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, que se mostró en contra de los vientres de alquiler, “la mal llamada maternidad subrogada”, según sus palabras. Las enmiendas han llegado de Juventudes Socialistas pero también de provincias como A Coruña, Lugo, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Cantabria, Sevilla, Huesca, Guipúzcoa, Segovia, Badajoz, Vizcaya, Málaga, Baleares y Madrid. En el debate de las enmiendas en el Congreso, los ponentes de las comisiones en las que se organiza el debate agrupan las que son similares.

14.50 h La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no estará presente este domingo en el mitin que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dará ante la militancia en la clausura del 39 congreso federal del partido. Fuentes cercanas a Díaz han manifestado a la agencia Europa Press que la presidenta ejercerá su derecho al voto en la mañana de este domingo, cuando se votará la nueva Comisión Ejecutiva Federal y el Comité Federal, y luego se marchará, debido a que tiene que iniciar un viaje a París para asistir a la Feria de aeronáutica internacional ‘Paris air Show’, que se celebra en Le Bourget.

14.43 h Las negociaciones entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y los líderes regionales para la composición del Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías comenzarán esta tarde, con el fin de que todas las federaciones se sientan integradas en los órganos de representación. Fuentes cercanas a Sánchez han dicho a la agencia Efe que este empezará la ronda de reuniones después de comer, en una de las salas de la cuarta planta del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se celebra este fin de semana el 39 Congreso del partido.

14.39 h Las intervenciones los líderes sindicales de CC OO y de UGT en el cónclave socialista han sido inéditas, ya que por primera vez en su historia, CC OO ha acudido a un congreso del PSOE, mientras que UGT no lo hacía desde la ruptura de 1988, a raíz de la huelga general del 14 de diciembre. 14.29 h La onubense María Luisa Faneca será la próxima secretaria de Pesca del PSOE, mientras que la eurodiputada Iratxe García se encargará de la política europea en la Ejecutiva Federal que saldrá aprobada en el 39 Congreso que el partido celebra este fin de semana en Madrid, han informado a la agencia Europa Press fuentes del partido. Las dos políticas repiten en el equipo de Sánchez, dado que también formaron parte de la Ejecutiva Federal que Sánchez conformó tras su elección como secretario general del partido en 2014. 14.00 h Así ha sido el abrazo entre Zapatero y Pedro Sánchez al inicio del 39º Congreso del PSOE:

13.16 h Por otro lado, tras la inauguración del 39º Congreso han dado comienzo los trabajos de las tres comisiones: Marco estratégico, Ponencia Política y Social; Economía, Empleo y Sostenibilidad Ecológica, y Modelo de Partido. 13.04 h La presidenta del partido, Cristina Narbona, ha hablado con los medios presentes en el congreso, informa desde allí nuestra compañera Victoria Luna: “Este congreso marca un antes y un después en la historia del PSOE. Hay un espíritu de volver a conectar con la ciudadanía y hacernos merecedores de la confianza que hemos perdido y poner de nuevo rumbo a La Moncloa. Este es un congreso para la unidad, para que reconstruyamos un partido fuerte y cohesionado. Un nuevo modelo de partido, de sociedad… Ser fácilmente identificables como el primer partido de la izquierda”, ha dicho Narbona.

12.47 h 12.34 h 12.33 h Gianni Pittella, presidente del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, ha intervenido a lo largo de esta mañana en el congreso socialista. Pittella ha compartido en Twitter varias imágenes, entre ella una en la que aparece charlando con el reelegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

12.30 h El secretario general de UGT insiste en la derogación de la reforma laboral, una idea que ya transmitió también Toxo. 12.24 h El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que acude al 39 Congreso del PSOE con la intención de evitar polémicas y debates sobre asuntos secundarios y quedarse “con lo importante” y ha expresado su apoyo a los nuevos órganos de dirección que van a ser elegidos en el cónclave, en el que va a hacer “todo lo posible para que salga muy bien”. “Me he propuesto que este Congreso sea donde no nos enzarcemos a la primera de cambio ni haya mal rollo. Voy a evitar entrar en ninguna consideración que encuentro secundaria”, ha dicho al llegar al cónclave socialista.

12.20 h En el congreso también han intervenido por primera vez el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Josep Maria Àlvarez, que está hablando en estos momentos. 12.05 h Felipe González, que no está presente en el congreso, ha enviado un vídeo que han proyectado. El expresidente del gobierno, que había apoyado a Susana Díaz en primarias, ha deseado “lo mejor” a los delegados al congreso, a la nueva dirección del PSOE y al nuevo secretario general. “Que tenga la mayor capacidad de acierto y de estrategia que nos devuelva el carácter de primera fuerza política española, porque España lo necesita y también la socialdemocracia europea”, ha dicho.

11.47 h El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado antes del inicio del congreso que a él su partido “siempre” le gusta y que los socialistas siempre deben estar dispuestos a ganar y a llegar a la Moncloa “con la gente”.

11.30 h El líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento a que el congreso del PSOE dé un “mensaje claro” a los catalanes de la voluntad de aportar una solución al “problema” en Cataluña y se reconozca la plurinacionalidad de España y su “diversidad de sentimientos nacionales”. “Creo que sí. Si hace falta, incluso la explico yo. Creo que la idea de nación tiene que ver con un sentimiento, hemos que encontrar la manera de que los diversos sentimientos nacionales de España se encuentren recogidos por la Constitución, encontraremos la fórmula más adecuada para hacerlo, pero lo importante no es eso”, ha señalado.

11.29 h La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado a su llegada al congreso: “Me va a parecer bien el equipo que (Pedro Sánchez) elija porque se querrá rodear de los mejores para que el PSOE vuelva a ser la alternativa de gobierno en España”. “Ahora lo que toca es que el PSOE salga con ganas, con fuerza, para volver a ganar y ser la alternativa de gobierno que este país merece”, ha reiterado.

11.14 h Intervención inicial de Luis Tudanca, que recuerda a Pedro Zerolo, Carme Chacón “y otros compañeros que ya no están. Os quisimos, os queremos y os echamos de menos”.

11.04 h Da comienzo oficialmente el congreso con la elección de la Mesa. 11.03 h Pedro Sánchez está acompañado de Adriana Lastra, Cristina Narbona y José Luis Ábalos. Gritos de “Pedro” entre el público.

10.54 h Minutos antes, se dejaba ver con Zapatero y Rubalcaba, entre otros: 10.53 h Comienza el 39 Congreso Federal del PSOE. Entra Pedro Sánchez saludando y es ovacionado por los allí presentes.

10.51 h La líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y el diputado del PSOE y nuevo secretario de Transparencia y Democracia Participativa del partido, Odón Elorza, han coincidido en que el PSOE no tiene que verse “empujado” por Podemos, sino “hablar con una sola voz” y recuperar la unidad y la credibilidad. A su llegada al congreso, Mendía ha dado la bienvenida a un nuevo PSOE en el que espera que estén “todos unidos” apoyando a la dirección y pensando siempre en las preocupaciones de los españoles. “No tenemos que estar cerca de Podemos sino ser nosotros mismos y hablar con una sola voz”, ha insistido. En esa misma línea, Elorza ha abogado por “cambiar el modelo de partido” y trabajar por recuperar la unidad y la credibilidad pero sin verse “empujados” por Podemos. “El objetivo o la prioridad no es en absoluto la moción de censura. Podemos ha hecho un movimiento apresurado y equivocado”, ha remarcado.

10.44 h El exlehendakari Patxi López ha precisado a su llegada que este fin de semana se dará forma al proyecto con el que los socialistas “queremos demostrar que hay una alternativa y un proyecto de izquierdas capaz de conectar con la mayoría progresista que espera ahí fuera”. 10.38 h La presidenta balear, Francina Armengol, ha dicho en declaraciones a 20minutos desde el congreso socialista que está “muy contenta con el proyecto”, ya que “va a quedar el que siempre han defendido los socialistas baleares”.

10.32 h El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, se ha mostrado convencido de que el partido seguirá “para adelante” después de meses de dura crisis interna. A su llegada al cónclave socialista, ha defendido el debate interno en su partido que, en su opinión, no significa confrontación sino “debate democrático”.

10.17 h También ha llegado al congreso el presidente de la gestora, Javier Fernández, que no ha hecho declaraciones a los medios. 10.12 h El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, ha declarado a su llegada que este congreso certificará el final de la “etapa de las baronías” en el PSOE, que considera un “paréntesis” en la historia del partido que “se cierra este fin de semana”.

10.10 h El congreso todavía no ha comenzado, tenía previsto arrancar a las 10.00 h de la mañana. Ya han llegado la presidenta de la Junta de Andalucía y rival de Sánchez en las primarias, Susana Díaz, y el portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos.

10.00 h A diferencia de congresos anteriores, en esta ocasión no habrá al inicio del cónclave una intervención de la dirección saliente, que en este caso correspondería a la gestora. Este órgano transitorio dirigido por Javier Fernández desde la dimisión de Sánchez el 1 de octubre decidió dar un paso atrás desde el día siguiente a la victoria de Sánchez en las primarias. 09.58 h A la inauguración asistirán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los ex secretarios generales Alfredo Pérez Rubalcaba y Joaquín Almunia, pero no otros referentes históricos como Alfonso Guerra o Felipe González, aunque este último participará con un vídeo que ha enviado.

09.58 h Está previsto que más de 3.000 personas, entre delegados, cargos orgánicos, invitados nacionales e internacionales, observadores, medios de comunicación acreditados y equipos encargados de la infraestructura técnica y organizativa participen en este congreso socialista, que comenzará a las 10.00 h en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

